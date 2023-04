Nicht nur Prinzessin Alexandra sagt bald „ja“ - auch für alle anderen Bräute in spe hat die Redaktion einige Stylingtipps auf Lager.

Modisches Jawort

Die schönsten Must-haves für den perfekten Hochzeitslook

Nicht nur Prinzessin Alexandra sagt bald „ja“ - auch für alle anderen Bräute in spe hat die Redaktion einige Stylingtipps auf Lager.

(LW) - Die Frage, welche Looks Prinzessin Alexandra bei der zivilen Trauung und beim kirchlichen Jawort präsentieren wird, bleibt derzeit noch unbeantwortet. Doch wie könnte die Braut aussehen? Fällt die Entscheidung auf einen Hosenanzug oder einen Jumpsuit für den Gang aufs Standesamt? Und was trägt die Tochter des Großherzogs in der kommenden Woche bei der kirchlichen Zeremonie im sonnigen Süden Frankreichs? Die Redaktion hat sich einmal umgeschaut und einige Highlight-Pieces zusammengetragen, die an jenen Tagen, die ganz im Zeichen der Liebe stehen, ihren großen Auftritt haben könnten.

Flowerpower

Jumpsuit von Caroline Biss Foto: Hersteller

Die Siebzigerjahre lassen grüßen, zumindest dann, wenn die Braut in diesem Jumpsuit im Hippie-Style von Caroline Biss auf dem Standesamt auftaucht; um 240 Euro.

Ja und nochmals ja

Ringe von Elliot & Ostrich Foto: Hersteller

Die Hand muss funkeln - nach dem Antrag und natürlich auch nach dem Jawort. Ringe mit Diamantenbesatz von Elliot & Ostrich; Preise auf Anfrage.

Schönes Versteck

Tasche von Enamoure Foto: Hersteller

In der „Simonne Pop Baguette“ von Enamoure haben unter anderem Taschentücher zum Trocknen der Freudentränen Platz; um 250 Euro.

Am Handgelenk

Die schönsten Stunden des Lebens vergehen leider auch mit einem edlen Zeitmesser wie im Flug. Uhr „La Mini D My Dior“ von Dior aus Gelbgold mit Diamantenbesatz; Preis auf Anfrage.

Nachhaltig

Bluse von Furore Foto: Hersteller

Die Bluse des belgischen Labels Furore aus veganer Seide wird vor allem den Bräuten gefallen, die beim Jawort nicht nur an ihr Gegenüber, sondern auch an die Umwelt denken; um 229 Euro.

Verbundenheit

Ringe von Ole Lynggaard Foto: Hersteller

Steckt einer dieser wunderschönen Ringe aus Gelbgold von Ole Lynggaard am Finger, macht das Eheleben gleich doppelt so viel Spaß; Preise auf Anfrage.

Auf leisen Sohlen

Schuhe von Fratelli Rossetti Foto: Hersteller

Der erste Schritt ins Eheleben gelingt mit dieser floral verzierten Sandale von Fratelli Rossetti auf Anhieb; um 690 Euro.

Großer Auftritt

Bluse/Kleid von La Collection Foto: Hersteller

Für die einen ist dieses Must-have von La Collection eine Maxi-Bluse, für die anderen ist es das wohl kürzeste Hochzeitskleid der Welt; um 390 Euro.

Im Doppelpack

Ohrringe von Pasquale Bruni Foto: Hersteller

Die Ohrringe „Petit Joli“ von Pasquale Bruni aus Roségold, weißem Achat und Diamanten sorgen für den letzten Schliff; Preis auf Anfrage.

Handschmeichler

Tasche von Louis Vuitton Foto: Hersteller

Zur Feier des Tages darf es dann auch mal die luxuriöse „Capucines“ von Louis Vuitton mit farblich abgesetzten Details sein; Preis auf Anfrage.

In doppelter Funktion

Kleid von IKKS Foto: Hersteller

Das Häkelkleid mit Cutouts von IKKS kann auch in den Flitterwochen am Strand von Mykonos, Ibiza oder Bali seinen zweiten großen Auftritt feiern; um 245 Euro.

Wellness

Pantolette von Morobé Foto: Hersteller

Reinschlüpfen und wohlfühlen, das ist das Motto der Lederpantolette des Antwerpener Labels Morobé; um 480 Euro.

