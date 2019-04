Wenn Design auf Funktionalität trifft: die In-Ear-Kopfhörer „Beoplay E8 2.0“ von Bang & Olufsen im Redaktionstest.

Der singende Knopf im Ohr

Michael JUCHMES

Der Besuch im Fitnessstudio ist für viele Menschen eine Qual – und das nicht nur aufgrund der Gewichte, die gestemmt werden müssen. Das Schlimmste am Training unter vielen ist der Lärmpegel, der zu Stoßzeiten jedem Hauptbahnhof Konkurrenz macht. Neben plappernden Fitnessfans bringt einen vor allem die Musik in Clublautstärke um den Verstand, die bei den abendlichen Crossfit-Kursen quer durch das Studio schallt. Glücklich der, der am frühen Morgen sein Programm absolvieren kann – oder der, der mit Geräusch absorbierenden Kopfhörern sein eigenes Musikprogramm genießt.

Die nächste Generation

Auch die Bluetooth-Kopfhörer „Beoplay E8 2.0“ – die zweite Generation der In-Ear-Kopfhörer von Bang & Olufsen – versprechen, störende Geräusche von außen zu reduzieren. Und im Test gelingt dies auch recht gut. Bei Bedarf lässt sich über die dazugehörige App der Transparenzmodus – also die Stufe der Absorbierung der Außengeräusche – anpassen. Zu 100 Prozent ausblenden lassen sich diese aber nicht.



Klangtechnisch können die die kleinen, sechs (links) beziehungsweise sieben (rechts) Gramm schweren Knöpfe überzeugen. Nur bei hoher Lautstärke scheppert es ein wenig. Aber das könnte wohl auch an der Qualität des genutzten Streaming-Anbieters liegen.



Die In-Ear-Kopfhörer sind in vier Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grau und Nude. Preis inklusive Ladeschale: um 350 Euro. Foto: Hersteller

Zum Lieferumfang gehört eine Ladeschale aus Echtleder mit Aluminiumeinlage, die gleichzeitig als Transportbox dient. Bang & Olufsen verspricht mit einem Ladevorgang insgesamt 16 Stunden Hörspaß. Nach vier Stunden im Ohr müssen die kleinen Knöpfe aber wieder mit Power aus dem Etui versorgt werden, das aber nicht am Kabel hängen muss – die Kapazität reicht dabei für drei weitere Ladevorgänge. Wer die „Beoplay E8 2.0“ täglich nur für ein bis zwei Stunden nutzt, muss sich um Powerverlust zumindest eine Woche lang keinerlei Gedanken machen.

Im Fitnessstudio macht sich die Touch-Bedienung des Produkts besonders bezahlt: Lautstärke regeln, den nächsten Song anwählen oder einen Anruf annehmen – alles funktioniert per Antippen auf den rechten oder linken Kopfhörer. Reibungslos klappt das aber aber nur im körperlichen Ruhezustand – und nicht bei Höchstgeschwindigkeit auf dem Laufband. Im Test führte dabei nicht jedes Antippen zum Erfolg.



Nichts für Plaudertaschen

Ebenfalls ein wenig schwierig: Die Kopfhörer laufen Gefahr, an Halt zu verlieren. Aufsätze für den richtigen Sitz im Gehörgang sind in verschiedenen Größen beigefügt, die In-Ear-Kopfhörer lockern sich aber aus ihrer festen Position, wenn man ausgiebig mit dem Nebenmann plaudert und seinen Kiefer in Bewegung setzt.

Fazit: Einen Geräusch absorbierenden In-Ear-Kopfhörer zu finden, der jeder Ohrmuschel gerecht wird, ist unmöglich. Bang & Olufsen macht das Beste daraus und liefert mit den „Beoplay E8 2.0“ ein Gadget, das sowohl Technik- als auch Designfans mit passablem Klang und einem ansprechenden Äußeren erfreut. Der Preis ist eher Ober- statt Mittelklasse – aber das sind Fans der Marke bereits gewohnt.