Der lange Weg vom 12-Zylinder-König zum Öko-Champion

Obwohl der erste Elektro-Bentley erst 2026 erscheinen soll, arbeitet man im britischen Crewe mit Hochdruck an mehr Nachhaltigkeit in der Produktion.

Die Automarke Bentley ist vermutlich jedem ein Begriff. Nicht nur Autokenner verbinden mit dem Namen britische Nobelkarossen mit prestigeträchtigem Kühlergrill, gigantischen 12-Zylinder-Motoren und absurden Abmessungen, die in Zeiten des Klimawandels wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten wirken. Doch die Frage nach der Relevanz der wahr gewordenen Auto-Träume beantwortet der Markt selbst.

Das Geschäft mit den Luxusautos boomt, der operative Gewinn hat sich seit Jahresbeginn auf 575 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Nord- und Südamerika bleiben mit sieben Prozent Zuwachs die stärkste Absatzregion, Europa und die Asien-Pazifik-Region verzeichnet sogar zweistelliges Wachstum.

Rund 15.000 Bentleys werden 2022 vom Band laufen, den günstigsten gibt es ab rund 200.000 Euro. Die Basis-Ausstattung bestellt hier fast niemand. Erste Plug-in-Hybride sind mittlerweile im überschaubaren Produktportfolio der Briten angekommen, aber die Acht- und Zwölfzylinder-Motoren sind noch ein zentraler Bestandteil der Bentley-DNA.



6 Die gewaltigen Bentley-Motoren sind teilweise so groß, dass Kunden es für einen Scherz halten, wenn Ihnen gesagt wird, dass dies der Antrieb für ihr Auto wird. Foto: Bentley

Dies soll sich nun ändern. Bereits Anfang des Jahres präsentierte das Traditionsunternehmen seine „Beyond 100“-Strategie. „Innerhalb einer Dekade wird Bentley sich von einem 100 Jahre alten Luxusauto-Unternehmen in ein neues, nachhaltiges, ethisch einwandfreies Luxus-Vorbild verwandeln“, erklärte Bentley Motors-CEO Adrian Hallmark damals.



Mit der neuen „Beyond 100“-Strategie will sich der Traditionshersteller für die Zukunft rüsten, die ab 2031 voll-elektrisch vorgesehen ist. Foto: Bentley

Der erste Elektro-Bentley lässt dabei noch auf sich warten, ab 2026 will das Unternehmen jedes Jahr ein elektrifiziertes Modell vorstellen. Ab 2031 soll das gesamte Portfolio „exclusively electric“ sein. Wie dieser Wandel vom weltgrößten Zwölf-Zylinder-Motoren-Hersteller zur reinen E-Auto-Marke funktionieren soll, erntet auch in Mitarbeiterkreisen noch teils skeptische Reaktionen. „Beyond 100“



Das Bentley-Werk im britischen Crewe wird Stück für Stück zur nachhaltigen „Dream Factory“ umgewandelt. Foto: Bentley

Auf dem Weg zur „Dream Factory“

Dass die Briten es mit der Nachhaltigkeit Ernst meinen, wollte das Unternehmen nun bei einer exklusiven Presse-Tour hinter die Werkskulissen im britischen Crewe zeigen. Bereits seit mehreren Jahren wird hier an einem „nachhaltigen Campus“ rund um die Luxusprodukte des Herstellers gearbeitet, der weit über emissionsfreie Antriebe hinaus geht und im Endeffekt zu einer „Dream Factory“ werden soll.

Eine Investition von drei Milliarden Euro soll dies möglich machen. Dass dies nicht nur leere Versprechungen sind, zeigt sich vor Ort auch jetzt schon recht deutlich. Bereits seit 2018 arbeitet das Werk CO₂-neutral, seit 2021 produziert man Plastik-neutral.

Die Solar-Parkplätze vor dem Bentley-Werk im britischen Crewe sind die größte derartige Anlage in ganz Großbritannien. Foto: Bentley

Kaum zu übersehen sind bereits vor dem Werkseingang mit Solaranlagen überdachte Parkplätze, die mit 10.000 Solarpaneelen die größte derartige Anlage in Großbritannien darstellen. Insgesamt sorgen in Crewe 31.000 Solarpaneelen für sauberen Strom. Am Werkstor werden Besucher zudem von zwei Bienen-Staaten begrüßt, in welchen 120.000 Honigbienen am eigenen Bentley-Honig werkeln.

