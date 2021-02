Die Zukunft des Reisens

Wie reisen wir in Zeiten nach der Pandemie? Eine Branche sucht neue Wege zu mehr Nachhaltigkeit und sanftem Tourismus - auch in Luxemburg.

Wie reisen wir in Zeiten nach der Pandemie? Eine Branche sucht neue Wege zu mehr Nachhaltigkeit und sanftem Tourismus - auch in Luxemburg.

Von Joscha Remus *



Bis ins vorige Jahr hinein beschäftigten sich Prognosen unseres zukünftigen Reisens immer wieder mit kühnen technologischen Projekten. Von Flugtaxis war da die Rede, die in Singapur bereits 2023 ihren touristischen Dienst aufnehmen sollen. Auch das Projekt Hyperloop stand immer wieder im Fokus, bei dem man mit annähernder Schallgeschwindigkeit in einer auf einem Luftkissen gleitenden Kapsel per Rohrpost in die Ferne katapultiert werden soll.



Und selbst in wirtschaftlich von Corona besonders schwer betroffenen Metropolen träumt man nach wie vor von intelligenten, selbstfahrenden Systemen ...