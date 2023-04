Kaum etwas scheint die Nachbarn Luxemburgs so zu einen wie die Liebe zu Kaffee und Kuchen. Eine Umfrage offenbart nun Details der Tortenlust.

Nation mit süßem Zahn

Deutschland, ein Kaffee- und Kuchenland

Kaum etwas scheint die Nachbarn Luxemburgs so zu einen wie die Liebe zu Kaffee und Kuchen. Eine Umfrage offenbart nun Details der Tortenlust.

(dpa) - Deutschland, das ist für viele Bier und Bundesliga, es kann aber auch Bienenstich und Buttercremetorte bedeuten. Für Millionen Menschen sind Kaffee und Kuchen - also der Verzehr von Apfelkuchen, Schwarzwälder Kirsch oder Frankfurter Kranz, Donauwelle, Eierschecke, Marmorkuchen und Mohnkuchen - etwas typisch Deutsches.

Warum Koffein nicht nur wach, sondern auch glücklich macht Wie wirkt der belebende Inhaltsstoff auf den Körper und was passiert, wenn man doch mehr Kaffee trinkt als üblich? Experte Dr. Thorsten Bohn kennt die Antworten.

Die meisten Erwachsenen in Deutschland mögen einer repräsentativen Umfrage zufolge Käsekuchen am liebsten, wenn sie sich bei Gebäck zum Kaffeetrinken entscheiden sollen. 19 Prozent nennen ihn auf die Frage „Wenn Sie in ein Café gehen, was sagt Ihnen persönlich am meisten zu?“. Dahinter erst folgen Obstkuchen (16 Prozent), Sahnetorte (13 Prozent) oder auch Kuchen mit Schokolade (9 Prozent), Waffeln (6 Prozent) sowie Crêpes und Buttercremetorte (jeweils 5 Prozent). Die Werte stammen aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Kaffee und Kuchen wird dabei nicht nur außer Haus verzehrt, sondern auch daheim. Millionen backen gern selbst. Ebenfalls Millionen greifen zu Tiefkühlkuchen. Tiefkühlgebäck-Marktführer Coppenrath & Wiese, der seit acht Jahren zur Oetker-Gruppe gehört, produziert nach eigenen Angaben unter anderem täglich bis zu 1,1 Millionen Blechkuchenstücke, 350.000 Cheesecakes, 300.000 Sahnetorten und mehr als 100.000 Backkuchen.



Kaffee beliebter als Bier

Zum Kuchen gehört aber auch der obligatorische Kaffee und der ist in Deutschland mit Abstand das beliebteste Getränk, noch vor Mineralwasser und Bier. Der Umfrage zufolge bevorzugen bei den klassischen Heißgetränken zwei Drittel (67 Prozent) Kaffee - und nur 17 Prozent Tee und 12 Prozent Kakao/heiße Schokolade. Der Rest machte keine Angabe.



Warum in Stolzemburg der Stollen im Stollen reift In Vianden stellt Bäcker Claude Muller die Christstollen nach einem Familienrezept her. In Stolzemburg werden sie danach in der Kupfergrube gelagert.

Der ohnehin hohe Kaffeekonsum in Deutschland ist derzeit auf Rekordniveau. Kaffeetrinker konsumieren derzeit pro Kopf und Tag durchschnittlich knapp vier Tassen, wie der Deutsche Kaffeeverband in Hamburg berichtet. Das liegt unter anderem am Wegfall der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie im vergangenen Jahr. Im Vorpandemiejahr 2019 waren es nur etwa 3,5 Tassen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.