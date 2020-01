Mit dem neuen Defender zeigt Land Rover, wie man ein zur Ikone gewordenes Modell neu erfindet. Erstkontakt in Luxemburg.

Die Legende ist zurück

Claude FEYEREISEN Mit dem neuen Defender zeigt Land Rover, wie man ein zur Ikone gewordenes Modell neu erfindet. Erstkontakt in Luxemburg.

70 Jahre lang wurde der Urahn gebaut. Der Nachfolger tritt ein schweres Erbe an. Der neue Land Rover Defender wurde nach den Maßstäben eines modernen Autos konzipiert. Genau so sieht er auch aus!

Dennoch haben es die Land-Rover-Designer geschafft, den unverkennbaren Stil des Defender in die Neuzeit zu transponieren. Der Defender 2.0 ist unmissverständlich als solcher erkennbar.

13 Probesitzen im neuen Defender. Foto: Lex Kleren

Probesitzen im neuen Defender. Foto: Lex Kleren Das Armaturenbrett wurde in Anlehnung an das spartanische Interieur des Vorgängers entworfen. Foto: Lex Kleren Der Urahn feierte den Enkel. Foto: Lex Kleren Ob der luxuriöse Innenraum dem Hardcore-Defender-Fahrer wohl gefällt? Foto: Lex Kleren Benji Kontz (l.) vom Autohaus Arnold Kontz im Gespräch. Foto: Lex Kleren Vor dem neuen Defender musste man teils Schlange stehen, bevor man einsteigen konnte. Foto: Lex Kleren Zufriedene Gesichter ... Foto: Lex Kleren Imposante Erscheinung: Der neue Defender hat in allen Hinsichten zugelegt. Foto: Lex Kleren Riffelbleche auf den Kotflügeln sind ein beliebtes Zubehör. Foto: Lex Kleren Handgriffe, die zum Zupacken einladen. Foto: Lex Kleren Der neue Defender wurde im "Espace Namur" in Luxemburg-Hamm präsentiert. Foto: Lex Kleren Das Auto im Mittelpunkt: Der Defender zieht die Blicke auf sich. Foto: Lex Kleren Zahlreiche Gäste waren der Einladung des Autohauses Arnold Kontz gefolgt. Foto: Lex Kleren

In diesem Punkt waren sich viele der geladenen Gäste denn auch einig, nachdem sie den neuen Defender in den Veranstaltungsräumen von "Espace Namur" in Luxemburg-Hamm erstmals in Augenschein genommen hatten. Dort präsentierte Arnold Kontz, Land-Rover- und Jaguar-Vertragshändler in Luxemburg, am Donnerstagabend die Neuauflage im Vorfeld des 56. Autofestivals.