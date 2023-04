Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um die neuen Attraktionen der großen Themenparks in den Nachbarländern zu entdecken. Die Redaktion liefert einen Überblick.

Die Neuheiten 2023 der Freizeitparks rund um Luxemburg

Mélodie MOUZON Der Frühling ist die ideale Jahreszeit, um die neuen Attraktionen der großen Themenparks in den Nachbarländern zu entdecken. Die Redaktion liefert einen Überblick.

Die Rückkehr des Frühlings bedeutet auch die Wiedereröffnung der Freizeitparks, die auch dieses Jahr wieder mit neuen Attraktionen um die Gunst der Gäste buhlen.

Von Luxemburg aus sind es oft nur wenige Autostunden bis zu den großen Themenparks in den Nachbarländern.

In Deutschland



Der Legoland Deutschland Park in Guntzburg in Süddeutschland hat seit dem 25. März mit der neuen Wing-Coaster-Achterbahn „Maximus“ eine neue Familienattraktion mit Nervenkitzel im Angebot, die noch nie zuvor in einem Legoland Park zu sehen war. Die 457 Meter lange Strecke ist mit zwei Inversionen versehen und bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 54 Stundenkilometern. Die neue Hauptattraktion des Parks befindet sich im neuen Themenbereich Lego Mythica, der auch einen Spielplatz und mehrere kleinere Familienattraktionen bietet.

Wenn man an Deutschland denkt, kommt man am Europa-Park kaum vorbei, der mehrfach als „Bester Park Europas“ ausgezeichnet wurde und im Jahr 2022 sechs Millionen Besucher begrüßen durfte. Der Park befindet sich in Rust, nicht weit von Straßburg und damit rund 3,5 Autostunden von Luxemburg entfernt. In den kommenden Monaten soll er abermals erweitert werden. Ursprünglich war die Eröffnung des neuen Themenbereichs, der Kroatien und dem Erfinder Nikola Tesla gewidmet ist, für Ende 2023 geplant. Aufgrund von Materialengpässen wird er nun wohl erst 2024 eröffnet. Dort werden die Besucher eine der spektakulärsten Achterbahnen Europas erleben. Vor der mit Spannung erwarteten Eröffnung gibt es aber auch in diesem Jahr noch einige Neuerungen zu entdecken, darunter mit Liechtenstein ein neuer Stadtteil sowie neue Shows.

Bis die Nikola-Tesla-Achterbahn im neuen Themenbereich im Europa-Park mit Fahrgästen losrollt, wird es noch etwas dauern. Foto: Europa-Park

In Frankreich

Dieses Jahr sollten Achterbahn-Fans den Parc Astérix besuchen, der vier Autostunden von Luxemburg und etwa 40 Autominuten von Paris entfernt liegt. Bei der neuen Attraktion des Parks namens „Toutatis“ handelt es sich um die schnellste Achterbahn Frankreichs mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern, einem Europarekord für die sogenannten Launch-Segmente (vier an der Zahl) und einem Weltrekord für Airtimes (das Gefühl, in die Tiefe zu fallen) – insgesamt 23. Der neue Coaster ist Teil eines neuen Bereichs namens „Festival Toutatis“, der auch einen Spielplatz, ein Restaurant, einen Laden und eine andere Familienattraktion für die weniger Wagemutigen umfasst.

Näher an Luxemburg, in Maizières-lès-Metz, 85 Kilometer von Luxemburg entfernt, öffnete der Park Walygator am Samstag, 15. April, wieder seine Pforten. Der größte Park Lothringens bietet rund 40 Attraktionen, die in vier Themenwelten unterteilt sind. Vergangene Woche wurde mit „Le Village des explorateurs“ ein neuer Bereich eröffnet, der nun nach und nach mit neuen Attraktionen bereichert wird. Die Besucher werden unter anderem eine neue interaktive und immersive Show mit dem Titel „The Battle“ erleben, in der „man sich virtuell und auf sympathische Weise“ im Park bekämpft, wie Laurent Muller, der Direktor von Walygator, unseren Kollegen von Direct FM! erklärte.

Nicht zu vergessen ist auch das unumgängliche Disneyland Paris. Zu seinem 30. Geburtstag bietet der Park den Besuchern eine Fülle von Neuheiten. Die Nachtshow „Disney Dreams“ feierte ihr Comeback und auch in der Pixar-Welt gibt es mehrere Neuheiten, darunter eine neue Show mit dem Titel „Together: A Pixar Musical Adventure“, die ab diesem Sommer im Studio Theater aufgeführt wird.

Zudem werden zwei Attraktionen wieder eröffnet, die wegen Renovierungsarbeiten geschlossen waren: „It's a Small World“ öffnet bereits am 5. Mai wieder die Pforten, während die U-Boot-Attraktion „Les Mystères du Nautilus“ diesen Sommer im Discoveryland wiedereröffnet wird.

In Belgien

Als Überraschung hat der Park Walibi Belgium, der sich in Wavre ganz in der Nähe von Brüssel befindet, kürzlich in den sozialen Netzwerken eine familienfreundliche Wildwest-Neuheit enthüllt. Die Eröffnung ist für den kommenden Sommer geplant. Es handelt sich um eine interaktive Attraktion, die Platz für 24 Fahrgäste bieten wird. Jedes zweisitzige Fahrzeug ist mit einem Joystick ausgestattet, mit dem man interagieren und bis zu 90 Grad Seitenneigung in die Luft kippen kann. Der Park kündigte außerdem an, dass er in der kommenden Wintersaison geöffnet sein wird, was eine Premiere darstellt. Ende des Jahres soll im nahen Aqualibi zudem ein neuer großer Rutschenturm eingeweiht werden.

An der belgischen Küste wird der Park Plopsaland in De Panne endlich seinen neuen Indoor-Bereich „Circus Bumba“ eröffnen können, nachdem sich der Starttermin mehrfach verzögert hatte. Die Besucher können sich dort auf einen neuen, exklusiven Dark Ride, einen Spielplatz, eine neue Showbühne sowie einen Shopping- und Restaurantbereich freuen.

Der Park Bellewaerde in der Nähe von Ypern, 3,5 Stunden von Luxemburg entfernt, bietet in dieser Saison ebenfalls mehrere Neuheiten, darunter eine neue Attraktion mit einer Plattform, die sich neigen und drehen lässt, sowie zwei neue Attraktionen im indischen Bereich. Außerdem wurden mehrere Bereiche neu gestaltet.





Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“.

Übersetzung ins Deutsche: Dustin Mertes.

