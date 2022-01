Der neue Elektroroller von BMW sendet ein deutliches Signal aus: Schaut her, so schick und leise fährt man in München in Richtung Verkehrswende.

BMW CE 04

Ein stiller Revoluzzer

