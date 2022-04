Sie sind das perfekte Geschenk für Freunde, Nachbarn oder Kollegen: Tassen. Mit der „Mug Press“ kann man diese auch ganz einfach selbst gestalten.

Lifestyle 4 Min.

Tassen aus Eigenproduktion

Die „Mug Press“ von Cricut im Redaktionstest

Sarah SCHÖTT Sie sind das perfekte Geschenk für Freunde, Nachbarn oder Kollegen: Tassen. Mit der „Mug Press“ kann man diese auch ganz einfach selbst gestalten.

Fehlt noch etwas für das Osternest für die Arbeitskollegin? Oder steht Papas Geburtstag vor der Tür und die zündende Geschenkidee lässt auf sich warten? In all diesen Situationen sind Tassen die Rettung schlechthin: So ziemlich jeder nutzt sie, sie sprengen meist auch finanziell nicht den Rahmen und je nach Modell lassen sich damit nette oder witzige Botschaften vermitteln.

Für alle, die beim Kauf nicht mehr nur auf das vorhandene Angebot setzen, sondern lieber selbst kreativ werden wollen, hat das Unternehmen Cricut daher die „Mug Press“ auf den Markt gebracht - und dem „Luxemburger Wort“ ein Gerät zum Testen zur Verfügung gestellt.

Einiges an Material

Vorweg sollte man sich allerdings einer Sache bewusst sein: Wer mit Cricut in die Tassenproduktion einsteigt, der muss sich nicht nur ein rund 200 Euro teures Gerät zulegen. Um damit auch arbeiten zu können, braucht es weit mehr.

Natürlich fertigt das US-Unternehmen die passenden Tassen in verschiedenen Größen an, die separat erhältlich sind: In der kleinen Variante (340 ml) schlagen zwei Tassen mit 6,99 Euro zu Buche, in der größeren Ausführung (425 ml) gibt es zwei Becher zum Preis von 8,99 Euro. Zwar lässt sich auf der Seite von Cricut in Erfahrung bringen, dass die Presse auch mit anderen Tassen genutzt werden kann (die spezielle Bedingungen erfüllen müssen) - eine Gelinggarantie gibt es aber natürlich nur mit den firmeneigenen Produkten.

Die „Mug Press“ alleine reicht nicht: Als Zubehör benötigt man unter anderem entsprechende Tassen, die „Infusible Ink Sheets“ und einen Plotter. Foto: Sarah Schött

Ein weiteres Material, das zwischen dem Kauf der Presse und der fertigen Tasse steht, sind die „Infusible Ink Sheets“. Im Prinzip gäbe es auch entsprechende Stifte, im Test wurden allerdings die vorgefertigten Bögen genutzt. Dabei handelt es sich um eine Art Folie, die sich durch Erwärmen, was die Presse übernimmt, dauerhaft mit dem Material - hier der Tasse - verbindet und das Produkt daher sowohl spülmaschinen- als auch mikrowellenfest macht und ein Abblättern der Farbe verhindert. Die Folien werden je nach Ausführung und Länge zum Preis von etwa 8 bis 16 Euro angeboten.

Und dann braucht man natürlich auch noch ein Gerät, das das Motiv auf die Folie überträgt - sprich, einen Plotter, den Cricut ebenfalls in mehreren Ausführungen im Angebot hat. Beim Test wurde mit dem rund 190 Euro teuren „Cricut Joy“ gearbeitet, die Schneidematte, die dazu passt, kostet rund 10 Euro.

Mittels Plotter wird das Motiv auf die Folie übertragen. Foto: Sarah Schött

Wer alle diese Hürden überwunden hat, der kann dann auch endlich loslegen. Das Einrichten der „Mug Press“ ist im Prinzip kinderleicht. Dazu benötigt man lediglich eine Cricut-ID, die man sich auf der Homepage beziehungsweise in der entsprechenden App kostenlos erstellen kann. In der Anwendung wählt man dann das einzurichtende Gerät aus und wird mittels Fotos durch den Vorgang geführt. Die Presse muss dazu via USB mit dem Computer verbunden werden und wird so aktiviert. Im Test brauchte es allerdings etwa vier Versuche, bis die „Mug Press“ auch wirklich aktiviert und einsatzbereit war.

