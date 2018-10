Geschafft! Die Pariser Prêt-à-porter-Schauen sind vorbei. Zum Abschluss am Dienstagabend nutzte das Traditionshaus Louis Vuitton den berühmten Louvre als Kulisse für eine abwechslungsreiche Show.

Der Louvre zum Abschluss

Michael JUCHMES Louis Vuitton zeigte am Dienstagabend die neuen Kreationen vor der Glaspyramide des Louvre.

Stadtimpressionen, androgyne Schnitte, schrille Muster und Farben - Designer Nicolas Ghesquière entführte die Zuschauer zum Abschluss der Pariser Modewoche auf eine Reise durch Raum und Zeit. Die Louis-Vuitton-Frau darf sich im kommenden Frühjahr/Sommer aus einer Fülle von Stilrichtungen das heraussuchen, was zu ihr passt: XL-Blousons mit Aufdruck, maskuline Anzüge oder Partykleider mit Neunzigerjahre-Muster. Erlaubt ist, was gefällt - und was der Geldbeutel erlaubt.

Natürlich findet keine Show ohne Stars statt. Wer war am Dienstagabend dabei? Hier ein Blick in die Front Row:

Schauspielerin Léa Seydoux, Delphine Arnault (Vize-CEO Louis Vuitton) und Schauspielerin Alicia Vikander (v.l.n.r.)

Schauspielerin Léa Seydoux, Delphine Arnault (Vize-CEO Louis Vuitton) und Schauspielerin Alicia Vikander (v.l.n.r.) Französisches Schauspielerinnen-Trio: Adele Exarchopoulos, Isabelle Huppert, Lea Seydoux. (v.l.n.r.) Hollywood-Star Cate Blanchett. Künstlerquartett: Sängerin Kelela, DJ Mark Ronson, Sänger Woodkid und Fotograf Collier Schorr. (v.l.n.r.) Eng zusammen gerückt: Schauspielerin Nina Debrov, Sänger Joe Jonas, "Game of Thrones"-Star Sophie Turner und Antoine Arnault (CEO Berluti). (v.l.n.r.) Sind an Kameras gewöhnt: Schauspielerin Laura Harrier ("BlacKkKlansman"), Regisseur Spike Lee und seine Frau, Produzentin Tonya Lewis Lee. (v.l.n.r.) "Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell. International: die japanische Schauspielerin Rila Fukushima (l.) und die französische Schauspielerin Camelia Jordana. Kinostars: Paul Bettany, Catherine Deneuve und Justin Theroux. (v.l.n.r.) Und noch mehr Schauspieler: Luke Evans und Thandie Newton. Die jungen Actricen: Shailene Woodley, Urassaya Sperbund und Amandla Stenberg. (v.l.n.r.)

Und zum Schluss noch ein Ausblick auf die neuen Taschen und Schuhe der kommenden Saison:

