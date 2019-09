Die große Kurvendiskussion

Warum Luxusmarken wenig Interesse daran haben, Plus-Size-Linien in ihr Angebot aufzunehmen.

von Silke Wichert

Ein kleines Spiel für den Anfang, weil es in der Mode gerade so häufig um Inklusion geht: Man gehe auf die Website einer beliebigen Marke aus dem Luxussegment und schaue sich an, wie vielfältig das Größenangebot für Frauen ist ...