Bei den Kopfhörern „Mu3" setzt KEF neben Klangqualität vor allem auf Design. Denn das Konzept für die In-Ears stammt von keinem Unbekannten.

Die In-Ear-Kopfhörer „Mu3“ von KEF im Redaktionstest

Sarah SCHÖTT Bei den Kopfhörern „Mu3“ setzt KEF neben Klangqualität vor allem auf Design. Denn das Konzept für die In-Ears stammt von keinem Unbekannten.

Entweder man liebt sie oder man hasst sie – ein klares „Ja“ oder ein deutliches „Nein“: Die Rede ist von In-Ear-Kopfhörern. Doch wer dem Konzept nicht gänzlich abgeneigt ist, könnte mit den „Mu3“ von KEF seine Freude haben. Zumal, wenn neben dem Klang auch das Design eine Rolle spielt. Denn die Kopfhörer wurden von Ross Lovegrove entworfen, der bereits mit Entwürfen im Rahmen der Arbeit am Sony Walkman und auch für Apple von sich reden machte.

Designer Ross Lovegrove Foto: privat

Die zum Test zur Verfügung gestellten Noise-Cancelling-True-Wireless-Kopfhörer „Mu3“ kommen in einer recht eleganten kleinen Box daher, in der sie gleichzeitig auch geladen werden. Die Box wirkt hochwertig, ist allerdings etwas groß – zumindest, wenn man sie in die Hosentasche stecken möchte. In allen größeren Jacken- oder Handtaschen ist sie perfekt untergebracht.

Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Ladekabel und einer Kurzanleitung auch drei weitere Paar Ohrflossen in verschiedenen Größen – ein viertes Paar ist bereits vormontiert - sodass der Nutzer die Kopfhörer auf seine individuelle Ohrgröße anpassen kann.

Einfache Kopplung

Aufgeladen werden die In-Ears in ihrer Box mittels eines USB-Kabels. Einmal geladen, erfolgt die Bluetooth-Kopplung mit dem Smartphone wirklich kinderleicht. Beim Aufklappen der Box signalisiert zunächst ein weißes Leuchten, dass die Kopfhörer sich miteinander verbinden, ein blaues Leuchten zeigt schließlich an, dass sie mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt sind. Durch ein Leuchten wird (neben der Anzeige auf Smartphone oder Tablet) auch angezeigt, wann die Akkus erschöpft sind.

Inspiration aus der Natur – das versucht Designer Ross Lovegrove in seinen Entwürfen umzusetzten. Für den britischen Lautsprecherhersteller KEF hat er die In-Ear-Kopfhörer „Mu3“ entworfen. Im Interview spricht er über das Designkonzept. Was war die Idee hinter dem Design der Kopfhörer ? Mein Designkonzept für die „Mu3“ bestand darin, eine neue Form zu finden, die nicht von anderen Marken abgeleitet ist. Deshalb habe ich mich an die KEF-Ingenieure gewandt, um zu verstehen, wie wir einen neuen technologischen High-Fidelity-Klangstandard definieren können, der nicht durch Geometrie oder Größe eingeschränkt ist. Was sind die wichtigsten Design-Elemente für die perfekten Kopfhörer? Ich habe entdeckt, dass etwas größere Formen, die sich ergonomisch an die Oberfläche des Ohrs anlehnen, tatsächlich den Audioempfang verbessern, indem sie externe Störgeräusche blockieren. Das war eine einfache, aber logische Entdeckung, die meinem Design auch die Möglichkeit zur Fingereingabe gegeben hat. Hängen Klangqualität und Design zusammen? Ja, aber zusätzlich fördert das von uns verwendete Techno-Polymer mit einer parametrischen internen Matrixstruktur tatsächlich auch die Qualität des fokussierten Klangs im Gehörgang. Ihre Inspiration liegt Ihren Angaben zufolge oft in der Schönheit der Natur. Wie kommt das bei den Kopfhörern zum Tragen? Die Beziehung ist sehr subtil und meist intern. Aber es ist wichtig zu beachten, dass die Knospen, wenn die Kopfhörer getragen werden, der inneren Form des Ohrs folgen, die aus unseren anatomischen Studien in meinem Studio stammt. Sie können die Schönheit dieser Beziehung besonders bei asiatischen Ohren sehen, wahrscheinlich aufgrund ihrer kleineren Ohrläppchen und vertikaleren Projektion nach oben. Was schätzen Sie an der Inspiration durch die Natur? Es ist die unvermeidliche Zukunft des Designs, da wir uns vom Mechanischen zum Biologischen verlagern - um mehr Synergien mit unserer Biosphäre zu schaffen.

