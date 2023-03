Caroline Esch und Valérian Prade verzichten in ihrem Restaurant in Kayl komplett auf Gluten. Nun wurde das „Pavillon Eden Rose“ in den Olymp der Gastronomie aufgenommen.

Lifestyle 4 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Neuer „Guide Michelin“-Stern

Die Shootingstars am Gastro-Himmel Luxemburgs

Caroline Esch und Valérian Prade verzichten in ihrem Restaurant in Kayl komplett auf Gluten. Nun wurde das „Pavillon Eden Rose“ in den Olymp der Gastronomie aufgenommen.