Im Werk selbst wird Regenwasser aufgefangen und in zahlreichen Bereichen wie beispielsweise Toilettenspülungen ressourcenschonend eingesetzt. Zudem verkehren auf dem Werksgelände seit Ende 2020 Lastwagen für lokale Logistikaufgaben nur noch mit Biodiesel, der aus organischen Abfällen gewonnen wird. Im ersten Jahr konnte das Unternehmen dadurch 233 Tonnen CO₂ einsparen.

Zahlreiche Gabelstapler und kleinere Transport-Fahrzeuge fahren zudem bereits vollelektrisch und werden größtenteils mit dem Strom aus der eigenen Solar-Produktion geladen.

Die Hybrid-Modelle der Marke kommen aktuell mit einer Reichweite von rund 40 Kilometern daher. Foto: Bentley

Rund 40 Kilometer Hybrid-Reichweite

Damit ist man der eigenen Fahrzeugflotte, die in Crewe produziert wird, bereits mehrere Schritte voraus. Denn wer in der Luxus-Limousine Flying Spur oder dem Nobel-SUV Bentayga fährt oder chauffiert wird, schwelgt nicht nur in verschwenderischem Luxus aus Echtholz und feinstem Leder, sondern wird auch noch von gewaltigen Verbrennungsmotoren vorwärtsgetrieben. Das grüne Gewissen wird - falls man im Plug-in-Hybriden sitzt - mit einer wenig beeindruckenden elektrischen Reichweite von rund 40 Kilometern beruhigt. Das reicht in der Realität nicht mal vom Flughafen Manchester bis zum Bentley-Werk in Crewe. Auch die Strecke von Luxemburg nach Trier würde die Hybrid-Schlitten rein elektrisch überfordern.

Bis zum Launch wirklich emissionsfreier Antriebe liegt der Nachhaltigkeitsteufel beim britischen Traditionsunternehmen eher im Detail. Denn trotz exklusiver Materialauswahl wird bei der Produktion bei zahlreichen Faktoren das Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt. So wird bei der Holzauswahl auf ethische Quellen geachtet und die Herkunft streng geprüft. Bei seltenen Hölzern werden zudem nur Bäume verwendet, die auf natürliche Weise gefallen sind. Zusätzlich wird ein neuer Baum gepflanzt.

4 Im sogenannten "Woodshop" werden die Holzpanele in Handarbeit bearbeitet. Foto: Bentley

Beim Auto kommt dann auch nur Holz von einem Baum zum Einsatz, um die Struktur und Farbe der Holz-Applikationen einheitlich zu halten. Dies alles geschieht in aufwendiger Handarbeit im sogenannten Woodshop, der schon beim ersten Betreten mit intensiven Holz-Gerüchen betört. Für Kunden der sogenannten Mulliner-Ausstattungslinie werden Holzauswahl und Kombinationen noch aufwendiger und luxuriöser. Der Kreativität der Kundschaft sind keine Grenzen gesetzt, der Aufpreis-Liste aber auch nicht.

Auch beim Leder setzt das Unternehmen auf einen verantwortungsvollen Umgang. Als Mitglied der Leather Working Group hat Bentley seine gesamte Lederlieferantenkette offengelegt. Dabei stammt das Ausgangsmaterial ausschließlich aus der Fleischindustrie. „Keine Kuh stirbt nur für unsere Autos, die Häute sind Restprodukte“, versichern die Mitarbeiter. Zudem wird versucht, jeden Quadratzentimeter des Ausgangsmaterials zur Weiterverarbeitung zu nutzen, und auch Rest-Verschnitt landet nicht im Müll, sondern wird weiter recycelt.

