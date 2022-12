Quer durch das Land bieten Foodtrucks auf Wochenmärkten und öffentlichen Parkplätzen allerlei kulinarische Spezialitäten an. Ein Überblick.

Essen auf Rädern

Foodtrucks in Luxemburg und wo man sie findet

Sarita RAO Quer durch das Land bieten Foodtrucks auf Wochenmärkten und öffentlichen Parkplätzen allerlei kulinarische Spezialitäten an. Ein Überblick.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Luxembourg Times“. Die deutsche Fassung wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert.

Es gab eine Zeit, in der die klassischen Imbisswagen mit minderwertigem Essen und zweifelhaften Hygienestandards gleichgesetzt wurden. Seitdem hat sich viel getan. So auch in Luxemburg, wo es mittlerweile in der Stadt und im ganzen Land verteilt eine Reihe von Foodtrucks gibt. Diese bieten leckere, biologische, regionale und frisch zubereitete Speisen aus allen möglichen Nationen an. Selbstverständlich mit oder ohne Fleisch und auch vegan.

Im Folgenden ein Überblick über die aktiven Anbieter – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen Ihnen, die Links in diesem Artikel zu überprüfen, da die Foodtrucks häufig ihre Standorte wechseln.

LëtzeBurger

Felix und Pol servieren ihre Burger aus 100 Prozent Rindfleisch an verschiedenen Orten in Luxemburg, darunter auch in ihrem neuen Restaurant in Saeul sowie aus vier Foodtrucks. Neben dem traditionellen Burger gibt es auch Pulled Pork, Black Angus Steak oder Veggie-Varianten mit zusätzlichen Toppings wie Guacamole, Chili oder einem Spiegelei.

Es gibt auch ein Studentenmenü für 4,70 Euro, das einen Burger, Pommes und ein Getränk enthält. Wer wissen will, wo die Trucks stehen, der kann sich die LëtzeBurger App auf sein Smartphone laden. Für diejenigen, die sich die App nicht installieren wollen: Sie finden die Trucks jeden Abend in Strassen ab 18.30 Uhr, mittwochs in Bartringen, donnerstags in Bettemburg, montags im Gewerbegebiet Bourmicht und bei zahlreichen Festivals im Sommer.

So Food

Der beliebte Truck von So Food, der eine riesige Auswahl an Burgern serviert, kündigte im Mai an, dass er seinen regulären Mittags- und Abendbetrieb einstellen wird, aber weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung steht. So Food wurde von Greggory Hell gegründet, der auch die Luxembourg Foodtruck Association ins Leben gerufen hat.

Las Maracas

Quesadillas und Tacos vom Huhn, Schwein und Rind sowie Kaktussalat mit roter, grüner, Chipotle- oder Habanero-Soße stehen auf der Speisekarte dieses Foodtrucks. Außerdem werden dort auch wöchentliche Spezialitäten angeboten. Wenn Sie mittags von 11.30 bis 14.00 Uhr Lust auf mexikanisches Essen haben, sollten Sie dienstags und mittwochs auf dem Kirchberg in der Rue Edward Steichen und donnerstags im Gewerbegebiet Capellen vorbeischauen.



Pizzaguy

Probieren Sie die Pizzabällchen oder die zahlreichen Pizzen, die nach Popstars benannt sind, von Santana (Thunfisch und Zwiebeln) über Mick Jagger (Pilze und Schinken) bis zu Yoko Ono (Ziegenkäse und getrocknete Tomaten). Sie finden den Foodtruck von Montag bis Freitag von 17.15 bis 21.00 Uhr und zusätzlich von Montag bis Mittwoch von 11.30 bis 14.00 Uhr in der Rue de la Gare 6 in Junglinster.



Chef Guo

Nudeln in Hülle und Fülle, von Sao Kao (BBQ) bis zu süßsauer, Kokosnuss, Sichuan, würzigen indischen Gerichten, Thai oder Hausspezialitäten gibt es bei Chef Guo. Sie finden ihn am Montagmittag in Hamm, am Dienstagmittag in Leudelingen und abends in Bissen. Am Mittwochmittag steht sein Foodtruck in Findel, abends in Alzingen und am Freitagmittag in Cloche d'or.

Afrikan Gourmet

Probieren Sie den Shaka- oder Zulu-Burger mit Straußenfleisch oder den vegetarischen Quinoa- und Linsen-Burger mit Pommes aus Bananenschoten und verschiedenen scharfen Soßen. Sie finden Afrikan Gourmet dienstags von 11.30 bis 19.00 Uhr im Einkaufszentrum Mersch Topaze. Alle anderen Standorte und Zeiten finden Sie hier.

