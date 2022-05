Von Kopfbedeckungen, Sonnenbrillen und vegetarischem Grillgut – in den kommenden Wochen werden Sie garantiert auf einen dieser Trends stoßen.

Rosmarin-Eis und Fischerhüte

Diese Sommertrends sorgen für Furore

(dpa/LW) - Juni, Juli, August – der Sommer nähert sich mit großen Schritten! Zeit für Terrassenabende, Freibad-Besuche, Urlaub und Wochenend-Ausflüge. Und natürlich für Grillabende, Eiscreme, ein erfrischendes Panaché oder einen klassischen Spritz. Doch was muss man dieses Jahr wissen, um auf der Höhe der Zeit zu sein? Eine Auswahl der Sommertrends 2022:

Anglerhüte

Wer seinen Kopf im Sommer 2022 vor Sonne oder – hoffentlich nicht – Regen schützen will, sollte zum sogenannten Bucket Hat greifen. Die als Angler- oder auch Fischerhüte bezeichneten Kopfbedeckungen mit breiter Krempe wurden ab etwa 1900 von irischen Fischern und Landwirten getragen, damals noch gefertigt aus wasserabweisender Wolle.

Zum modischen Accessoire wurden die Kopfbedeckungen erst Mitte der 1960er-Jahre. Dann folgten – wie bei vielen Trends – mehrere Hochs und Tiefs. Nach den 1990er-Jahren sind es nun die 2020er-Jahre, die dem Bucket Hat ein Comeback bescheren, dem sich auch die großen Luxusmarken nicht verschließen. Louis Vuitton etwa führt einige Exemplare im Sortiment – zwischen 540 und 950 Euro. Und sogar beim Eurovision Song Contest feierte das Trendteil seinen großen Auftritt: Sieger Oleh Psjuk aus der Ukraine trug ein Exemplar in Pink.

Mehrere Modetrends des Sommers in einem Look vereint: Bucket Hat und Allover-Muster-Kombination aus Upcycling-Material, Y2K-Sonnenbrille aus Bio-Nylon und Strandpantoletten aus Gummi – alles aus der Beachwear-Kapselkollektion von Dior. Foto: Hersteller

Eisdielen

Eiscreme und Sorbet zählen zu den Klassikern unter den Sommerleckereien. Und natürlich werden jährlich neue Geschmacksrichtungen zum Trend ausgerufen. Der Verband Uniteis – die Union der italienischen Speiseeishersteller – kürte für 2022 „Stracciatella mit Rosmarin“ zum Eis des Jahres – „eine klassische Geschmacksrichtung mit einem Hauch von Mittelmeer“. Wer diese Sorte beim Eisdealer seines Vertrauens nicht findet, muss sich nicht wundern: Die meisten Naschkatzen bevorzugen Vanille, Schokolade und Erdbeere.

Grillen

Feinstaub und Tierleid – Grillen wird zunehmend problematisiert. Es liegt halt nicht nur der Duft von Würstchen und Steaks in der Luft im Jahr 2022, sondern weiterhin der Veggie-Trend. Grillgemüse und auch Fleischersatzprodukte sind in vieler Munde. Zudem wird noch mehr Grillkäse auf dem Rost zu finden sein.

Schirmmützen

Baseball Caps sind jetzt für alle Geschlechter angesagt – nicht nur gegen die Sonne. Die Schirmmütze sei „ein echtes Must-have im Kleiderschrank von modebegeisterten Frauen“, meint etwa das Magazin „Freundin“. Die Männermode-Bibel „GQ“ kann dem nur beipflichten: „Von Balenciaga bis Gucci, von Louis Vuitton bis Off-White, das Baseball Cap dominiert 2022 die Laufstege von Mailand bis Paris.“ Die Baseballmütze passt natürlich auch hervorragend zur Retrowelle in Sachen 1990er- und 2000er-Jahre.

Tennissocken

Füßlinge, also kurze Socken, die in den Schuhen kaum oder gar nicht sichtbar sind, waren in den vergangenen Jahren angesagt. Knöchelzeigen galt als en vogue. Doch wer dieses Jahr etwas auf sich hält, trägt wieder mehr Stoff zur kurzen Hose. Schlimmer noch: Was ehemals als No-Go galt, ist heute ein absolutes Muss. „Weiße Tennissocken sind schon lange in“, verkündete etwa das Portal „Männersache.de“, doch setzten sie sich in diesem Jahr „endlich als Trend-Piece“ durch. „Egal ob Nike, Adidas oder Co.: Sportliche weiße Socken, die gerne schön hochgezogen werden dürfen, so dass man die Brand sieht, sind top.“

Landet immer häufiger auf dem Rost: Grillkäse. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sommerliebe

Happy Birthday! Tinder wird zehn Jahre alt – und fordert alle Nutzer und solche, die es werden wollen, zum Anbandeln auf: „Nach einer langen Zeit des Drinnenbleibens können wir endlich wieder rausgehen und mutig sein – also trage deine Lieblingsfarben am besten alle auf einmal, denn diesen Sommer ist Dopamin-Dressing angesagt“, ließ die Dating-App ihre PR-Agentur dichten. Es sei an der Zeit, sein „wahres Ich zu zeigen“ – egal, ob es sich um Körperbehaarung, Modestil oder sexuelle Orientierung handle. Und – „Hardballing“ ist angesagt: „Sprich aktiv an, was du beim Dating suchst, und rede offen über deine Absichten.“ Denn: „Spielchen spielen ist so out to date.“

Sonnenbrillen

Auch unterhalb vom Basecap und Bucket Hat geht es eher retromäßig zu. Laut „InStyle“ sind etwa „Y2K-Brillen“ angesagt: „Sonnenbrillen im Look der 2000er. Was diese Modelle auszeichnet? Verspiegelte Gläser im sportlichen XL-Format (gerne auch bunt-schimmernd), knallige Rahmen in Neonfarben oder Transparenz.“ Auch andere sehen große Gestelle, die teils an Ski-Brillen erinnern, im Trend. „Im Sport, aber auch in der Freizeit werden die Gläser wieder größer“, heißt es etwa beim „Stern“. „Großflächig be- und verdeckt das durchgehende Glas die komplette obere Gesichtshälfte. Elegant ist das nicht. Dafür auffällig und voll im Retro-Trend.“

