Dezente Farben prägen die Wintersportmode

Die Wintersportsaison ist im Anmarsch, und mit ihr auch die neue Sportmode. Farblich sieht die Saison 2018/19 sehr dezent aus.

(dpa) - Sportkleidung muss heute auch tragbar sein, wenn man keinen Sport macht. Das hat den Look der Wintersport-Ausrüstung verändert: Farblich stimmen vor allem Anorak, aber auch die Hosen mit der üblichen Alltagsmode überein. So bringen viele Hersteller vornehmlich Dezentes für die Saison 2018/19 heraus und setzen etwa auf dunkles Grün, tiefes Rot, angegrautes Blau, Weiß und sämtliche Grautöne.



„Outdoor-Bekleidung wird zum Multitalent, das in jeder Situation in zeitlosem Design überzeugt und beim Sport ebenso tragbar ist wie beim Schneespaziergang oder Stadtbummel“, heißt es in einem Trendbericht zur Sportartikelmesse Ispo in München ...