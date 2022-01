Am 1. Februar beginnt das Jahr des Wasser-Tigers. Die Redaktion präsentiert passend dazu Mode und Accessoires - nicht nur für verrückte Cat-Ladies.

Zum chinesischen Neujahrsfest

Diese Must-haves wecken den Tiger in dir

Am 1. Februar beginnt das Jahr des Wasser-Tigers. Die Redaktion präsentiert passend dazu Mode und Accessoires - nicht nur für verrückte Cat-Ladies.

(LW) - Die Chinesen sind uns Mitteleuropäern zeitlich voraus – um sieben Stunden, um genau zu sein ... zumindest dann, wenn man in Peking lebt. In anderen Dingen hängen sie uns hingegen ein wenig hinterher: Ihr neues Jahr startet nicht am ersten Januar, sondern immer einige Wochen später, auf den Tag des Neumonds zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. In diesem Jahr fällt der Beginn des neuen Jahres, das Jahr des Wasser-Tigers, auf den 1. Februar.

Für die nächste Fortsetzung der „Hangover"-Filmreihe: Mit diesem Raubtier lassen wir uns doch gerne im Bad einschließen – Badebombe „Lucky Tiger" von Lush, um 8 Euro.

Für kleine Raubkatzen, die problemlos jede Tafel Schokolade mit einem Sprung erlegen können: Sweatshirt von Kenzo Kids, um 100 Euro über zalando.be. Das einzige Wildkatzenauge, in das wir ohne Furcht blicken: Uhr „Flamea" mit Tigerauge-Zifferblatt von Balmain, um 525 Euro. Lass ihn raus, den Tiger, der in dir steckt: Unisex-Sneaker „Rhyton" aus der „Gucci Tiger"-Kollektion von Gucci, um 790 Euro.

Durchsetzungsstark und mutig

Im Reich der Mitte steht der Tiger sinnbildlich für Stärke, Abenteuer und Risikobereitschaft – er steht aber andererseits auch für Gefahr. Dies spiegelt auch die Astrologie wider: Wer in einem Jahr des Tigers geborgen wurde (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 und 2010), gilt als durchsetzungsstark und mutig. Andererseits gelten Tiger-Menschen auch als unberechenbar, aufbrausend und auch ein wenig gefährlich. Steht uns allen aufgrund dieser Voraussetzungen daher ein turbulentes Jahr bevor? Offenbar nicht, denn jedes Tierkreiszeichen wird auch einem der fünf Elemente (Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde) zugeordnet. Beim Tiger ist es im Jahr 2022 das Wasser – und dies wirkt beruhigend und zugleich auch reinigend, sorgt somit für Harmonie.

Es geht ab in den Dschungel – zumindest in Sachen Mode: Jacke mit Animal Print aus der Frühjahrskollektion von Scotch & Soda, um 200 Euro.

Wo Tiger zu finden sind, da sind auch Affen und Elefanten nicht fern: Kleid mit Tiermotiv von Terre Bleue, um 170 Euro. Wenn das mal kein guter Glücksbringer ist: rotes Stoffarmband „Diorelita" mit Tigeranhänger von Dior, um 330 Euro.

Experten raten allen, die in einem Jahr des Tigers geboren sind, in den kommenden Monaten wichtige Projekte voranzutreiben: Nach großen Anstrengungen, das sagen zumindest die Sterne, winkt eine ebenso große Belohnung. Insgesamt könnte das Jahr aber eher unruhig werden. Wer daher etwas Rotes bei sich oder an sich trägt, könnte zumindest mit etwas Glück (und Einbildung) für ein wenig Ausgleich sorgen.

Auch Königstiger brauchen ihren wohlverdienten Schlaf: Pyjama aus Biobaumwolle von Desmond & Dempsey, um 170 Euro über debijenkorf.be.

An manchen Tagen müssen nicht nur wilde Tiere gebändigt werden: Haarband „Poma" von ba&sh, um 50 Euro über debijenkorf.be. Vom Schmusekätzchen zur Raubkatze: „Powder Kiss Lipstick" im Farbton „Enveloped in Luck" aus der „Lunar New Year"-Serie von MAC Cosmetics, um 21 Euro. Zum 90. Geburtstag des Modells „Reverso" präsentiert die Schweizer Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre die Sonderedition „Tribute Enamel Tiger", Preis auf Anfrage.

Im Dschungel und als Aufdruck

Der Tiger hat – anders als der Büffel, dessen Jahr nun in wenigen Tagen zu Ende geht – bereits auf vielfältige Art Einzug in unsere Leben gehalten, zumindest in popkultureller Hinsicht („Das Dschungelbuch“, „Life of Pi“). 2022 tritt er auch verstärkt in modischer Form in unser Leben ... als Aufdruck oder in Form von Animal Print auf unserer Kleidung und als Tigerauge, einem begehrten Schmuckstein.

