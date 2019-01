Der gepflegte Mann

Die Herren der Schöpfung werden zukünftig mehr Raum im Bad vereinnahmen. Neue Pflegeprodukte für Haut, Haar und den gepflegten Bart lassen die Herzen von männlichen Beautyfans höher schlagen.

Malstunde für echte Männer

Make-up für Männer liegt im Trend – zumindest in Asien. Das britische Kosmetikunternehmen Rimmel versucht derzeit, auch das starke Geschlecht in Europa mit einer eigenen Linie von den Vorzügen zu überzeugen. Lippenstift und Rouge sucht man im Sortiment aber vergebens. Was verschönert werden soll, sind Bart und Brauen, etwa mit Hilfe eines Puders, das unschöne Lücken ausfüllt.



Das Ergebnis im Selbstversuch lässt noch Platz nach oben: Zu „gemalt“ wirkt die Fläche, die mittels Minipinsel verschönert wurde ...