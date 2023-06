„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ liefert Gamern ein grandioses Unterhaltungsfeuerwerk. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Der neue „Zelda“-Ableger verlangt der Switch einiges ab

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ liefert Gamern ein grandioses Unterhaltungsfeuerwerk. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen.

Von Matthias Probst

Als „The Legend of Zelda“ im Jahr 1986 für das Nintendo Entertainment System (NES) erschien, war schnell klar, dass es ein Hit werden würde. Vieles an diesem Abenteuer war neu, innovativ und spannend zugleich. Damals schon begeisterten die zarten Anfänge einer offenen Welt, herausfordernde Kämpfe, kleine Rätseleinlagen und ein noch unbekannter Held. Dieser in grün gekleidete Recke namens Link sollte ein ganzes Königreich retten, indem er Prinzessin Zelda von einem bösen Schurken befreien musste.

Seit diesem ersten Eintrag in der Spielgeschichte sind 37 Jahre vergangen. Inzwischen blickt die Reihe auf stolze 26 Spiele zurück, von denen die meisten für Aufsehen sorgten. Eines dieser Spiele aus der „The Legend of Zelda“-Reihe war „Breath of the Wild“. Das Werk war nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eine Offenbarung.

Game Designer Eiji Aonuma setzte sich damit einerseits ein Denkmal, andererseits sorgte das Spiel dafür, dass sich die damals frisch erschienene Nintendo Switch blendend verkaufte. Das wiederum ist nun sechs Jahre her und die Konsolengeneration neigt sich stark dem Ende entgegen. Und genau das zeigt „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ auf beeindruckende sowie auch tragische Weise.

Die größte Neuerung des Spiels ist wohl der kreative Sandkasten, den Hauptcharakter Link dank eines neuen Features erhält. Nun ist es möglich, Gegenstände frei miteinander zu kombinieren oder eigene Fortbewegungsmittel zu erschaffen.

Potenziell noch besser

Der neuste Eintrag von „The Legend of Zelda“ ist ohne Frage ein Meisterwerk – dieses Mal fungierte Hidemaro Fujibayashi als Designer. Doch immer wieder schmerzt es, wenn die Nintendo Switch mit dem Gezeigten auf dem Monitor merklich an oder teils sogar über ihre Grenzen kommt. Es mag vielleicht beeindruckend sein, was die Konsole noch zu leisten vermag, aber angesichts der blitzschnellen Ladezeiten und butterweichen Bildwiederholungsrate einer Playstation 5 oder Xbox Series S/X ist das nicht mehr zeitgemäß. Nintendo verpasst hier die Chance, mit einem grandiosen Spiel eine neue Konsolengeneration auf den Markt zu hieven.

4 Der neue „The Legend of Zelda“-Ableger überzeugt - zeigt aber auch die Grenzen der aktuellen Konsolengeneration auf. Screenshot: Hersteller

Von den technischen Begebenheiten abgesehen, liefert „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ über viele Stunden beste Unterhaltung. Das liegt vor allem daran, dass das schon äußert unterhaltsame Grundgerüst des Vorgängers ordentlich verfeinert wurde.



Die größte Neuerung des Spiels ist wohl der kreative Sandkasten, den Hauptcharakter Link dank eines neuen Features erhält. Nun ist es möglich, Gegenstände frei miteinander zu kombinieren oder eigene Fortbewegungsmittel zu erschaffen. Mit diesen neuen Möglichkeiten lassen sich auch viele Rätsel-Passagen auf unterschiedliche Weise lösen. Kurz gesagt: „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ umarmt förmlich die kreative Herangehensweise der Spielenden.

Eine offene Welt

Hinzu kommt eine offene Welt, die sich nicht nur auf der Fläche, sondern auch in der Höhe ausbreitet und damit ein völlig neues Gefühl der Erkundung bietet. Allein dieser kleine Eingriff lässt das Spiel aus allen bisher erschienenen Titeln der Reihe deutlich hervorstechen.

Nintendo hat es letzten Endes geschafft, den hochgelobten Vorgänger nochmals zu verbessern. Nun ist es an der Zeit, dass die alte Hardware der Switch langsam ersetzt wird. Denn dann können sich so atemberaubende Spiele nicht nur spielerisch, sondern auch technisch noch besser austoben.

