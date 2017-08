(nr) - Masken, Masken und nochmals Masken! Ob in Asien, den USA oder Europa: An diesem Schönermacher führt laut Analyse des Onlinekonzerns derzeit kein Weg vorbei. Der Trend habe sich zwar schon länger abgezeichnet – vor allem in Asien –, das Interesse an dieser Produktkategorie habe in Europa und den USA jüngst aber nochmals einen kräftigen Schub erfahren.

Drei Herangehensweisen, ein Ziel

Wenn Menschen mit morastigen Pasten, schäumenden Gels oder geisterhaften Tüchern im Gesicht auf der Couch ausharren, haben es laut Google die meisten von ihnen auf Pickel und Mitesser abgesehen. Der Kampf gegen Alterserscheinungen scheint nur eine sekundäre Rolle zu spielen. Wobei es durchaus sein kann, dass die Menschen, die sich für Anti-Aging interessieren, generationsbedingt noch weniger auf die Internetrecherche als auf die persönliche Beratung im Fachhandel setzen.



Was die unterschiedlichen Arten von Masken anbelangt, so scheinen US-Amerikaner im Kampf gegen Unreinheiten ein besonderes Faible für dunkle Schlammpasten mit Aktivkohle oder Tonerde zu hegen, während Europäer in erster Linie auf Produkte mit Peelingeffekt setzen und Asiaten dem Problem offenbar bevorzugt mit Tuchmasken zu Leibe rücken wollen. Daneben gehören auch noch Masken zum Abziehen, sogenannte „Peel-Off-Masks“, zu den internationalen „Rising Stars“.

In Sachen Gesichtspflege fungieren die Asiaten übrigens als Vorreiter: In der Regel schwappen die Trends von hier aus erst in die USA und dann nach Europa. Der Fachbegriff lautet „Korean Beauty“. Das Interesse für Masken stellt hier keine Ausnahme dar. Genauso wenig das Informationsbedürfnis zum Inhaltsstoff Aktivkohle, welcher derzeit auch in unseren Breitengraden zunehmend in den Fokus der beautyinteressierten Internetnutzer rückt. Daneben lässt die derzeitige Interessenslage in Asien darauf schließen, dass wir Masken in naher Zukunft ebenfalls verstärkt auf anderen Körperteilen wie Nagelhaut, Beinen, der Augenpartie und Lippen anwenden werden. Auch auf dem Vormarsch: „Bubble“-Masken, die beim Hautkontakt Social-Media–tauglich aufschäumen. Durch die Bläschenbildung sollen die Inhaltsstoffe besser in die Haut geschleust und abgestorbene Hautschüppchen gelöst werden.