Die Liebe in Zeiten von Corona

Nicht für jeden hält das Internet derzeit den Partner fürs Leben bereit: Fünf Singles berichten über ihre Erfahrungen beim Onlinedating in Pandemie-Zeiten.

Einsame Nächte auf der Couch, getrennt von Freunden und Familie: Für viele Menschen in Luxemburg war das Internet in den vergangenen Wochen und Monaten ein Zufluchtsort, um der Einsamkeit zu entgehen. Vor allem bei Dating-Plattformen und -Apps ging es während des Lockdowns heiß her – zumindest zahlentechnisch. Die Dating-App „Tinder“ vermeldete sogar einen Rekord: Am 29. März – mitten im Lockdown – habe man weltweit drei Milliarden Swipes registriert.

Viele nutzten auch in Luxemburg die freie Zeit für ausgiebige Chats und Kennenlernmomente ...