Einfache Produktion

Ist die Einrichtung geschafft, geht es ans Gestalten der Motive. Dazu nutzt man die „Cricut Design Space“, in der man entweder eigene Motive erstellen oder aus einer Auswahl verschiedener Motive seinen Favoriten auswählen kann. Wer etwas kreativer ist und sich mit weniger Auswahl zufriedengibt, der kann die kostenlosen Motive nutzen. Wer aber Zugang zu allen Schriftarten und Motivvorlagen haben möchte, braucht einen „Cricut Acess“ im Abo für monatlich rund 10 Euro.

Die Tasse mit der aufgeklebten Folie kommt dann in die Presse. Foto: Sarah Schött

Der Prozess an sich ist danach recht simpel. Hat man die entsprechende Vorlage erstellt - zahlreiche Videos dazu liefert sowohl Cricut selbst als auch YouTube -, übernehmen die Maschinen den Rest. Das Motiv wird mithilfe des Plotters auf die „Infusible Ink Sheets“ geplottet. Von dort überträgt man es auf die Tasse, die man vorher am besten mit einem antistatischen Tuch oder einer Fusselrolle reinigt. Die Folie wird dann um die Tasse gelegt und kann - optional und mit Zusatzkosten verbunden - auch noch mit wärmeresistentem Klebeband von Cricut befestigt werden. Im Test hat es allerdings auch ohne Klebeband recht gut geklappt.

Unmittelbar nach dem Druckvorgang ist die Tasse extrem heiß. Foto: Sarah Schött

Die Tasse samt Folie kommt dann in die „Mug Press“. Das Gerät ist recht benutzerfreundlich, hat es doch nur einen einzigen Knopf, an dem die Maschine eingeschaltet wird. Dieser blinkt während des Aufheizvorgangs und leuchtet grün, sobald die Maschine einsatzbereit ist. Man setzt die Tasse ein, verschließt die Maschine - und dann heißt es warten. Fünf kleine Lämpchen zeigen den Fortschritt an, nach getaner Arbeit ertönt ein Signalton.

Der Plotter „Joy“ von Cricut im Redaktionstest Schnell mal eine Geburtstagskarte ausschneiden – das geht mit einem Plotter. Mit dem „Joy“ hält Cricut ein Modell für Einsteiger bereit.

Natürlich besteht dann der innere Drang, die Tasse sofort aus der Presse zu nehmen und anzuschauen - davon ist aber dringend abzuraten: Da die Tasse beim Druckprozess sehr heiß wird, sollte sie vorsichtig am Henkel aus der Maschine genommen werden, um sie dann auf einer hitzebeständigen Unterlage erst einmal rund 15 Minuten abkühlen zu lassen.



Danach entfernt man die Folie und hält sein fertiges Werk in Händen. An der Verarbeitung beziehungsweise der Übertragung des Motivs auf die Tasse gibt es absolut nichts zu meckern und auch die Farben erscheinen sehr kräftig. Hat man den Dreh einmal raus und sich mit den wichtigsten Funktionen im „Design Space“ vertraut gemacht, kann man im Prinzip in die Massenproduktion gehen.

Das Testergebnis war durchaus zufriedenstellend. Foto: Sarah Schött

Fazit: Das Bedrucken von Tassen ist zu Beginn ein relativ kostspieliges Hobby. Wer sich aber bewusst ist, dass es mit den Kosten für die „Mug Press“ nicht getan ist - oder wer ohnehin bereits einen Plotter besitzt beziehungsweise sich eh einen zulegen wollte -, der kann mit dem Produkt durchaus kreative und hochwertige Gefäße herstellen, über die sich die Verwandtschaft genauso freuen wird wie der beste Freund oder die Kollegin - und die auf jeden Fall individueller sind, als es gekaufte Tassen sein können.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.