In der Vorweihnachtszeit ist die Welt in Wien eine Christbaumkugel. Nach zwei Problemjahren fließt der Punsch wieder in Strömen.

Lifestyle 6 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Alter Punsch in neuen Schläuchen

Der Wiener Weihnachtsmarkt ist zurück

In der Vorweihnachtszeit ist die Welt in Wien eine Christbaumkugel. Nach zwei Problemjahren fließt der Punsch wieder in Strömen.