BMW

Der vollelektrische i4 überzeugt mit Kraft und Eleganz

Lautloses Energiewunder – in der neuen Coupélimousine i4 kombiniert BMW markentypische Sportlichkeit mit einer überzeugenden Reichweite.

Von Marc Willière

Sportliche Limousinen mit Verbrennermotoren waren und sind noch immer das Aushängeschild von BMW. Dass der bayrische Autobauer jetzt aber auch für das Elektrozeitalter gerüstet ist, beweist er mit dem i4. Mit vorangegangenen Exoten wie dem knuffigen i3 oder dem extravaganten i8 hat der jüngste Stromer der Münchner nichts am Hut – das E-Mobil ist vielmehr ein klassisches Grand Coupé mit entsprechendem Look und sportlichen Fahreigenschaften. Nur sein Klang ist ein anderer.

Optisch kaum zu unterscheiden

Dass sich die neue Elektrolimousine optisch kaum von ihrem Bruder mit konventionellem Antrieb unterscheidet, ist kein Zufall: Der i4 will kein neues Modell sein, sondern eine zeitgemäße neue Antriebsvariante darstellen. Kurze Überhänge, schlanke Säulen, Türen mit rahmenlosen Scheiben und eine ins Heck fließende Dachlinie unterstreichen die für ein BMW-Coupé typische Silhouette. Flache Scheinwerfer mit optionalem Laserlicht und der Kühlergrill mit der überdimensionalen Doppelniere prägen wie gehabt die Frontansicht. Lediglich blaue Details im Blech sind eigenständige Charaktermerkmale des Viertürers.

Mit dem i4 – ebenso wie mit dem gleichzeitig gestarteten Elektro-SUV iX – verfolgt BMW hohe Ziele. Infolgedessen wurde er von Beginn an konsequent auf eine Fahrdynamik ausgerichtet, die laut Hersteller weit über die rasante Geradeausbeschleunigung eines Elektrofahrzeugs hinausreicht und auch in anspruchsvollen Fahrsituationen souveränen Vorwärtsdrang und präzise kontrollierbares Handling bietet. Darüber hinaus soll das Gran Coupé den Raumkomfort und die Praktikabilität des Fahrzeugkonzepts mit BMW-typischer Sportlichkeit und einer auch auf langen Strecken überzeugenden Reichweite kombinieren.

Die im BMW i4 eingesetzte eDrive-Technologie der fünften Generation umfasst eine Antriebseinheit, bei der Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe in einem gemeinsamen Gehäuse zusammengeführt sind. Der 250 kW (340 PS) starke Elektromotor stellt sein maximales Drehmoment von 430 Newtonmeter unmittelbar aus dem Stand heraus und über ein besonders breites Drehzahlband hinweg zur Verfügung. BMW erreicht damit das Niveau seines aktuell kraftvollsten Reihensechszylinder-Dieselmotors. Das Fahrzeug mit klassischem Hinterradantrieb beschleunigt in 5,7 Sekunden auf Tempo 100.

Auch die Gestaltung des Innenraums wurde auf ein intensives Fahrerlebnis hin ausgerichtet. Foto: BMW Group

Überzeugende Reichweite

Die mit einer Zellenhöhe von 110 Millimetern sehr flache Hochvoltbatterie liegt tief im Fahrzeugboden. Der Brutto-Energiegehalt des Speichers beläuft sich auf 83,9 kWh. Ein vorausschauendes Wärmemanagement soll es ermöglichen, rechtzeitig vor dem Stopp an einer Schnellladestation die Betriebstemperatur der Hochvoltbatterie für schnelles und effizientes Aufladen zu optimieren.

Die im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite beläuft sich BMW zufolge auf bis zu 590 Kilometer, der kombinierte Stromverbrauch auf 16 bis 20 kWh pro 100 Kilometer. Aber wie so oft liegen auch bei den Münchnern nicht unbedeutende Unterschiede zwischen Theorie und Praxis: Der Bordcomputer des Testwagens stellte nur 389 Kilometer Autonomie mit voll aufgeladener Batterie in Aussicht. Mit genau der Hälfte der Stromreserve – der sparsamen Fahrweise und Rekuperation sei Dank – wurden dann doch 230 Kilometer hinter sich gebracht. 270 weitere Kilometer sollten zudem noch möglich sein.

Insgesamt 500 Kilometer scheinen somit mit dem BMW i4 eDrive40 durchaus realistisch. Besonders bei längeren Strecken ein beruhigendes Gefühl, will man nicht beständig die Batteriekapazität im Auge behalten und Angst haben, sein Ziel wegen fehlender Stromreserven nicht zu erreichen.

Jede Menge Fahrspaß

Überzeugen kann der Stromer auch mit seinem Fahrverhalten. Der Aufenthalt in der Coupélimousine mit ihrer sportlich straffen, aber dennoch sehr komfortablen Abstimmung ist ein Genuss: Im i4 sorgt nicht nur die kräftige Beschleunigung des vollelektrischen Antriebs wie gehabt für temperamentvolle Spurts. Die durch den niedrigen Schwerpunkt bedingte gute Straßenlage erlaubt zudem rasante Kurvenfahrten. Aber auch komfortables Reisen und entspanntes Dahingleiten sind angesagt. Stets begeistert dabei die große Ruhe an Bord.

3 Im Herbst 2021 erfolgte der Produktionsstart im BMW Group Werk München. Foto: Harry Zdera/BMW Group

Klar gestaltete Flächen, hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung kennzeichnen das ebenso elegante wie moderne Premium-Ambiente des Interieurs. Den fortschrittlichen Charakter des i4 will BMW mit dem Curved Display unterstreichen: Unter einer gebogenen Glasoberfläche verschmelzen die Bildschirme des Instrumentenkombis und des zentralen Control Displays zu einer Anzeigeneinheit. Das neue Bediensystem ermöglicht wohl eine Reduzierung der Zahl der Schalter und Tasten im Cockpit. Dafür darf sich der Fahrer in einer Vielzahl an Menüs und Untermenüs zurechtfinden.

Jede Menge Fahrspaß ist dennoch im geschmeidigen und dennoch hochdynamischen BMW i4 eDrive40 garantiert. Wem dessen Sportlichkeit aber immer noch nicht reicht, kann den jüngsten Elektrospross aus München auch als Performance-Automobil der BMW M GmbH ordern. Der BMW i4 M50 hat zwar dieselbe Batterie an Bord, soll aber mit je einem Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse und einer Systemleistung von 400 kW (544 PS) für noch intensivere Fahrfreude sorgen.

Technische Daten: Antrieb: Elektromotor an der Hinterachse; Leistung: 250 kW (340 PS) bei 8.000-17.000 U/min; Drehmoment: 430 Nm bei 0-5.000 U/min; Kraftübertragung: Ein-Gang-Automatikgetriebe, Hinterradantrieb; Batteriekapazität (brutto/netto): 83,9/80,7 kWh (Lithium-Ionen); Ladezeit für Wechselstrom (AC) bei 11 kW von 0 bis 100 %: 8,5 Stunden; Ladezeit für Gleichstrom (DC) bei 210 kW von 10 bis 80 %: 31 Minuten; Stromverbrauch (WLTP): 16 bis 20 kWh/100 km; Reichweite (WLTP): bis 590 Kilometer; L x B x H: 4.783 x 1.852 x 1.448 Millimeter; Leergewicht: 2.050 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 470 bis 1.290 Liter; 0-100 km/h: 5,7 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h (elektronisch limitiert); Preis: ab 58.790 Euro

