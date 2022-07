Natur und edle Tropfen im Dreiländereck: Ein neues touristisches Angebot richtet sich an entdeckungsfreudige Reisende.

„River and Wine“

Die Mosel bequem per Bus entdecken

Natur und edle Tropfen im Dreiländereck: Ein neues touristisches Angebot richtet sich an entdeckungsfreudige Reisende.

Von Frank Weyrich

Das Großherzogtum fernab der Hauptstadt zu entdecken, haben sich zwei Angebote zum Ziel gesetzt. Touristen und solchen, die es gerne werden wollen, wird dabei die Möglichkeit geboten, verschiedene Regionen während Tagestouren zu erkunden. An nur einem Tag kann der interessierte Besucher auf diese Art die Sehenswürdigkeiten einer Gegend erkunden, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.

Die Fahrten mit einem übersichtlichen Kleinbus starten jeweils in der Hauptstadt. Es sind ausgiebige Pausen vorgesehen, damit genügend Zeit bleibt, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Diese Möglichkeit, unterwegs zahlreiche Zwischenstopps einzulegen, spiegelt sich auch im Namen der Touren wider: Sie beginnen nämlich alle mit „Hop On Hop Off“. Dank eines ausgeklügelten Audiosystems stehen unterwegs in drei Sprachen Erklärungen zu den Orten zur Verfügung, die die Reisenden gerade passieren.

Erfolgreiche Schlosstour

Eine erste Rundfahrt wurde vor einiger Zeit unter dem Namen „Nature and Castle Tour“ ins Leben gerufen, bei der das Müllerthal mit dem Schiessentümpel und dem Beforter Schloss angefahren wird. Auch die touristischen Hotspots Vianden und Echternach sind Teil der Tour. Wie Luc Reis vom Organisator Moyocci betont, erfreut sich die Tour steigender Beliebtheit. Alleine im Monat April dieses Jahres haben mehr Leute die Tour gebucht als im gesamten Jahr davor.

Zwischenstopp in Schengen: Am Markt am Moselufer kommt südländisches Flair auf. Foto: Frank Weyrich

Beflügelt von diesem Erfolg wurde jetzt eine zweite Region mit ins Angebot aufgenommen: Unter dem Namen „River and Wine“ steht die Moselgegend auf dem Programm. In Zusammenarbeit mit dem regionalen Tourismusbüro „Visit Moselle“ wurde eine attraktive Mischung an Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen zusammengestellt. Neben dem klassischen Weinbaugebiet wird das Augenmerk auch auf die Natur sowie verschiedene kulturelle Schwerpunkte gesetzt.

Jede Woche von Donnerstag bis Sonntag erfolgt die Abfahrt in der hauptstädtischen Avenue Monterey. Von dort geht es dann über kleine Landstraßen bis nach Schengen, wo ein erster Halt eingeplant ist. Den berühmten Ort an der Mosel und am Dreiländereck können die Mitreisenden auf eigene Faust erleben.

Zur Mittagspause wird dann Remich angesteuert. Hier kann jeder seine Zeit nach Lust und Laune verbringen. Der nächste Halt ist die Kellerei in Wormeldingen, wo eine Crémant-Probe auf dem Programm steht, bevor in Grevenmacher eine Weinprobe angesagt ist. Auf der Rückfahrt in die Hauptstadt wird dann noch ein Abstecher zu den Wasserbüffeln in Mensdorf gemacht.

Tourismusminister Lex Delles zeigte sich bei der Vorstellung des Angebots erfreut darüber, dass man den ausländischen Besuchern mit solchen Touren zeigt, dass Luxemburg mehr ist als nur eine Stadt. Durch diese Entdeckungen mache man den Leuten Lust auf mehr und hoffe, dass sie sich dadurch entscheiden, einen nächsten Aufenthalt in den Regionen zu verbringen.

Die Fahrten können unter sightseeing.lu oder visitmoselle.lu gebucht werden.

