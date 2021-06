Quer durch das Land bieten Food Trucks auf Wochenmärkten und öffentlichen Parkplätzen allerlei Snack-Spezialitäten an. Ein Überblick.

Die besten Food Trucks in Luxemburg

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Luxembourg Times“. Die deutsche Fassung wurde leicht angepasst.

Die Corona-Krise setzte dem gesamten Horesca-Sektor in Luxemburg schwer zu – auch viele Foodtrucks litten unter den sanitären Beschränkungen. Dennoch gibt es quer durch das Land nach wie vor viele Schnellimbisse mit dem gewissen Extra. Im Folgenden ein Überblick über die aktiven Anbieter (Stand März 2021).

LëtzeBurger

Sieben junge Typen und zwei Trucks sind an verschiedenen Standorten in Luxemburg im Einsatz und servieren Patties aus 100 Prozent Rindfleisch. Abgesehen vom klassischen Burger stehen Pulled Pork, Black Angus Steak und Veggie-Spezialitäten mit Extra-Toppings wie Guacamole, Chili oder Spiegelei auf der Speisekarte. Studenten bezahlen beim Kauf eines Menüs mit Burger, Fritten und einem Getränk nur 4 Euro.

Das Brot wird von einem Bäcker in Bartringen geliefert - in der selben Gemeinde parkt einer der „Speisewagen“ jeweils am Mittwoch- und Donnerstagabend. Weitere Standorte auf dem Tourenplan sind Mamer (Dienstag, mittags) und Bettemburg (Donnerstag, mittags) sowie das Gewerbegebiet Bourmicht (Montag, mittags), Mamer (Mittwoch und Freitag, jeweils mittags) und Limpertsberg (Dienstag und Donnerstag, jeweils mittags). Ein weiterer Truck steht von Montag bis Sonntag jeweils abends in Strassen. Auch in Saeul ist LëtzeBurger die ganze Woche präsent. Die genauen Einsatzzeiten finden Sie hier.

So Food

Der auf Burger spezialisierte mobile Imbiss macht an unterschiedlichen Wochentagen in Senningerberg, an der Cloche d'Or und in Leudelingen Station. Zum Aushängeschild zählt der „So Forest“-Burger mit Pilzen, roten Zwiebeln, Senf und Cheddar sowie der „So Vegi“-Burger mit einem Patty aus Kichererbsen. Die genauen Tourdaten finden Sie hier.

StrEATchef Food Truck

Serviert werden leckere Fleisch- und vegetarische Burger, Falafel, Chili und herzerwärmende Suppen. Patrick und Nathalie, Vizepräsidentin der Luxembourg Food Truck Association, haben eine langstehende Geschichte in Sachen Restaurantführung in Luxemburg.

Vor der Pandemie machte der StrEATchef Food Truck mittwochs Halt in Contern (rue Edmond Reuter), donnerstags in Hamm (rue de Bitbourg) und freitags an der Cloche d'Or (rue Eugene Ruppert). Bis März wurden die Menüs nur mittwochs in Garnich (Um Botterkräiz, 17.00 bis 21.00 Uhr) angeboten. Hoffentlich können sie bald zu ihrer früheren Tagesordnung zurückkehren.

Wok Me Up

Das Wok Me Up serviert Thai-Currys, Nudeln und Suppe sowie Gerichte mit Tofu oder Garnelen in Shuan-Dong-Waldsauce mit Pilzen und Bambussprossen. Zur Mittagszeit (11.00 bis 14.30 Uhr) finden Sie den Truck dienstags am Findel, mittwochs bei der Kinnekswiss, donnerstags auf der Cloche d’Or vor dem Helios-Gebäude und freitags auf dem Kirchberg vor der ABN AMRO Bank. An Freitagabenden bauen die Betreiber ihren Truck von 18.00 bis 21.00 Uhr in Bissen auf.

