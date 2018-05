Auch nach fast 40 Dienstjahren denkt der Mercedes-Benz G nicht an Rente. Vielmehr bleibt sich die Geländewagen-Ikone der Schwaben auch in ihrer neuesten Version treu – zumindest äußerlich. Größere Veränderungen vollzieht sie dafür aber unter ihrem kantigen Blech.

Lifestyle 1 4 Min.

Der mit der Bergziege wetteifert

Marc WILLIERE Auch nach fast 40 Dienstjahren denkt der Mercedes-Benz G nicht an Rente. Vielmehr bleibt sich die Geländewagen-Ikone der Schwaben auch in ihrer neuesten Version treu – zumindest äußerlich. Größere Veränderungen vollzieht sie dafür aber unter ihrem kantigen Blech.

Seit 1979 baut Mercedes-Benz nun schon seinen berühmten Kastenwagen, der nicht nur als Papa-Mobil Geschichte schrieb. In die Jahre gekommen ist er währenddessen aber nicht – obwohl er immer mal wieder nur geringfügige Veränderungen über sich ergehen ließ. Mehr als 300 000 Kunden sprechen für das einzigartige Phänomen G-Klasse. Und so verwundert es nicht, dass auch die neueste Version nur ein Update erfuhr. Die Neuinterpretation der exklusiven G-Gene soll den Luxusgeländewagen allerdings fit für die nächsten Jahrzehnte machen.

Das hochwertige Cockpit der dienstältesten Mercedes-Baureihe bietet gute Rundumsicht und mehr Sitzkomfort für Fahrer und Beifahrer. Foto: Daimler

Die neue G-Klasse hat Gunnar Güthenke zufolge ihre guten und starken Ur-Gene konsequent weitervererbt. Der Leiter des Produktbereichs Geländewagen bei Mercedes-Benz vergleicht sie dann auch mit dem Krokodil, das sich über Millionen von Jahren perfekt an seine Umwelt anpasste, ohne sein "Grunddesign" zu verändern. "Statt uns dem Diktat von Zeitgeist und Moderne unterzuordnen, haben wir bei der G-Klasse immer nur das angepasst, was ihr ursprüngliches Wesen und ihre Einzigartigkeit noch stärker macht."

In der Länge wächst die neue G-Klasse 53 Millimeter und in der Breite 121 Millimeter. Auch hat sie 170 Kilogramm Gewicht abgespeckt. Neben der kantigen Silhouette sind aber die aufliegende Motorhaube, die runden Scheinwerfer und die aufgesetzten, augenfälligen Blinker, die außen liegenden Türscharniere und die robusten Türgriffe mit Chromdruckknopf sowie das exponierte Ersatzrad an der Hecktür auch weiterhin wesentliche Bestandteile des einzigartigen Aussehens.

Gepflegte Veränderung

Während das Exterieur des ikonenhaften Klassikers nur gepflegt wurde, wurde das Interieur dagegen grundlegend mit hochwertigen Materialien neu gestaltet. Wie in der neuen E- und S-Klasse gibt es auch optional zwei große Displays mit virtuellen Instrumenten, die unter einem gemeinsamen Deckglas zu einem Widescreen-Cockpit verschmelzen.

Typisch für die G-Klasse bleiben aber der Haltegriff vor dem Beifahrer und die in Chrom hervorgehobenen Schalter für die drei hundertprozentigen Differenzialsperren. Sowohl auf den Vordersitzen als auch im Fond genießen die Passagiere fortan mehr Bein- und Schulterraum sowie mehr Ellbogenfreiheit.