Arancino Food Truck

Mit italienischen und sizilianischen Spezialitäten lädt Arancino zum Schlemmen während der Mittagspause ein. Zurzeit wird von Mittwoch bis Freitag, jeweils abends, ein begrenztes kulinarisches Angebot nach Hause geliefert. Details zum Wochenmenü finden Sie hier. Wenn Sie die Möglichkeit haben, probieren Sie die Arancino-Bällchen, eine Spezialität mit verschiedenen Füllungen wie Mozzarella, Fleisch oder Spinat.

FoodRiders

Neben Rindfleisch-Burgern, hausgemachten Pommes und Zwiebelringen bietet FoodRiders auch einen veganen Burger an, gefüllt mit gebratenen Sojaschnitten, Tomaten, Rucola, Zwiebeln und Guacamole. Mittags von 11.30 bis 13.30 Uhr sind die FoodRiders an verschiedenen Wochentagen in Kirchberg, Munsbach und Findel zu finden. Abends an verschiedenen Wochentagen in Bettemburg, Filsdorf, Alzingen und Bad Mondorf. Hier kommt allerdings ein Aber: FoodRiders machen bis zum 1. März 2023 eine Winterpause.

Green Mango

Bei jedem Wetter, so steht es auf der Website, gibt es Hähnchen-Satay, Frühlingsrollen, Panang-Curry und Pad Thai sowie viele weitere regionale thailändische Spezialitäten. Der Foodtruck steht montags von 11.30 bis 14.00 Uhr in Schüttringen, dienstags in Kirchberg bei der Crédit Suisse. Mittwochs trifft man ihn bei Edmond de Rothschild in Cloche d'or an, donnerstags (Batiself) und freitags (Rue Thomas Edison) in Strassen. In Strassen steht der grüne Truck zudem montags von 18.00-21.00 Uhr, diesmal in der Rue de Romains, am Mittwochabend im Hotel Alzingen und donnerstags auf dem Parkplatz hinter der Apotheke in Bartringen.



T-Wraps Food Truck

Saisonale, plant-based Wraps und Bio-Chips bilden die Grundlage für den umweltfreundlichen Foodtruck von T-Wraps, der biologische Zutaten und kompostierbare Materialien zum Mitnehmen verwendet. Der „Bohemian Wrapsody“ besteht aus Falafel, hausgemachtem Hummus, Paprika und Salat, der in ein weiches Weizenfladenbrot eingewickelt wird. Alternativ können Sie auch die frittierten Soja-Nuggets probieren. Die wöchentlich wechselnden Standorte hängen von anderen Verpflichtungen wie Festivals ab. Wann und wo der Foodtruck zu finden ist, sehen Sie hier.



Verace

Dieser Pizzawagen bietet die üblichen Beläge und eine Pizza der Woche. Sie finden ihn am Montagmittag in der Stadt und abends in Bartringen. Dienstags und mittwochs steht er zur Mittagszeit in Findel, am Dienstagabend in Strassen und Mittwochabend in Bettemburg. Details zu den Standorten und eine Speisekarte finden Sie auf der Facebook-Seite.

Nuno's Truck

Holen Sie sich einen turmhohen Burger mit einem zusätzlichen Steak oder Schweinefleisch von Nunos Truck. Halt macht er immer montags in Cloche d'or, dienstags in Schüttringen, mittwochs in Steinsel und donnerstags in Contern. Donnerstagabends steht der Truck in Biwer und am Freitagabend in Leudelingen und Grevenmacher. Die vollständige Speisekarte finden Sie hier.



L'Atelier du Gourmet

Hand gemachtes Brot, Steaks aus 100 Prozent reinem Rindfleisch und hausgemachte Soßen stehen auf der Speisekarte dieses Foodtrucks. Zu finden ist er montags in Senningerberg, dienstags und donnerstags in Findel, mittwochs in Cloche d'or sowie freitags in Merl .

The Karavan

Dieser Foodtruck wurde von Männern gegründet, die gutes Essen lieben. Auf der Speisekarte stehen 14 verschiedene Burger. Mittags und abends steht der Truck an verschiedenen Standorten, unter anderem in Findel und auf dem Kirchberg. Wo The Karavan Woche für Woche zu finden ist, erfahren Sie hier.

Burger and Co

Sandwiches, Burger, Salate und gefüllte Tortillas werden von Burger and Co unter der Woche in Capellens West Side Village und beim IVY Building serviert.

