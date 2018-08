Handwerkskunst ist in Italien gelebte Tradition. Einer der letzten Vertreter seiner Kunst ist der Hutmacher Ciro Russo in Salerno.

Der Hutmacher

von Jessika Maria Rauch

"Made in Germany" überzeugt viele Kunden beim Kauf von Autos, Waschmaschinen und Bier. In der Mode ist es vor allem "Made in Italy", das Kundenherzen höher schlagen und Kassen klingeln lässt. Neben diesem Qualitätsprädikat wird ein altes Label verstärkt genutzt: "handmade". Im Zeitalter des Digitalen und Massenproduzierten ist eine Sehnsucht nach Dingen entstanden, die nicht von Maschinen, sondern von Menschen hergestellt werden. Echte Manufakturen, die seit Generationen familiengeführt sind und für die es im Kern ihrer Identität verankert ist, von Hand und folglich in kleineren Mengen herzustellen, gibt es vor allem im Süden Italiens. Nicht alle sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt, denn diese Klein- und Kleinstunternehmen arbeiten oft im Stillen – und ohne großes Marketing.

Handwerk mit Tradition

Salerno ist eine der Städte, die solche Betriebe beheimatet. So auch die kleine Hutmanufaktur von Ciro Russo, dessen Familie seit drei Generationen in ihrer Heimatstadt Hüte in Handarbeit fertigt – und das gerne auch auf Maß. Klassiker wie der Fedora, ein weicher Filzhut, der längs der Krone nach unten geknickt und an der Vorderseite an beiden Seiten eingekniffen ist, oder der Panama-Hut, ein handgeflochtener Strohhut, der aus dem feinen Stroh des Scheibenblumengewächses gefertigt wird, zählen zum Kernsortiment. Die Materialien dieser Dauerbrenner: feinster Filz oder Wolle aus Italien und Toquilla-Stroh aus Ecuador, wie es sich für einen Panama gehört. Flatcaps aus Tweed, Gondoliere-Hüte mit klassischem, rot und blau gestreiftem Stoffband gehören ebenso zu seinem Repertoire wie Homburger. Auch Exoten wie der Cappello romano, auch Saturno genannt, die nach wie vor traditionelle italienische Kopfbedeckung für Geistliche. Der Name resultiert aus der Form: rund mit weiter Krempe und somit einer optischen Ähnlichkeit mit dem Planeten Saturn und dessen Ringen.

"Die wichtigste Zutat für ein erfolgreiches Business? Respekt vor dem Kunden! Das bedeutet in erster Linie, dass er genau das bekommt, was er will und zwar in bester Qualität", erklärt Ciro Russo und zeigt stolz handgeschriebene Briefe seiner Kunden aus Italien, Deutschland, Frankreich, Russland, Marokko und den USA. "Meine Kunden kommen aus vielen Ländern persönlich angereist, um ihre Hüte hier fertigen zu lassen. Oder sie bestellen per Brief oder telefonisch. Ich verschicke sie anschließend, wenn die Kunden sie nicht selbst abholen können."

Der Eingang zum Laden in der Via Duomo 41 dient auch als Schaufenster, das den Blick auf einige Kreationen freigibt. Foto: Jessika Rauch

Manche kommen auf Empfehlung anderer überzeugter Kunden, andere haben den kleinen Laden in der Via Duomo selbst entdeckt. Dass sie von Russo aus Medien oder sozialen Netzwerken erfahren haben, ist höchst unwahrscheinlich, denn weder in Werbung, noch Pressearbeit oder Vertrieb durch Händler außerhalb von Salerno investiert der Hutmacher Geld und Zeit. Er setzt auf die persönliche Betreuung und pflegt die Marke, das Erbe seiner Familie, selbst mit der freiwilligen Unterstützung seiner zufriedenen Kunden.

Die Herstellung eines Hutes – vorausgesetzt der Stoff ist präpariert – dauert rund anderthalb Stunden. Zunächst wird der Hut über Holz oder Metallformen in die richtige Gestalt gebracht, je nach Material mit oder ohne Hitze des Ofens, der sich im Verkaufsbereich des Ladens befindet. Anschließend wird die Krempe in Form geschnitten, dann das Innenfutter aus Seide inklusive Lederband von Hand angenäht. Der Vorteil des Lederbandes: Es lässt sich leicht reinigen und pflegen. Der Nachhaltigkeitsaspekt bei handgefertigten Dingen, ob Modeaccessoire, Schuhe oder Möbel, ist zweifelsohne die Langlebigkeit und Qualität.

Ein modisches Erbstück

Einen Hut von Russo vererbt man, einen von der Stange entsorgt man meist nach wenigen Jahren, wenn er überhaupt so lange überlebt. Die Investition, die man für ein handgefertigtes Exemplar tätigt – ein Panama-Hut kostet 260 Euro – ist natürlich etwas höher, der Wert übersteigt die Summe allerdings. Die Hüte aus dem Hause Russo tragen innen alle seinen Namen inklusive der Adresse Via Duomo 41 – meist in goldenen, kursiv gedruckten Lettern.

Selbst bekannte Markenhersteller setzen auf Kunststoff. Russo zeigt einen Fedora von der kommerziell erfolgreichen Marke für Hüte aus Italien, den er zur Reparatur bekommen hat. Der Unterschied eines industriell und von Hand gefertigten Huts wird im direkten Vergleich offensichtlich.

Die Farben des Obermaterials sowie die des Bandes, das außen angenäht wird, können die Kunden selbst wählen, Russo berät gerne. Er erkennt Hutgrößen und schmeichelnde Schnitte und Farben auf Anhieb. In der Schublade seines Arbeitstischs, der gleichzeitig Tresen und Mittelpunkt des Geschäfts ist, hat er Filz-, Woll-, Seiden- und Stoffproben in über 60 Farbnuancen. Natürlich seien Schwarz, Grau und Blau beliebte Töne, er verkaufe aber auch andere Farben häufig und zeigt ein Vintage-Exemplar in Tannengrün, das in den 1950er-Jahren gefertigt wurde. "Das ist ein Klassiker, ein Cappello diplomatico." So nennen die Italiener den Homburger.



Ciro Russo (r.) startete seine Karriere im Alter von zehn Jahren. Foto: Jessika Rauch

Ciro Russo hat sein Handwerk ab seinem zehnten Lebensjahr von der Pike auf gelernt. Sein Vater überließ ihm die Entscheidung, ob er zur Schule gehen oder lieber sein Lehrling werden wolle. Ciro entschied sich schnell und entschlossen, wie er sich zurückerinnert, für die Handwerkskunst. 1947 geboren, blickt der heute 71-Jährige also auf 61 Berufsjahre zurück. Bisher waren es nur die Männer der famiglia salernitana, die das Business führten, was aber natürlich nicht bedeute, dass man es den Frauen nicht zutraute, räumt der Maestro gleich ein. Aber bislang habe es einfach immer mehr Männer bei den Russos gegeben und so wird nach Ciro auch wieder einer folgen. Sein Sohn wird nach ihm die Tradition weiterführen. Wann das sein wird? "Noch nicht", sagt er und lacht.



