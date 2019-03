Die Heimat der Mini-Godzillas

Strenge Gesetze bewahren den nachhaltigen Tourismus auf den Galápagos-Inseln und schützen somit Natur und Tiere.

von Carsten Heinke

Fregattvögel, so hoch in der Luft, dass ihre schlanken, eleganten Körper nur noch schwarze Striche auf den endlos blauen Himmel zeichnen, sind die ersten, die die Kreuzfahrer auf Galápagos begrüßen. Die Sonne brennt, doch der Pazifikwind bringt angenehme Kühle. Vor Baltra, zwei Flugstunden von Ecuadors Hauptstadt Quito, liegt die Isabela II vor Anker. Mit nur 40 Passagieren sticht die Jacht in See und landet wenig später am ersten Ziel der Reise: Seymour Norte.

Schwarze Felsen, rote Erde ...