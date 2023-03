Von Dior bis Issey Miyake, von Hermès bis Louis Vuitton - die Redaktion zeigt einige der schönsten Aufnahmen der Defilees der vergangenen Tage.

Die besten Looks der Pariser Fashion Week

Von Dior bis Issey Miyake, von Hermès bis Louis Vuitton - die Redaktion zeigt einige der schönsten Aufnahmen der Defilees der vergangenen Tage.

(LW) - „Winter is coming“ hieß es in der Hitserie „Game of Thrones“ - und der Winter, er naht auch schon wieder bei uns ... zumindest modisch. In den vergangenen Tagen gaben nicht nur französische Designhäuser, sondern auch die großen Luxuslabels aus Japan, Großbritannien und Italien in der Stadt der Liebe einen Vorgeschmack auf die kommende kalte Jahreszeit, also die Herbst/Winter-Saison 2023/2024.

Für Einkäufer, Influencer und Fachjournalisten gab es viel zu entdecken, etwa viele dunkle Farben bei Dior, Blumen in allerlei Variationen bei Chanel oder auch außergewöhnliche und durchaus mutige Kopfbedeckungen bei den etablierten Designern aus Fernost. Hier eine Auswahl der besten Shows:

Christian Dior

24 Christian Dior Foto: AFP

Saint Laurent

14 Saint Laurent Foto: AFP

Balmain

33 Balmain Foto: AFP

Givenchy

32 Givenchy Foto: AFP

Rick Owens

22 Rick Owens Foto: AFP

Issey Miyake

24 Issey Miyake Foto: AFP

Yohji Yamamoto

21 Yohji Yamamoto Foto: AFP

Junya Watanabe

21 Junya Watanabe Foto: AFP

Vivienne Westwood

35 Vivienne Westwood Foto: AFP

Hermès

55 Hermès Foto: AFP

Comme des Garçons

9 Comme des Garçons Foto: AFP

Lanvin

32 Lanvin Foto: AFP

Pierre Cardin

31 Pierre Cardin Foto: AFP

Louis Vuitton

24 Louis Vuitton Foto: AFP

Chanel

28 Chanel Foto: AFP

Miu Miu

13 Miu Miu Foto: AFP