Um den "G" noch leistungsfähiger im Gelände sowie noch agiler auf der Straße zu machen, mussten die Entwickler und Ingenieure auch größere Veränderungen unter dem Blech des rustikalen Benz vornehmen. Das Ergebnis ist ein neues Fahrwerk mit neuer Achsenarchitektur: Die Einzelradaufhängung an der Vorderachse und die starre Hinterachse sind mit einer ebenfalls neuen Direktlenkung verbunden, die ihrerseits den Einsatz moderner Fahrassistenzsysteme wie in anderen Mercedes-Benz-Baureihen ermöglicht. Nachgelegt hat die G-Klasse zudem bei allen Offroad-Parametern: zehn Zentimeter mehr Watttiefe, sechs Millimeter mehr Bodenfreiheit sowie noch bessere Böschungs- und Rampenwinkel und Schräglage.



Besonders im Gelände ist die G-Klasse richtig in ihrem Element und leichtfüßig und unangestrengt unterwegs. Foto: Daimler

Ur-Vater aller SUVs mit Stern

Abseits des Asphalts fühlt sich der Neuling dann auch so richtig wohl und vermag in Gelände vorzudringen, die für andere Fahrzeuge unerreichbar sind. Mit seiner Ankündigung, dass es ein Leichtes für die G-Klasse wäre, mit einer Bergziege zu konkurrieren, übertreibt Gunnar Güthenke keineswegs.

Auf schwierigsten Offroad-Strecken trumpft der "G" so richtig auf. Starke Bodenunebenheiten schluckt er einfach weg und kann auch im steilsten Gelände problemlos anfahren und zentimetergenau manövrieren. Über die Lenkung erhält der Fahrer dabei stets gute Rückmeldungen zur Traktionsfähigkeit des Untergrunds, durch den sich die G-Klasse mühelos ackert – getreu dem Mercedes-Motto "Wo 'G' draufsteht, ist auch 'G' drin." Seine extremen Anforderungen angepasste Bauweise sowie seine speziell entwickelten Fahrprogramme machen es möglich, dass der „G“ stets kontrolliert und präzise Offroad-Abschnitte souverän meistert.

Die neue G-Klasse steht aber nicht nur für Action und Adrenalin. Dank ihres neuen Fahrwerks erlaubt sie auch entspanntes Cruisen und dynamisches Kurvenfahren. Trotz des gesteigerten Komforts macht ihr ihre nicht unbedingt aerodynamische Kastenbauform auch weiter zu schaffen – obwohl die Windgeräusche im Vergleich zum Vorgänger dem Hersteller zufolge gesunken sind.

Auch in der AMG-Variante bleibt die Mercedes-Benz G-Klasse ihren bewährten Tugenden treu. Im High-Performance-Modell mit spezifischer Kühlerverkleidung und Radlaufverbreiterungen löst der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor das bisherige 5,5-Liter-Aggregat ab, das nunmehr 430 kW (585 PS) leistet. Für mehr Effizienz wurde er mit Zylinderabschaltung ausgestattet. Erstmals lässt sich die Fahrzeugcharakteristik per Fingertipp individualisieren – mit fünf Onroad- und drei Offroad-Fahrprogrammen.

Für das Mehr an Leistung und Eleganz im G 63 berechnet Mercedes-Benz 151 047 Euro – knapp 41 000 Euro mehr als für das Basismodell.



Technische Daten

Motor: 4,0-Liter-V8-Benziner mit Biturbo-Aufladung; Leistung: 310 kW/422 PS bei 5 250-5 500 U/min (430 kW/585 PS bei 6 000 U/min)*; max. Drehmoment: 610 Nm bei 2 250-4 750 U/min (850 Nm bei 2 500-3 500 U/min); Kraftübertragung: Neun-Gang-Automatikgetriebe, permanenter Allradantrieb; L x B x H: 4 817 x 1 931 x 1 969 (4 873 x 1 984 x 1 966) Millimeter; Leergewicht: 2 525 (2 580) Kilogramm; Kofferraumvolumen: 454 bis 1 941 Liter; 0-100 km/h: 5,9 (4,5) Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 210 (220) km/h; ECE-Verbrauch: 11,8 (13,1) l/100 km; CO2-Ausstoß: 269 (299) g/km; Preis: 110 097 (151 047) Euro. *In Klammern: Werte für AMG G 63