von Fabian von Poser (srt)

Gerade ist die Sonne untergegangen. Das Grün der Wipfel und der Himmel über Ostfrankreich verschmelzen zu dieser späten Stunde. Doch der Tag ist noch nicht zu Ende. In einem Waldstück bei der 120-Seelen-Gemeinde Rhodes in Lothringen regt sich etwas. Wir sitzen in einem acht Meter hohen Baumhaus, der Cabane des Louvarts, der „Wolfshütte“.

Zuerst ist es nur ein einzelner Ruf. Wie ein Kuckuck fast. Dann sind es zwei, dann drei, dann vier, dann zehn. Am Schluss heulen mehr als 30 Wölfe um die Wette. Es ist ein ohrenbetäubender Lärm, der den Wald durchdringt. Der Soundtrack der lothringischen Nacht.

Wenn es in Europa ein Tierparadies gibt, dann kommt Sainte-Croix in Lothringen dem Begriff sehr nah. Der 120 Hektar große Park bietet dem Besucher die Möglichkeit, die Geheimnisse der europäischen Fauna kennenzulernen: Mehr als 100 verschiedene Arten und insgesamt fast 1 500 Tiere leben dort in halbfreier Wildnis.

In den grünen Auen springen Rehe umher, röhren Hirsche, staksen Störche, rascheln Waschbären und sonnen sich Sumpfschildkröten. Seit 2016 ist auch ein Vielfraß-Pärchen dabei. Zusammen mit Bär, Wolf und Luchs aus dem Park bilden Vielfraße die „fantastischen Vier“ der größten Raubtiere Europas.

Die Natur ist zurück

Lothringen, das weiß man, liegt in einer geschichtsträchtigen Landschaft. In Verdun und an zahlreichen anderen Orten sind noch die Narben des Ersten Weltkriegs zu sehen. Doch längst hat die Natur wieder die Oberhand gewonnen.

In der Kulturlandschaft, in der es mehr Enten und Störche als Menschen gibt, kamen vor 35 Jahren zwei findige Landwirte auf die Idee, den Tierpark aufzumachen. 1967 kauften Liliane und Gérald Singer einen alten Bauernhof und jede Menge Grund. Ab 1980 verwandelten sie ihre Ländereien in den Park. Da seinerzeit niemand an ihr Projekt glaubte, wurde der Park ohne jegliche Unterstützung von außen ins Leben gerufen. Heute zählt er 300 000 Besucher jährlich.

Auf einem Hochstand über dem Gehege der Europäischen Wölfe steht Polline. Sie trägt Jeans und ein rotes T-Shirt mit Aufschrift „mission biodiversité“, Mission Artenreichtum. „Die Besucher sollen bei uns den Wert der Natur schätzen lernen“, sagt die Parkführerin. Und die können sie schätzen. Im Rudel der Europäischen Wölfe hat ein Weibchen gerade sechs Jungtiere zur Welt gebracht. „Was für eine großartige Mutter. Dass so viele Tiere im ersten Wurf geboren werden, ist sehr selten.“

Sainte-Croix bietet den emblematischen Tieren Europas, also den großen Tierarten, einen naturnahen Lebensraum. Von den Fütterungen abgesehen bleiben die Tiere weitgehend ungestört. Auch deswegen fühlen sie sich im Park so wohl.



Wilder Soundtrack

Am nächsten Morgen heult es im Wald. Doch diesmal sind es keine Wölfe, sondern Kinder, die ihr Geheul imitieren. Auch viele Schulklassen besuchen den Park. Regelmäßige Fütterungen, ein Insektenhaus, ein Barfußpark, ein Baumwipfelpfad und der Touristenzug: Für die Kleinen ist im Park jede Menge geboten.

Neuerdings gibt es auch immer mehr exotische Spezies. Seit März 2017 lebt ein Schopfgibbon-Pärchen im Park. Neben den putzigen Primaten bevölkern außerdem Rote Pandas, Kattas und Makis das riesige Areal. Vielleicht das Spannendste aber ist eine Übernachtung im Park. Mittlerweile stehen 18 originelle Unterkünfte wie die „Wolfshütte“ zur Verfügung: Bis zu acht Meter hohe Baumhäuser, Holzhütten, die nur durch eine Scheibe vom Wolfsgehege getrennt sind, Jurten und ein Biwak-Lager für die Nacht im Park sorgen nicht nur bei Kindern für Begeisterung.

Mehr Friede geht nicht

An unserem letzten Nachmittag im Park beobachten wir endlich auch die Luchse: Zwei Jungtiere spielen mit ihrer Mutter. Es ist ein einmaliges Erlebnis, die seltenen Jäger aus nächster Nähe zu sehen. Nachdem die Tagesbesucher den Park verlassen haben, liegt der große See im letzten Tageslicht funkelnd wie Perlmutt da. Nur die Übernachtungsgäste dürfen bleiben und die Stille genießen.

Vom Restaurant „Les grandes espaces“ aus beobachten wir das Hirschplateau. Zwei stattliche Rothirsche blicken vom See her zu uns herüber. Die weiblichen Tiere äsen nur 20 Meter von uns entfernt. Über dem See zerfließt das letzte Licht. Mehr Friede geht nicht.

Selbst die unentwegt klappernden Störche geben jetzt endlich Ruhe. Doch dann setzt wie stets zu dieser Tageszeit das Wolfsgeheul ein. Erst zwei, dann drei, dann vier, dann zehn, dann 30. Die Tiere sind irgendwo in der Ferne, und doch sehr nah.