Las Maracas

Quesadillas und Tacos mit verschiedenen Fleischsorten sowie Kaktussalat mit roter, grüner, Chipotle- oder Habanero-Soße stehen auf der Speisekarte dieses Foodtrucks, dazu werden wöchentliche Spezialitäten angeboten. Wer zur Mittagszeit (11.30 bis 14.00 Uhr) Lust auf mexikanisches Essen hat, sollte mittwochs in der Rue Edward Steichen auf dem Kirchberg, donnerstags im Gewerbegebiet Capellen oder freitags in der Rue des Romains in Strassen vorbeischauen.

Pizzaguy

Auf dem Menü stehen hausgemachte Pizzabrötchen oder eine der zahlreichen Pizzen, die nach Popstars wie Madonna oder Yoko Ono benannt sind. Zwischen Montag und Freitag, von jeweils 17.15 bis 21.00 Uhr, gibt es die Pizzen frisch aus dem Shop in 6, rue de la Gare in Junglinster. Am Wochenende wird der Food Truck für private Anlässe vermietet.

Chef Guo

Bei Chef Guo werden Woks in allen Variationen zubereitet: Von Sao Kao (BBQ) bis süß-sauer, mit Kokossoße, nach Sichuan-, thailändischer oder nach Art des Hauses. Der Food Truck steht am Donnerstagmittag in Munsbach, an den Donnerstag- und Samstagabenden in Garnich, am Freitagmittag an der Cloche d'Or und an den Mittwoch- und Freitagabenden in Alzingen. Außerdem hält der Truck an Montagen während der Mittagszeit in Hamm, montagabends und dienstagmittags in Leudelingen sowie mittwochs in Findel.

Afrikan Gourmet

Probieren Sie den Shaka oder Zulu Burger mit Straußenfleisch oder den vegetarischen Quinoa- und Linsenburger mit Bananen-Plainain-Pommes und einer Beilage mit verschiedenen pikanten Saucen. Normalerweise ist der Truck montags von 11.30 bis 14.00 Uhr im Airport Centre in Senningerberg, dienstags in der Rue Lou Hemmer in Findel und freitags in der 412 Route d'Esch auf der Cloche d'Or zu finden. Der Standortfinder und die Facebook-Seiten deuten jedoch darauf hin, dass die Betreiber seit Oktober 2020 nicht mehr servieren. Hoffen wir, dass sie bald zurückkommen.

Joo

Das Team von Joo serviert mittwochs von 11.00 bis 14.00 Uhr auf der Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt und freitags von 11.45 bis 13.45 Uhr in Kirchberg frisch zubereitetes Naan-Brot, Curry und eine Auswahl an leckeren Nudeln.

Arancino Food Truck

Mit italienischen und sizilianischen Spezialitäten lädt Arancino zum Schlemmen während der Mittagspause ein. Zurzeit wird von Mittwoch bis Freitag, jeweils abends, ein begrenztes kulinarisches Angebot nach Hause geliefert. Details zum Wochenmenü finden Sie hier. Wenn Sie die Möglichkeit haben, probieren Sie die Arancino-Bällchen, eine Spezialität mit verschiedenen Füllungen wie Mozzarella, Fleisch oder Spinat.

FoodRiders

Im Angebot sind Burger aus Rindfleisch, hausgemachte Pommes und Zwiebelringe, aber auch ein veganer Burger (mit gebratenen Sojaschnitten, Tomaten, Rucola, Zwiebeln und Guacamole). Zur Mittagszeit (11.30 bis 13.30 Uhr) finden Sie die FoodRiders dienstags in Bartringen und in Findel, mittwochs in Münsbach und Capellen, donnerstags auf der Cloche d'Or und in Leudelingen und freitags in Mondorf. Zur Abendessenszeit (17.30 bis 21.00 Uhr) wird dienstags in Bettemburg, mittwochs in Filsdorf und Capellen, donnerstags in Alzingen und freitags in Leudelingen und Mondorf serviert. Die vollständigen Adressen für diese Standorte sind hier aufgelistet.

Green Mango

Bei jedem Wetter, so heißt es auf der Website, bietet der Food Truck Chicken Satay, Frühlingsrollen, Panang-Curry und Pad Thai sowie viele weitere Spezialitäten. Während der Mittagsstunden (zwischen 11.30 und 14.00 Uhr) parkt sich das mobile Restaurant in Münsbach (Montag), in Kirchberg (Dienstag), in Capellen (Mittwoch) und Strassen (Donnerstag, Freitag) ein. In Strassen (Rue des Romains) hält der grüne Truck auch an den Montagabenden zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, an den Mittwochabenden am Hotel Alzingen und an den Donnerstagabenden auf dem Parkplatz hinter der Apotheke in Bartringen.

