Was tut man als aufstrebender deutscher Designer, wenn das Möbelunternehmen, das wie kein anderes für Stuhlklassiker steht, anruft und Interesse an einer Zusammenarbeit anmeldet? Sebastian Herkner zumindest nahm die Herausforderung an.

Lifestyle 3 Min.

Der Stuhl, der 118 heißt

Nicole Werkmeister Sebastian Herkner tritt mit seinem Design für Thonet in die Fußstapfen alter Meister.

Als Michael Thonet um 1830 in seiner ersten Werkstatt im rheinischen Boppard mit Bugholztechniken aus Schichtholz experimentierte, ahnte er wohl kaum, welch große Erfolgsgeschichte seine Nachkommen erwarten würde ...