Amore al Dente

Der italienische Foodtruck bietet tagtäglich eine neue hausgemachte Pasta an. Zu den leckeren Nudeln kann auch noch eine Crescia di Gubbio oder ein Piadina mit verschiedenen Garniermöglichkeiten bestellt werden. Zu finden ist das Amore al Dente immer von 12.00 bis 14.00 Uhr, dienstags und donnerstags in der Avenue John F. Kennedy in Kirchberg, mittwochs beim Centre Hospitalier CHEM in Esch/Alzette und freitags vor der Polizeizentrale im Findel.

De'Reiskocher

Der erste indonesische Foodtruck in Luxemburg, De'Reiskocher, wurde im August 2020 von Tita und Sylvian eröffnet und serviert gebratenen Tofu mit Bohnensprossen – und selbstverständlich viel Reis. Probieren Sie auch das Bamki Goreng. Dabei handelt es sich um eine Reisschüssel mit Huhn, Garnelen oder Pilzen. Außerdem gibt es hier auch Snacks wie klassische Frühlingsrollen. Sie finden den Foodtruck bei Heiderscheid.

Celtic fish & chips

Frischer Fisch im Bierteig und Pommes sind mit diesem Foodtruck in Luxemburg angekommen. Hier wird beides in großen und kleinen Portionen serviert und dazu die Beilage Erbsenbrei. Lust auf ein Dessert? Hier gibt es frittierte Mars und Snickers-Riegel.

Man findet den Truck montags zur Mittagszeit in Contern, dienstags und freitags in Kirchberg, mittwochs in Hamm und donnerstags in Sandweiler. Zusätzlich kann man dort am Dienstag- und Donnerstagabend in der Nähe des SNCA-Gebäudes in den Genuss der Celtic fish & chips kommen. Obendrein ist der Foodtruck auch noch beim Glacismaart von 10.00 bis 17.00 Uhr zu finden.



Ginger Head

Burger in Hülle und Fülle gibt es bei diesem beliebten Foodtruck namens Ginger Head. Der Smashed Burger besteht aus zwei Rindfleischpatties, Cheddar und wahlweise Zwiebeln, Speck, Gurken oder Jalapenos. Der Veggieburger wird mit einem Linsen-Patty, Tomatentapenade und Emmentaler serviert. Als besonderen Durstlöscher bietet das Team auch Craft-Bier an. Auf ihrer Facebook-Seite können Sie nachsehen, wo sie zu finden sind.

Gingerhead sind auch für John’s Cottage verantwortlich, ein Chalet auf dem Gelände der Villa Vauban, in dem englische Spezialitäten wie Club Sandwiches, Scones, Käsekuchen und Tee angeboten werden, um Sie auf den englischen Maler John Constable einzustimmen. Das Chalet ist von Mittwoch bis Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Hyde Pizza

Die Hyde Pizza, die in ganz Luxemburg zu finden ist (also am besten auf der Website nachsehen), hat einen Boden mit Tomatensauce, aber auch die Option einer grünen Soße auf Pistazien-Basis. Letztere wird mit Mozzarella, Stracciatella Käse, Pesto und Mortadella belegt. Die Sommerspezialität ist belegt mit grünen Spargel, Tapenade, Pinienkerne, Limettenschalen und essbaren Blüten.



Taza

Tahsin wuchs in Aleppo auf und kochte dort für Freunde und Familie. Das inspirierte ihn dazu, seinen Food Truck in Bartringen zu eröffnen. Er hat von Montag bis Freitag von 10.30 bis 14.30 Uhr in der Rue des Merovingiens 10 geöffnet und serviert syrische Gerichte wie Falafel und Shish-Wraps, Sujuk-Paninis und Manakish mit würzigem Käse.

Tabor Food Concept

Dieser Truck serviert äthiopische Spezialitäten, darunter ein pfannkuchenähnliches fermentiertes Fladenbrot aus Teffmehl, das Inerja genannt wird. Außerdem gibt es den scharfen Kitfoo-Eintopf mit Rinderhackfleisch und das Nationalgericht Huhn in einer würzigen Soße, das Doro Wat genannt wird. Ebenfalls serviert wird gebratenes Rind- und Lammfleisch. Sie finden den Foodtruck von montags bis freitags entweder in der Rue Edward Steichen oder am Place de l'Europe in Kirchberg. Außer dienstags, denn dann steht der Truck in Cloche d'or. An allen Standorten hat Tabor Food Concept von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Alle Foodtrucks in Luxemburg im Überblick

