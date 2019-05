Der kleine Bruder des Crémant

Cidre feiert ein Comeback – und Luxemburg könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Dazu müssen sich die Obstbauern allerdings wieder verstärkt um ihre Bäume kümmern.

Dass man nicht nur aus Trauben, sondern auch aus Äpfeln „Wein“ herstellen kann, wussten schon die alten Römer. Ihnen sind nicht nur die zahlreichen Streuobstwiesen zu verdanken, die sich noch heute in Luxemburg, der Moselregion und der Eifel befinden, sondern auch der Name, der hier für den Apfelwein in verschiedenen Varianten gebräuchlich ist: „Viez“, stammt von Lateinisch „vice vinum“ ab, was so viel wie der zweite oder stellvertretende Wein, quasi „Weinersatz“, bedeutet.



Im französischen und angelsächsischen Raum ist das alkoholhaltige Getränk dagegen als „Cidre“, „Cider“ oder spanisch „Sidra“ bekannt, was letztlich auf das hebräische „Shekhar“, eine Art Met, zurückgeht ...