Augen auf und einfach staunen! Die aktuellen Schmuckkollektionen punkten mit Originalität und einem Hauch Extravaganz.

Gold und Edelsteine

Diese zehn Preziosen sind echte Hingucker

Manon KRAMP Augen auf und einfach staunen! Die aktuellen Schmuckkollektionen punkten mit Originalität und einem Hauch Extravaganz.

Organische oder der Architektur entlehnte Formen prägen die Designs in unterschiedlichen Edelmetallnuancen, auf denen Brillanten und farbige Edelsteine Akzente setzen. Wer sich nicht für ein Schmuckstück entscheiden kann: Nur zu! Kombinieren Sie nach Lust und Laune!

Talisman

Armband von Messika Paris Foto: Hersteller

Ob die „Lucky Eyes“ von Messika Paris wirklich vor dem bösen Blick schützen, sei dahingestellt. Mit funkelnden Diamanten und farbenfrohen Schmucksteinen wie Türkis und Malachit zieht die sommerliche Kollektion jedenfalls alle Blicke auf sich.

Very Couture

Colliers von Chanel Foto: Hersteller

Diese Colliers in Gelb- und Weißgold aus der Kollektion „Coco Crush“ von Chanel sind mit einem Ring bestückt, der verspielt hin und her gleitet. Die Matelassé-Gravur mit ihren gewölbten Volumen greift charakteristische Couture-Elemente des Modehauses auf.

Totemtiere

Kette mit Anhänger von Akillis Foto: Hersteller

Koala, Zebra, Hai, Raubkatzen: Wie eine Tätowierung auf der Haut wirken die filigranen „Animal Tattoos“ von Akillis. Die per Laser zugeschnittenen Anhänger gibt es in Weißgold mit weißen Diamanten, Titan und schwarzen Diamanten sowie in einer schwarz-weißen Variante.

Let’s party!

Armband von Bigli Foto: Hersteller

Das in sommerlichen Farben strahlende Armband „Mini Sweety“ aus Roségold von Bigli interpretiert das fantasievolle Schmuckdesign der 1960er-Jahre neu und kombiniert spielerisch kleine Brillanten, Türkis, Aventurin, gelben Quarz und Perlmutt.

Hommage an die Erde

Armreife von Chopard Foto: Hersteller

Die aus ethischem Gold gefertigten „Happy Diamonds Planet“ von Chopard sind jeweils mit einem beweglich gefassten Diamanten und Kugeln aus Achat, Lapislazuli, Onyx oder Rhodochrosit verziert. Das Leuchten des Mondes inspirierte eine Version mit Brillanten.

Architektur am Finger

Ring von Dior Foto: Hersteller

Die von Victoire de Castellane für das Modehaus Dior entworfene Kollektion „Gem Dior“, vereint Raffinesse und Schlichtheit. Wie bei diesem Ring aus Roségold und Brillanten überrascht sie gleichzeitig mit organischer Abstraktion.

Ein starkes Stück

Schmuckstücke von Cartier Foto: Hersteller

Die Kollektion „Clash“ von Cartier spielt die Karte der Gegensätze voll aus. Bewehrt mit doppelten Spikes und quadratischen Nietenköpfen, auf denen schwarzer Onyx und feine Diamanten kontrastieren, setzen die geschmeidigen Schmuckstücke ein genauso rockiges wie elegantes Statement.

Statement Piece

Sheila Westera Foto: Hersteller

Die Designerin Sheila Westera kreiert kunstvolle Unikate, für die sie Schmucksteine in ein Geflecht aus 14-karätigem Golddraht einbettet, wie hier zusammen mit strahlend blauem Lapislazuli und geschwärztem Silber.

Körper-Skulpturen

Collier von Georg Jensen Foto: Hersteller

Das Design „Arc” von Georg Jensen verschmilzt Stränge aus recyceltem Silber mit glatten Oberflächen und scharfen Konturen, die eine innige Verbindung mit dem Körper von Trägerin und Träger eingehen.

Minimalistische Emotionen

Ohrringe von Tiffany & Co. Foto: Hersteller

Der Originalentwurf der „Teardrop“-Creolen von Tiffany & Co. stammt von der verstorbenen Designlegende Elsa Peretti. Das Modell in Gelbgold, das an eine Träne, einen Regentropfen oder an glitzernden Morgentau erinnert, ist auch in Silber erhältlich.

