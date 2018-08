Ein Hut wie ein Heiligenschein, Highheels im Krisengebiet - mitverantwortlich für die Kleiderwahl von Melania Trump ist Hervé Pierre, Modeberater der US-First Lady und Designer ihres Vertrauens.

Lifestyle 4 Min.

Der Mann an ihrer Seite

Ein Hut wie ein Heiligenschein, Highheels im Krisengebiet - mitverantwortlich für die Kleiderwahl von Melania Trump ist Hervé Pierre, Modeberater der US-First Lady und Designer ihres Vertrauens.

von Silvia Ihring

Ende April 2018, als der französische Präsident Emmanuel Macron samt Gattin Brigitte zum Staatsbesuch nach Washington reiste, trug Melania Trump einen Hut. Er leuchtete in reinem Weiß, seine steife breite Krempe warf einen sanften Schatten auf die Augen der First Lady, ein unübersehbares Accessoire, das sie von allen anderen abhob. Der Hut überstrahlte das französische Präsidentenpaar, er überstrahlte den warmherzigen Küsschen-Austausch zwischen den Regierungschefs und die pompöse Militärzeremonie zur Begrüßung.

Die Medien waren begeistert. Die Modekritikerin der "Washington Post" bezeichnete den Hut erst als Heiligenschein und dann als Krone, auf Twitter posteten zahlreiche User Fotos des Huts und stellten diesen Szenen aus Filmen und Musikvideos gegenüber. Melania Trumps Modeberater und Designer des Vertrauens Hervé Pierre hatte das Modell bei einem New Yorker Hutmacher in Auftrag gegeben – er bestand aus dem gleichen Stoff, aus dem auch ihr weißes Kostüm von Michael Kors geschneidert war. Die Schlussfolgerung der Beobachter: Dieser Hut war keine spontane Styling-Entscheidung, sondern das Ergebnis einer durchdachten Outfit-Planung, ein gezielt eingesetztes Statement. Und ein weiterer kleiner Sieg für Hervé Pierre.

Der 53-jährige Modedesigner landete im Januar 2017 erstmals in den Schlagzeilen, weil er die cremeweiße, körperbetonte Robe entworfen hatte, die Melania Trump an dem Ballabend zu Ehren der Vereidigung ihres Mannes trug. Das Urteil der Beobachter: anmutig, elegant, dezent, eine gute Wahl. Und plötzlich fragte sich auch das Publikum außerhalb der Modebranche: Wer ist eigentlich dieser Hervé Pierre?

Der gebürtige Franzose, der seit 2016 die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist zwar kein Star-Designer, aber keineswegs ein Design-Debütant, er arbeitete stets im Hintergrund. Pierre studierte an der École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne und machte ein Praktikum bei Marc Bohan, als dieser für Dior entwarf. Seine Karriere führte ihn nach New York zu Oscar de la Renta und Carolina Herrera, wo er als Chefdesigner arbeitete. Zwei Häuser, die beide mehrere First Ladys eingekleidet haben. Pierre kennt sich aus im Weißen Haus, er hat bereits Fittings mit Hillary Clinton und Michelle Obama betreut.

Modische Beratung per SMS

Seine Karriere in Washington sollte mit der Inauguration des Ehepaars Trump nicht enden. Nur acht Tage vor dem großen Ballabend erhielt Pierre den Anruf von Melania Trump. Ob er Skizzen von verschiedenen Roben einreichen und im Falle einer Zusage das Wunschkleid rechtzeitig realisieren könne? Wenig Zeit für die Vorbereitung eines Modemoments, der in die amerikanische Geschichte eingehen sollte. Die Roben, welche die First Ladies zu den "Inauguration Balls" tragen, werden schließlich im Smithsonian Museum in Washington ausgestellt.



Alles, außer gewöhnlich Laurence Streitz aus Beckerich fertigt extravaganten Blumenkopfschmuck für Paradiesvögel an. Das "Luxemburger Wort" schaute ihr bei der Arbeit über die Schultern.

