von Marc Bourkel



Wenn es um den A8 der vierten Generation geht, spart man bei Audi nicht mit Superlativen. „Der neue Audi A8 präsentiert die Zukunft der Luxusklasse“, so die nicht gerade bescheidene Kampfansage aus Ingolstadt. Diese gilt in erster Linie der Konkurrenz aus Stuttgart und München. Ob das neue Audi-Aushängeschild die Mercedes-Benz S-Klasse und den BMW 7er tatsächlich derart in den Schatten stellen kann, wie es die Audi-Verantwortlichen versprechen, muss es aber erst noch auf der Straße zeigen.

Rein optisch macht der neue A8 schon mal eine gute Figur. Nachdem Audi in letzter Zeit in Sachen Design nicht unbedingt das glücklichste Händchen bewiesen hat, wurde beim neuen großen Audi – dieser misst in der Normalversion 5,17 Meter und in der Langversion gar 5,30 Meter – vieles richtig gemacht. Die Luxuslimousine, die für die gesamte Marke den Start in eine neue Design-Ära markieren soll, versprüht sportliche Eleganz, ohne dabei prätentiös zu wirken.

Neues Raumerlebnis

Sehen lassen kann sich auch der auf Manufaktur-Niveau gestaltete Innenraum, der luxuriösen Lounge-Charakter vermitteln soll. Bei der Cockpit-Gestaltung ist Audi anderen Herstellern gefolgt, indem Tasten und Schalter auf ein striktes Minimum reduziert wurden. Auch der Dreh-/Drücksteller und das Touchpad des Vorgängermodells mussten weichen. Die Bedienung der einzelnen Funktionen erfolgt über ein 10,1-Zoll-Touch-Display beziehungsweise ein zweites Touch-Display auf der Konsole der Mittelkonsole. Audi preist zudem eine neue natürliche Sprachbedienung an, die bei einem ersten Test aber nur bedingt überzeugen konnte.

Der A8-Fahrer soll sich laut Audi aber nicht nur mit seinem Fahrzeug unterhalten, sondern sich ab 2018 im Stau auch von diesem fahren lassen können. Möglich machen soll dies der sogenannte Audi-AI-Staupilot, der auf Autobahnen und Straßen mit baulicher Trennung die Fahraufgabe übernimmt, wenn das Auto im Kolonnenverkehr mit weniger als 60 km/h unterwegs ist. Bei diesem hochautomatisierten Fahren auf dem sogenannten Level 3 muss der Fahrer das Ganze nicht mehr permanent überwachen. Er muss lediglich in der Lage sein, die Kontrolle wieder zu übernehmen, wenn ihn der Staupilot dazu auffordert. Die Zulassung für das System steht allerdings noch aus.

Apropos fahren: Mithilfe der Dynamik-Allradlenkung und des Audi-AI-Aktivfahrwerks, eines vollaktiven Federungssystems, will Audi die Fahrdynamik und den Fahrkomfort in der Luxusklasse auf ein völlig neues Niveau heben.

Bei den Motoren ist Audi weniger progressiv unterwegs. Hier setzen die Ingolstädter zunächst auf zwei V6-Turbomotoren, einem 210 kW (286 PS) starken 3,0-Liter-TDI und einem 250 kW (340 PS) leistenden 3,0-Liter-TFSI. Beide Aggregate seien für den Einsatz im neuen Flaggschiff stark weiterentwickelt worden, so Audi. Einige Monate nach der Markteinführung sollen zwei Achtzylinder – ein 4.0 TDI mit 320 kW (435 PS) und ein 4.0 TFSI mit 338 kW (460 PS) – folgen.

Als Topmotorisierung für die Langversion ist zudem ein W12 mit 6,0 Liter Hubraum und 430 kW (585 PS) geplant. Für den A8 L soll es 2018 auch einen Plug-in-Hybrid geben. Der A8 L e-tron quattro kommt auf eine Systemleistung von 330 kW (449 PS) und soll rein elektrisch bis zu 50 Kilometer zurücklegen können. Der Akku des Teilzeitstromers soll sich laut Audi auch induktiv – also kabellos – laden lassen.

Preise für den neuen A8 hat der Luxemburger Importeur noch nicht genannt. Zur Orientierung: In Deutschland beginnen die Preise für den A8 bei 90 600 Euro. Der A8 L startet hier bei 94 100 Euro.