von Sabine Metzger (srt)

Wer wollte nicht immer schon mal bei einem Star wohnen? Kein Problem. Den Traum vom eigenen Hotel haben sich viele Prominente weltweit verwirklicht – mal der Liebe wegen, mal aus Liebe zur Heimat, mal um endlich mal standesgemäß zu wohnen oder einfach nur, um Geld damit zu verdienen. Von der Pension im Odenwald, über Stadthotels in Dublin oder Kiew bis zur Trauminsel in der Karibik: In diesen Hotels stehen die Chancen, Stars auf dem Hotelgang zu treffen, recht gut.

„The Brando“ in Französisch-Polynesien

Ein Vorreiter in Sachen eigene Trauminsel war Hollywood-Legende Marlon Brando. Nach dem Dreh zum Film „Mutiny on the Bounty“, der von James Cooks Reise entlang der polynesischen Inseln erzählt, kaufte der Schauspieler 1966 die Inselgruppe Tetiaroa. In Hommage an den früheren Besitzer, der hier lange Zeit gemeinsam mit seiner Familie seine Urlaube verbrachte, wurde das damals private Ferienhaus zu einem CO2-neutralen Ferienresort namens „The Brando“ mit 35 Privatvillen für Selbstversorger umgewandelt und 2014 – am zehnten Todestag von Marlon Brando – als das nobelste Öko-Resort in ganz Französisch-Polynesien eröffnet (ab 2 500 Euro pro Nacht in der Zweipersonenvilla).

„Sundance Mountain Resort“ in Sundance (Utah)

Bei Brandos Schauspielkollegen Robert Redford war es die Liebe zu den Bergen, als er sich 1969 entschloss, ein Skigebiet mit zugehörigem Resort in den Wasath Mountains des US-Bundesstaates Utah zu kaufen. Er benannte es nach seinem Rollennamen in dem Western „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ und wollte einen Ort schaffen, an dem der Mensch im Einklang mit der Natur und der Kunst leben kann. Die Rechnung ging auf: Erfolgsmenschen aus der Großstadt strömen in die Abgeschiedenheit des eine Autostunde südlich von Salt Lake City gelegenen „Sundance Mountain Resort“. 95 Cottages, Appartements und Zimmer liegen weit verstreut zwischen Teichen und rauschenden Bächen. Im Sommer stehen Wandern, Klettern und Mountainbiken, im Winter Skifahren auf dem Programm. Immer mit der Aussicht, Robert Redford zu begegnen, der einer seiner besten Gäste ist (ab ca. 190 Euro pro Nacht).

„Mission Ranch“ in Carmel (Kalifornien)

Auch auf der „Mission Ranch“ in Carmel stehen die Chancen gut, ihren berühmten Besitzer zu treffen. Clint Eastwood hat 1986 in der Kleinstadt zwischen San Francisco und Los Angeles das Gelände einer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden Ranch samt den darauf stehenden Gebäuden gekauft und renoviert. Seitdem verbringt der Filmschauspieler und Regisseur hier viel Zeit und plaudert auch schon mal mit den Gästen. Insgesamt 30 gemütlich eingerichtete Zimmer gibt es zu mieten, jedes mit Kamin, Jacuzzi und tollem Blick auf Point Lobos, Carmel River Beach und den Ozean (ab 100 Euro im Farmhouse-Doppelzimmer).

„Die Träumerei“ in Michelstadt (Odenwald)

Oft ist es der Wunsch, in der Heimat eine Topbleibe zu schaffen, der Promis zum Eröffnen eines Hotels verleitet. Die deutsche Schauspielerin Jessica Schwarz hat sich in ihrer Heimatstadt Michelstadt im Odenwald ihren Traum vom eigenen Hotel erfüllt: Die „Träumerei“, ein kleines Haus mit nur fünf Zimmern, liegt unweit der Brauerei ihres Vaters und wird von ihrer Schwester Sandra geleitet. Zum Hotel gehört ein hübsches Café, in dem Langschläfer bis 15 Uhr Frühstück samt Kaffee von der ortsansässigen Rösterei genießen können. An drehfreien Tagen packt Jessica gerne mal mit an (DZ ab 140 Euro).

„The Clarence“ in Dublin (Irland)

Etwas tiefer in die Tasche greifen muss man im „The Clarence“ in Dublin, das seit den Neunzigerjahren in Besitz der U2-Bandmitglieder Bono und The Edge ist. Im Kulturviertel von Irlands Hauptstadt haben die beiden aus dem damaligen Zwei-Sterne-Haus ein Fünf-Sterne-Luxushotel geschaffen. Wer sich die Übernachtung nicht leisten kann, der sollte wenigstens der „Octagon Bar“ einen Besuch abstatten. Hier kann man mit etwas Glück bei einem guten Cocktail auch ein Mitglied von U2 antreffen (ab 129 Euro).

„11 Mirrors“ in Kiew (Ukraine)

Mitten in der ukrainischen Hauptstadt eröffnete Boxlegende Wladimir Klitschko 2012 als Miteigentümer das Designhotel „11 Mirrors“. 49 Zimmer verteilen sich in dem schmalen, elfstöckigen Gebäude. Große Panoramafenster geben den Blick auf die Altstadt frei. Statt gesichtslosem, austauschbarem Hotel-Einerlei steht in der Lobby eine große, weiche Sofalandschaft, vor der ein Kaminfeuer prasselt. Jedes Zimmer ist unterschiedlich gestaltet. Boxhandschuhe und -säcke sucht man hier vergebens, dafür gibt es jede Menge Stil und heimelige Atmosphäre (DZ ab 140 Euro).

„Château de Costaérès“ in Ploumanach (Bretagne)

Nicht nur Hotelier, sondern stolzer Schlossbesitzer ist Komiker und Kabarettist Didi Hallervorden seit 1988: Sein Château de Costaérès liegt auf einer kleinen Felseninsel in der Bretagne, etwa 700 Meter vom romantischen Fischerort Ploumanach entfernt. Das neugotische Schloss aus dem 19. Jahrhundert nutzt Hallervorden in den Sommermonaten meist selbst, ansonsten kann man es – das nötige Kleingeld vorausgesetzt – auch mieten. Der Wochenpreis liegt bei etwa 15 000 Euro. Wer sich dafür entscheidet, länger als einen Monat zu bleiben, reduziert den Wochenpreis auf 12 000 Euro. Dafür ist die komplette Insel inklusive.

„Musha Cay“ auf den Bahamas

Auch Magier und Illusionist David Copperfield setzt auf Inselträume. Vor knapp zehn Jahren kaufte er die Insel Musha Cay auf den Bahamas und machte aus ihr „das weltweit magischste Reiseziel“. Auf zirka 280 Hektar Fläche befinden sich elegante Villen. Das Haupthaus allein hat knapp 1 000 Quadratmeter Wohnfläche – ein Tennisplatz, ein Kino unter freiem Himmel, Strandzelte, 40 unberührte Strände, Jet-Skis und so ziemlich alles, was die Herzen von Urlaubern höher schlagen lässt. Nicht genug: Neben „Musha Cay“ hat Copperfield noch zehn Nachbarinseln erworben, um sich den Traum eines Copperfield-Bay-Archipels zu erfüllen. Zum Schnäppchenpreis von etwa 31 300 Euro pro Nacht können zwölf Personen die Hauptinsel mieten. Wer mit 24 Personen anreist, zahlt 48 200 Euro pro Nacht. Und die wird dann gerne schon mal durchgefeiert, von Prominenten wie Johnny Depp oder Bill Gates.