Hervé Pierre bestand die Prüfung. Und er gewann das Vertrauen Melania Trumps, die ihn seitdem als Berater beschäftigt. Er bespricht mit ihr ihre Garderobe, gibt Tipps, bestellt die gewünschten Looks bei den Designern und Boutiquen. "Auf der Madison Avenue in New York kenne ich zwischen der 72. und der 57. Straße inzwischen alle Stores", scherzte er im April auf einer Luxuskonferenz in Lissabon. Als Stylist würde er sich dennoch nicht bezeichnen, sagte er der britischen "Vogue". "Welche freie Frau möchte sich sagen lassen, was sie anziehen soll? Unsere Beziehung zeichnet sich vielmehr durch Austausch, durch Kooperation aus."

Aufgrund seiner Zusammenarbeit mit der First Lady durfte Pierre bereits im Weißen Haus übernachten. Gegenüber der Presse spricht er mit einer perfekten Mischung aus absoluter Diskretion, Ehrfurcht, Begeisterung und Respekt über die First Lady. Sie wisse, was sie wolle, man würde sich treffen, man tausche sich per SMS aus. So viel – oder so wenig – gibt er preis. Während andere Designer wie Marc Jacobs oder Tom Ford bereits kurz nach der Wahl verlauten ließen, sie würden Trump aufgrund ihrer politischen Position nicht einkleiden, stellt Pierre die symbolische Bedeutung seines Auftrags über die Politik.

Mehr als Jacke, Hut oder Kleid

Doch so sehr der Modemacher seine Rolle im Weißen Haus genießen mag, so genau weiß er auch, wie viel Fingerspitzengefühl diese erfordert. Jeder Schuh, jedes Muster wird von der Presse analysiert, interpretiert und kann auf alle möglichen unerwarteten Arten ausgelegt werden. Als Trump einst Querstreifen trug, sah man darin ein Symbol für ihr Gefühl des Eingesperrtseins. Und warum trug sie einen Schleier bei einer Audienz mit dem Papst, aber nicht beim Staatsbesuch in Saudi-Arabien, wo Frauen sich verhüllen sollten (Michelle Obama tat übrigens exakt dasselbe)? Wie konnte Trump nur im Sommer 2017 kurz nach Hurrikane Harvey in hohen Pumps nach Texas reisen, wo Hilfskräfte mit Schlammmassen kämpften? Und was hat sie sich bloß gedacht, als sie mit einer Zara-Jacke mit dem Aufdruck "I really don’t care. Do you?" Migrantenkinder an der mexikanischen Grenze besuchte?



Fehlgriff oder bewusste Provokation: die Jacke, die Melania Trump beim Besuch eines Kinderzentrums an der mexikanischen Grenze trug. Foto: AFP

Man mag einwenden: Es ist doch nur eine Jacke, ein Kleid, nur ein Muster, nur ein Hut. Aber die Macht der Bilder kann jedes Detail zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung aufblähen. In ihrer Rolle als First Lady, die ständig fotografiert und ständig beobachtet wird, trägt Trump eine ganz eigene Art der Verantwortung. Auch sie signalisiert mit ihrer Kleiderwahl, wie kompetent, wie mitfühlend, wie nahbar die amtierende US-Regierung ist – oder eben nicht.

So oder so hat Hervé Pierre von seiner berühmten Kundin gut profitiert. Er entwirft nun erstmals Mode unter eigenem Namen. In Zusammenarbeit mit einem New Yorker Atelier lancierte er kürzlich eine kleine Kollektion aus adretten Tages- und Cocktailkleidern, die bei so renommierten Händlern wie dem Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman verkauft wurden. Klassische Prinzesslinien, schwere Seidenstoffe mit fantasievollen Applikationen – Entwürfe, mit denen man sich bei einem Staatsdinner durchaus blicken lassen kann. Pierre ist schlau genug, sich nicht ausschließlich auf seine Zusammenarbeit mit Melania Trump zu verlassen. Denn die nächste First Lady kommt bestimmt.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“