Der Sonos „Era 100“ will der neue Allround-Lautsprecher sein

Dustin MERTES

Die klassische Stereoanlage hat schon seit längerem ausgedient. Bluetooth- und Smarthome-Lautsprecher versorgen die eigenen vier Wände mit mal mehr, mal weniger raumfüllenden Klangwelten und haben das Konsumverhalten der Hörer maßgeblich verändert. Statt überfordert vor dem CD-Regal zu verzweifeln, genügt mittlerweile eine kurze Auswahl am Smartphone oder gar ein simpler Sprachbefehl.

Der kalifornische Lautsprecher-Hersteller Sonos hat sich seit Jahren einen Vorzeigestatus in diesem Segment erarbeitet und löst jetzt mit seinem „Era 100“ seinen bisherigen Allrounder „One“ ab. Der Einstiegspreis liegt mit knapp 300 Euro höher als beim Vorgänger, allerdings wird auch mehr geboten.

Ob in Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer: Der Sonos „Era 100“ macht überall eine gute Figur. Foto: Hersteller

Schon beim Auspacken freut sich das Auge angesichts der ansprechenden, minimalistischen Verpackung. Die Befreiung des kompakten, aber angenehm schweren zylinderförmigen Lautsprechers mit seinem feinen Metalgitter und dem matten Kunststoffabschluss oben und unten reiht sich in den hochwertigen Ersteindruck ein. Selbst der Stromanschluss wurde clean in den Standfuß integriert, sodass an der Rückseite des „Era 100“ lediglich ein USB-C-Anschluss und ein Bluetooth-Knopf Platz finden.

Außerdem gibt es einen kleinen Kippschalter, mit dem sich die Mikrofone des Geräts deaktivieren lassen. Über den USB-C-Anschluss können externe Audioquellen oder ein Ethernet-Kabel angeschlossen werden, via Adapter, versteht sich. Im Lieferumfang ist dieser nicht enthalten. Je nachdem, welcher Adapter gebraucht wird, variieren die Zubehörpreise bei Sonos zwischen 25 und 45 Euro.

Wie bei anderen Sonos-Produkten setzt der Hersteller auch beim „Era 100“ massiv auf die hauseigene App, um den Lautsprecher überhaupt erstmal einzurichten. Der Benutzer wird dabei unkompliziert durch den Prozess begleitet. Wahlweise lassen sich anschließend die eigenen Streaming-Abonnements in der App einpflegen und dann entweder via Smartphone oder Sprachassistent steuern (Alexa oder die Sonos-eigene Variante Sonos Voice Control). Auch Bluetooth oder eine externe Audioquelle sind möglich.

Die wichtigsten Funktionen lassen sich über Touch-Felder auf der Lautsprecher-Oberseite steuern. Foto: Hersteller

Zur Steuerung der Basisfunktionen setzt Sonos auf Touch-Felder auf der oberen Lautsprecherseite, die durch kleine Erhebungen und/oder Vertiefungen gut ertastbar sind. So lassen sich die Lautstärke, Play/Pause und der nächste, beziehungsweise vorherige Song anwählen.

Raumoptimierung „Trueplay“ jetzt auch für Android

Egal welcher Standort dem „Era 100“ zugeteilt wird, mit dem sogenannten Trueplay-Verfahren von Sonos soll die Audioqualität automatisch für die räumlichen Gegebenheiten optimiert werden. Dabei werden mittels Smartphone Ortungstöne des Lautsprechers im Raum registriert und daraus dann die perfekte Soundeinstellung gefunden.

Dies funktionierte auch schon bei älteren Sonos-Geräten mit Apple-Smartphones. Neuerdings gibt es nun zumindest auch eine abgespeckte Variante für Android-Nutzer, bei welcher der Lautsprecher die Tonreflektionen registriert und auswertet. Das Ergebnis klingt in der Tat ein wenig ausgewogener als die Standard-Einstellung, besonders groß ist der Unterschiede aber nicht.

Egal mit welchem Genre der „Era 100“ gefüttert wird, die klangliche Ausbeute aus dem doch recht kompakten Gehäuse kann sich hören lassen und übertrifft viele Konkurrenten mit einem weiträumigen, warmen Klangbild, welches durch in zwei Richtungen ausgerichtete Hochtöner sogar räumliche Differenzierungen zulässt. Die Bass-Ausbeute hält sich größenbedingt in Grenzen, klingt aber in niedrigeren Lautstärken durchaus passabel.

Koppelt man zwei „Era 100“ mit einer Sonos-Soundbar, bekommt man ein vollwertiges Heimkino-Setup. Foto: Hersteller

Für alle, die mehr wollen, dürfte die Möglichkeit, den souveränen kleinen Krachmacher mit weiteren Sonos-Produkten zu verknüpfen, spannend sein. In Kombination mit dem kräftig aufspielenden „Sub Mini“ können fettere Bassfundamente kreiert werden und weitere „Era 100“ können eine ganze Musiklandschaft in den eigenen vier Wänden erschaffen. Stichwort: Multiroom.

Ebenso lassen sich zwei „Era 100“ mit einer Sonos Soundbar und dem Sonos „Sub Mini“ zu einem vollwertigen Heimkino-Setup zusammenschließen. So gut die Sonos-Soundlandschaft dann klingt, billig ist die Lautsprechersammlung dann definitiv nicht mehr, dafür aber perfekt vernetzt.

Wer mit der digitalen Ausrichtung der Sonos-Lautsprecher klarkommt und über das nötige Kleingeld verfügt, dürfte auch mit dem neuesten Multitalent aus dem Sonos-Kosmos glücklich werden. Der „Era 100“ liefert für seine Größe gute Klang-Erlebnisse und lässt sich auf einfache Weise Stück für Stück zu einem beeindruckenden Sound-Lineup ausbauen.

