Guide Michelin und Gault&Millau

Diese preisgekrönten Restaurants gibt es in und um Luxemburg

Liz MIKOS Das kulinarische Angebot im und um das Großherzogtum lässt so manches Gourmetherz höherschlagen. Ein Überblick über ausgezeichnete Restaurants.

Luxemburg und die Grenzregion stehen den Metropolen der Welt in puncto Kulinarik in nichts nach. Jedes Jahr werden neue Top-Köchinnen und -köche von den Gourmetführern gekürt. Erst am Montag wurde das Kayler Restaurant „Eden Rose“ bei der Vorstellung des neuen „Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2023“ erstmals mit einem Stern ausgezeichnet. Gleich 22 neue Adressen durften sich im Februar über eine Erwähnung im „Bib Gourmand“ freuen.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Lokale aus dem Großherzogtum vom „Guide Michelin“ oder „Gault&Millau“ hervorgehoben. Damit Sie sich einen detaillierten Überblick über das Angebot an Feinschmecker-Adressen in und um das Großherzogtum verschaffen können, hat das „Luxemburger Wort“ eine interaktive Karte ausgearbeitet. Markiert sind die Restaurants, die von den oben genannten Gourmetführern am besten bewertet wurden und von Luxemburg-Stadt aus in ein bis eineinhalb Stunden Autofahrt erreichbar sind.

Der März bietet den Sparfüchsen unter den Kulinarikfans zudem die Gelegenheit, die Gastronomie im Inland zu entdecken. Noch bis zum 26. März finden nämlich die Restodays statt, bei denen teils ausgezeichnete Restaurants sowohl mittags als auch abends ein Drei-Gänge-Menü zu einem etwas günstigeren Preis als gewöhnlich anbieten.