Die beigelegte Kurzanleitung hilft dann auch bei dem Schritt, der vor allem für Nutzer ohne In-Ear-Erfahrung gar nicht so einfach ist – dem richtigen Einsetzen der Kopfhörer. Dies soll Frust vermeiden, aber vor allem bei Neunutzern bleibt das Gefühl, dass die Kopfhörer entweder zu locker oder zu fest sitzen – was aber an der In-Ear-Technik im Allgemeinen liegt. An sich sitzen die Kopfhörer recht bequem, im Test kam es aber durchaus auch vor, dass sie – gerade bei etwas sportlicheren Aktivitäten – herausgefallen sind.

Die Kurzanleitung hilft indes nicht nur beim Einsetzen, sie hat auch noch einen anderen, sehr praktischen Sinn: Sie erklärt die verschiedenen Funktionen, die die Kopfhörer jeweils durch das Drücken des mittig angebrachten großen Knopfes des linken oder rechten Hörers aktivieren können. Bis man verinnerlicht hat, wofür jetzt „einmal kurz drücken links“ oder „zweimal lang drücken rechts“ steht, braucht es einige Anläufe. Gerade am Anfang kann das zu Frust führen, da man schnell versehentlich ein Lied der Playlist übersprungen hat, obwohl man eigentlich nur die Lautstärke regeln wollte. Aber auch hier gilt wie so oft im Leben: Übung macht den Meister. Spätestens beim dritten Mal hat man den Bogen raus.

3 Die Kopfhörer und die Ladebox ähneln sich im Design. Foto: Hersteller

Die Kopfhörer und die Ladebox ähneln sich im Design. Foto: Hersteller Durch den Knopf an jedem Hörer lassen sich verschiedene Funktionen steuern. Foto: Hersteller Schon in der Ladebox wird deutlich, von wem das Design stammt. Foto: Hersteller

Apropos dritte Nutzung – überzeugen konnten die Kopfhörer im Test durch eine lange Akkulaufzeit. Das Unternehmen selbst gibt auf seiner Homepage eine Dauer von neun Stunden bei voller Ladung plus 15 Stunden mit Ladebox an. Wenn es mal schnell gehen muss, halten die In-Ears laut KEF nach fünfminütiger Ladung bereits eine Stunde durch.

Ist man sich erst einmal mit der Bedienung eins, überzeugen die „Mu3“ von KEF mit einem wirklich guten Klang. Wie bei In-Ears üblich, bekommt man von seiner Umgebung nicht mehr viel mit. Wen das stört, der kann durch einmaliges kurzes Drücken des linken Hörers in den Umgebungsmodus wechseln, was die Geräuschunterdrückung ein Stück weit aufhebt und die Umgebung wieder wahrnehmbar macht.

Auch Telefonanrufe anzunehmen ist problemlos möglich. Beim Telefonieren versteht man das Gegenüber klar und deutlich, auch die eigenen Worte dringen nicht gedämpft, sondern verständlich ans Ohr. Im Test kam es allerdings zeitweilig dazu, dass ein Echo hörbar war – ob das nun an den Kopfhörern, dem Smartphone oder der Verbindung lag, ist nicht geklärt.

Insgesamt erhält der In-Ear-Freund mit den „Mu3“ von KEF ein solides Produkt, das mit einem Preis von rund 229 Euro auf Augenhöhe etwa mit den Apple AirPods mit kabellosem Ladecase oder mit vergleichbaren Produkten anderer Hersteller wie etwa Sony liegt. Wer den Fokus dabei vor allem auf das Design setzt, der wird bei KEF vermutlich fündig werden.

