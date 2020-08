Die neue Natürlichkeit der Französinnen

Durch die Corona-Krise verzichten immer mehr Frauen in Frankreich auf BH und Make-up. Vor allem unter 25-Jährige und Gutverdienerinnen folgen dem Trend.

Bequemlichkeit ist kein Begriff, der einem sofort einfällt, wenn es um Mode geht. Er hört sich eher nach Schlabberlook und fettigen Haaren an. Also genau nach dem Gegenteil von Eleganz à la française. Die kommt auf Stilettos, in engen Kleidern und mit knallroten Lippen daher – so will es zumindest das Klischee.

Doch damit könnte bald Schluss sein ...