4 Bei der Lederverarbeitung wird darauf geachtet, dass es so wenig Verschnitt wie möglich gibt. Und auch dieser wird recycelt und nicht entsorgt. Foto: Bentley

Auch vegane Optionen biete man mittlerweile an, obwohl man von der Langlebigkeit des künstlichen Leders noch nicht vollends überzeugt sei. Nach über 100 Jahren Auto-Geschichte existieren immer noch rund 80 Prozent aller je hergestellten Bentleys und dazu auch meist noch die Original-Innenausstattung aus Leder. Diese lange Lebensdauer sehe man bei den Lederalternativen noch nicht. Die Langlebigkeit der Bentley-Produkte ist ein wichtiger Teilaspekt der Nachhaltigkeit des britischen Traditionsherstellers.

Mit vereinten VW-Kräften

Wenn der zukünftige erste Elektro-Bentley in Crewe vom Band rollt, wird dieser aller Voraussicht nach auf der sogenannten PPE-Plattform von Audi und Porsche basieren. Dies soll der neue Baukasten für alle elektrischen Premium-Modelle im Volkswagen-Konzern werden, so unter anderem bei Audi, Porsche, aber auch Lamborghini, Bugatti und eben Bentley. In Crewe investiert man aktuell schon lange vor dem Produkt-Launch in ein besseres Recycling der Batterie- und Antriebsmaterialien und generell in weniger ressourcenintensive Antriebe.

Das EXP 100 GT-Concept ist ein erster Prototyp-Ausblick auf die elektrische Zukunft der Marke. Foto: Bentley

Einen ersten Ausblick, wie ein Elektro-Bentley aussehen könnte, präsentierte die Marke bereits im Jahr 2019 mit dem EXP 100 GT Concept, welcher das Grand Touring-Concept des heutigen Continental in ganz neue Dimensionen führt. Ob der erste elektrische Kreuzer aus Crewe wirklich so aussehen wird, steht aber noch in den Sternen. Klar ist nur: Günstiger werden die neuen Modelle der Marke nicht. „Ein höheres Volumen ist nicht unsere Strategie, denn im Luxus-Segment gibt es das größere Wachstum“, so CEO Adrian Hallmark Anfang des Jahres im „Auto Motor Sport“-Interview.

Ob die Konkurrenz in der Oberklasse den Briten bis dahin nicht schon entwicht ist, wird sich zeigen. Denn auch wenn Mercedes, BMW und Co. mit ihren Flaggschiffen eigentlich eine Klasse unter Bentley unterwegs sind, haben sie bereits jetzt einige elektrische Premium-Modelle im Angebot. Und ab Ende nächsten Jahres wird Erzrivale Rolls-Royce den Luxus-EV-Markt mit seinem Spectre aufmischen.

Bentleys Plan „Beyond 100“ wirkt ambitioniert und in vielen Nachhaltigkeitsbereichen zu Ende gedacht. Der größte Gegner ist letztlich die Zeit, denn bis 2026 kann in der Elektromobilität noch einiges passieren...



In der „Heritage Garage“ geht jedem Auto-Liebhaber das Herz auf. Foto: Bentley

Die „Heritage Garage“ Im Herzen des Bentley-Werks in Crewe hat der Hersteller im Oktober die „Heritage Garage“ eröffnet, in welcher bis zu 22 Fahrzeuge der markeneigenen „Heritage Collection“ ausgestellt sein sollen. Insgesamt umfasst die Sammlung 34 Bentleys aus der 103-jährigen Geschichte sowie acht Rennwagen der Marke. In der „Heritage Garage“ sollen in Zukunft vor allem Fahrzeuge, die in Crewe produziert wurden, Platz finden. Ein besonderes Schmankerl ist dabei der weltberühmte 1929er Bentley Blower. Das ausgestellte „Team Car No.2“ ist einer von fünf gebauten Race-Blowern und dürfte mit einem Wert von ungefähr 25 Millionen Britischen Pfund der wertvollste Bentley aller Zeiten sein. Und vermutlich der Teuerste im Unterhalt, denn der Spritverbrauch der 170 PS-starken Ikone beläuft sich auf rund 100 Liter auf 100 Kilometer. Alle ausgestellten Fahrzeuge, auch der legendäre Blower, sind funktionsfähig und für den Straßenverkehr zugelassen. Zutritt zur „Heritage Garage“ haben neben Bentley-Mitarbeitern leider nur Kunden und geladene Gäste.

