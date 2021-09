Weltpremiere in dieser Woche in Rüsselsheim – so zielt der neue Opel Astra ins Herz der traditionellen Golf-Käufer.

Der neue Opel Astra

Bauchkribbeln in der Kompaktklasse

Von Thomas Geiger



Dieses Kribbeln im Bauch ... weil sie den VW Golf genauso wenig wie den Hyundai i30 und den Kia Ceed mit Technik allein schlagen können, zielt Opel jetzt eher aufs Herz als aufs Hirn. Denn wenn die Hessen Ende des Jahres mit dem Verkauf des neuen Astra starten, will die sechste Generation des Kompakten vor allem mit ihrem Design und ihrem Fahrgefühl punkten.

Aber es soll noch aus einem zweiten Grund kribbeln: Zum ersten Mal gibt es den Astra auch mit Stecker. Und zwar nicht nur als Plug-in-Hybrid, sondern ab 2023 auch vollelektrisch.

Mehr Platz auf gleicher Fläche

Der Astra nutzt ähnlich wie der neue Peugeot 308 und der DS4 die dritte Generation der Konzernplattform EMP2, die für Stellantis so wichtig ist wie der MQB für die VW-Gruppe. Etwa zur Hälfte mit neuen Komponenten bestückt, soll diese Evolutionsstufe vor allem mehr Platz auf gleicher Fläche bieten und die neuesten Assistenzsysteme.

Das Interieur erinnert an den Opel Mokka. Foto: Opel

Weil Opel dieses Mal von Anfang an Teil der Familie war, seien auch die DNA der Marke und deren spezifischen Anforderungen fest in der Konstruktion verankert, verspricht Projektleiter Rainer Bachem. Und die erste Ausfahrt gibt ihm recht: Der Astra hat eine verbindliche Abstimmung, die Vertrauen schafft und Vergnügen macht. Egal ob flott auf einer kurvigen Landstraße oder schnell auf der Autobahn – der Kompakte lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und wirkt dabei spürbar engagierter als die Geschwister.

Zum Opel-Gefühl gibt es natürlich auch ein typisches Opel-Gesicht mit dem schwarzen Visor und den zackigen LED-Haken um die Matrix-Scheinwerfer, wie man es vom Mokka kennt. Dazu bekommt der Astra eine kantige Kontur, eine markante Silhouette mit Haifisch-Finne als DC-Säule, ein glattes, dafür aber extrem breites Heck und auf Wunsch ein in Kontrastfarben lackiertes Dach.

Es duftet nach Mokka

Auch innen duftet es nach Mokka. Denn hinter dem Lenkrad prangt das sogenannte Pure Panel, das im Astra zu einem schwarzen Triptychon wird: links eine klavierlack-schwarze Konsole aus poliertem Glas, die nur vom Luftauslass durchbrochen ist, in der Mitte die digitalen Instrumente und rechts davon der große Touchscreen. Und anders als im Mokka gibt’s das alles sogar ohne störende Hutze darüber, was dem Ganzen eine wohlige Leichtigkeit gibt.

Auch sonst macht der Astra einen Sprung: Weil er bei unveränderter Länge von 4,37 Metern in der Breite fünf Zentimeter und im Radstand einen Zentimeter gewachsen ist, haben es nun die Hinterbänkler etwas leichter. Nahezu unverändert ist mit 422 Litern der Kofferraum. Aber immerhin gibt es jetzt einen ebenen Ladeboden, und im Innenraum haben sie endlich genügend Ablagen für all jenen Kleinkram geschaffen, für den im Vorgänger zu wenig Platz war. Außerdem ist er zwei Zentimeter flacher geworden. Das ist nicht nur gut für die Proportionen und den Luftwiderstand, sondern senkt obendrein den Schwerpunkt.

Beim Antrieb halten sich die Hessen an eine bewährte, wenn auch bescheidene Auswahl: Denn es gibt den Astra zum Start lediglich mit einem 1,2 Liter großen Dreizylinder-Turbo, der 110 oder 130 Liter leistet. Einziger Diesel ist ein 1,5-Liter mit 130 PS.

Hybrid-Version ab Verkaufsstart

Während die Verbrenner wenig spannend sind und Opel sich gar die längst als Standard etablierte 48-Volt-Technik spart, wird der Plug-in-Hybrid vorerst zum Highlight des neuen Astra. Nicht nur, weil so der Astra erstmals an die Steckdose rollt. Sondern auch, weil Opel den Teilzeitstromer mit 180 oder gar mit 225 PS anbietet und so ein wenig GSi-Gefühl aufkommen lässt.

Dafür kombinieren sie einen 1,6-Benziner mit einem 110 PS starken E-Motor an der Vorderachse und einem 12,4 kWh großen Akku unter der Rückbank, der für rund 60 Kilometer reicht. Während der Verbrauch so auf bis zu 1,1 Liter fällt, geht der Fahrspaß und mit ihm das Tempo nach oben: Denn selbst wenn ein Sprintwert von 7,7 Sekunden das Blut nicht zum Kochen bringt, sind 235 km/h ein Wort, das auch bei der GTI-Fraktion Gehör findet.

Aber der Plug-in ist ja für die Hessen ohnehin nur das Vorspiel und wirklich ernst wird es mit der Elektrifizierung in knapp zwei Jahren, wenn der Astra ganz von Benzin auf Batterien umgestellt wird. Spätestens dann könnte der Blitz auf dem Golfplatz wieder so richtig zu strahlen beginnen.