T-wraps food truck

Der T-Wraps food truck ist bekannt für seine saisonalen und vegetarischen Wraps und Bio-Chips, die mit biologische Zutaten hergestellt werden. Die Take-Away-Verpackungen sind aus kompostierbaren Materialien. Neben den hausgemachten Wraps können Sie auch die frittierten Soja-Nuggets probieren.

Sie finden den Truck jeweils zwischen 11.30 bis 14.00 Uhr und zwischen 17.45 und 20.30 Uhr in Monnerich und Bartringen (Dienstag), auf der Kinnekswiss und in Reckingen/Mess (Mittwoch), in Leudelingen (Donnerstag) und in Kirchberg sowie in Bettemburg (Freitag). Details zu den Straßenstandorten und Menüs finden Sie auf der Facebook-Seite des T-Wraps Food Truck.

Verace

Der Holzofenpizza-Lieferwagen bietet die üblichen Beläge und eine spezielle Pizza der Woche. Der Verace Truck hält zwischen 12.00 bis 14.00 Uhr in Senningerberg (Mittwoch), Esch/Alzette (Donnerstag) und in Findel (Freitag). An den Abenden wird montags in Bartringen, dienstags in Strassen, mittwochs in Bettemburg und donnerstags in Alzingen der Ofen angeheizt. Details zum Standort und eine Speisekarte finden Sie auf der Facebook-Seite von Verace.

Scott's Food Truck

Die beliebte Kneipe im Stadtgrund unterhält an den Wochenenden zwischen 12.00 und 18.00 Uhr einen Foodtruck, der ein wöchentliches Menü mit Pasta, Torten, Desserts und manchmal eine Auswahl an Produkten vom Grill anbietet. Sie können das Wochenendmenü auf der Facebook-Seite des Lokals einsehen, wo auch die Speisekarte zum Mitnehmen und die Termine für das Grillen im Freien aufgeführt sind.

Pan 08

Der kleine blaue Anhänger servierte bis Dezember von dienstags bis donnerstags jeweils während der Mittagsstunden sowie am Montag- und Freitagabend in Monnerich oder Reckingen/Mess italienisches Bio-Streetfood. Seitdem blieb der Panzerotti-Foodtruck jedoch in der Garage.

Nuno's Truck

Holen Sie sich einen turmhohen Burger mit einem extra Stück Steak oder Schweinefleisch von Nunos Truck, der montags auf der Cloche d'Or, dienstags in Schuttrange, mittwochs in Steinsel, donnerstags in Contern und freitags in Leudelingen zum Mittagessen hält. Außerdem finden Sie den Truck am Donnerstagabend in Biwer und am Freitagabend in Grevenmacher. Die komplette Speisekarte finden Sie hier.

L'Atelier du Gourmet

Traditionell hergestelltes Brot, Steaks aus 100-prozentigem, reinen Rindfleisch und hausgemachte Saucen stehen auf der Speisekarte dieses Foodtrucks. Die Betreiber sind während der Mittagspause montags in Senningerberg, dienstags und donnerstags in Findel, mittwochs auf der Cloche d'Or und freitags in Merl zu finden.

The Karavan

Dieser Foodtruck wurde von Männern gegründet, die gutes Essen lieben. Auf der Speisekarte stehen 14 verschiedene Burger. Mittags und abends steht der Truck an verschiedenen Standorten, unter anderem in Findel und auf dem Kirchberg. Wo sie Woche für Woche zu finden sind, erfahren Sie hier.

Burger and Co

Sandwiches, Burger, Salate und gefüllte Tortillas, werden montags auf der Cloche d'Or (rue G Kroll) sowie dienstags bis freitags im West Side Village in Capellen von Burger and Co serviert.

Alle Foodtrucks in Luxemburg im Überblick

Übersetzung: Jörg Tschürtz, Tammy Schmit

