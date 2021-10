Optisch bleibt zwar alles beim Alten, doch in Sachen Emissionen kann der neue Bentayga punkten.

Leiser Luxus

Der Bentayga Hybrid lenkt Bentley Richtung Elektrifzierung

Optisch bleibt zwar alles beim Alten, doch in Sachen Emissionen kann der neue Bentayga punkten.

Von Marc Willière

Nachdem Bentley bereits vor Jahresfrist seinen Bentayga für die zweite Lebenshälfte aufpoliert hatte, war es nur normal, dass auch die Hybrid-Variante des Luxus-SUV in den Genuss einer optischen Auffrischung kommt. Dabei bleibt aber nicht nur äußerlich alles beim Alten: Bis auf die diskreten Hybrid-Schriftzüge sowie die zweite Tankklappe unterscheiden sich beide Modelle auch künftig nicht voneinander.

Unter der Haube gibt es ebenfalls keine Veränderungen: Während der Bentayga mit einem 4,0-Liter-V8-Antrieb ausgestattet ist, verrichtet im Bentayga Hybrid weiterhin nur ein 3,0-Liter-V6-Motor seine Dienste, erhält dafür aber Unterstützung von einer E-Maschine. Mit dem Bentley Bentayga Hybrid machte die britische Nobelschmiede erst vor zwei Jahren ihren ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Einer von fünf gefertigten Bentaygas war dem Unternehmen aus dem englischen Crewe zufolge seitdem ein Plug-in-Hybrid.

Optisch unterscheidet sich der Bentayga Hybrid kaum von seinem nichtelektrischen Bruder. Foto: Bentley

Für die nunmehr eingeführte zweite Generation soll sich das Verhältnis weiter erhöhen. Bei den Bestellungen in China vermeldet Bentley bereits einen Anteil von 45 Prozent. In den nächsten drei Jahren kündigt die feine VW-Tochter ein elektrifiziertes Angebot für jedes Modell an. Ihr erstes batteriebetriebenes Fahrzeug will die legendäre Marke 2025 vorstellen.

Wie auf Samtpfoten

Dem Anspruch des Unternehmens gemäß bietet auch der neue Bentayga Hybrid „elektrischen Luxus höchster Güte“. Das bis dato effizienteste Fahrzeug der Marke startet immerzu elektrisch – sofern die Batterie mit einer Kapazität von 17,3 kWh die hierzu benötigte Energie bereithält. Wer möglichst lange wie auf Samtpfoten unterwegs sein will, muss aber den Druck aufs Gaspedal wohl dosieren und übertriebene Beschleunigungen tunlichst vermeiden. Dann hält der Bentley Wort und legt die vom Bordcomputer in Aussicht gestellten 44 Kilometer auch tatsächlich emissionsfrei zurück.

Ihr erstes batterie-betriebenes Fahrzeug will die legendäre Marke 2025 vorstellen.

Die Umwandlung der gespeicherten Energie in sanfte, unangestrengte Leistung übernimmt der E-Motor mit 94 kW (128 PS) Leistung, der bis 350 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen kann. Das Aggregat ist in der Kraftübertragung zwischen dem Getriebe und dem Verbrennungsmotor untergebracht und stellt aus dem Stand sofort volles Drehmoment bereit, so dass das Fahrzeug lautlos und zügig beschleunigen kann. Bei geringen Geschwindigkeiten erzeugt ein spezieller Lautsprecher einen Ton im Außenbereich, um Fußgänger zu warnen.

Ein wahrer optischer wie haptischer Genuss ist das im Cockpit verarbeitete feine Leder. Foto: Bentley

Ein Doppelturbo-V6-Motor mit drei Litern Hubraum und 250 kW (340 PS) ergänzt den E-Motor, wenn zusätzliches Drehmoment benötigt oder Geschwindigkeiten über 135 Stundenkilometern gewünscht werden. Die Systemleistung liegt dabei bei 330 kW (449 PS), das maximale Drehmoment bei 700 Nm. Mit dem regulären Bentayga kann die Hybrid-Variante zwar nicht mithalten. Hinter dem „schnellsten Geländewagen der Welt“, der den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h immerhin in 4,5 Sekunden absolviert und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h aufwartet, braucht sie sich dennoch nicht zu verstecken. In 5,5 Sekunden beschleunigt der 2,6 Tonnen schwere elektrifizierte Brite von null auf 100. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 254 km/h. Dafür kann der Hybrid aber mit einem durchschnittlichen Verbrauch von unter elf Litern pro hundert Kilometer gegenüber dem V8 (13 Liter) punkten. Eine kleine Beruhigung für das grüne Gewissen ...

Feine englische Art

Den Luxus der feinen englischen Art kann man auf vielfältige Weise im behaglichen Innenraum genießen. Besonders, wenn der Bentayga ohne Störung durch den Verbrennungsmotor unterwegs ist. Aber nicht nur, denn lästige Geräusche dringen eh kaum in das kultivierte, schallisolierte Cockpit. Hier kann sich das Auge an der modernen Kombination aus luxuriösen Materialien und erlesener, aufwendiger Verarbeitung erfreuen, mit denen Bentley im Luxussegment neue Maßstäbe setzen will.

Fürstliche Platzverhältnisse gewährt auch der Bentayga Hybrid, der als Vier- oder Fünfsitzer-Variante erhältlich ist und sich zudem durch eine große Auswahl von Optionen personalisieren lässt. Der neue Bentayga Hybrid punktet ebenfalls mit aktuellster Technologie an Bord. Das Infotainment-System ist nahtlos in das handgefertigte Armaturenbrett integriert und verfügt über einen 10,9-Zoll-Bildschirm mit randloser Grafik. Die völlig neue Digitalanzeige bietet hochauflösende, dynamische Grafiken, die an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden können.

Besonders anschaulich stellt Bentley die verbleibende Reichweite im rein elektrischen Fahrbetrieb dar. Als blaues Spiegelei legt sich der Aktionsradius auf die Navigationskarte. Erheblich verbessert wurde schließlich die Konnektivität im Auto: USB-C-Datenanschlüsse und ein Ladegerät für drahtlose Telefone sind jetzt auch Standard. An der Preisschraube gedreht Für die Hybrid-Ausgabe des Bentayga hat Bentley nur leicht an der Preisschraube im Vergleich zum V8 (160.000 Euro) gedreht. Mindestens 166.218 Euro müssen für das leisere und kultiviertere Fahrerlebnis des an Komfort und Luxus kaum zu überbietenden Edelbriten bezahlt werden. Auf diese Weise sollen diejenigen Kunden angesprochen werden, „für die der Antrieb wichtiger ist als die Kosten“. Aber auch sie werden sich wohl kaum mit der Grundausstattung zufriedengeben.

Technische Daten Motoren: 3,0-Liter-V6-Benzinmotor und Elektromotor; Leistung Verbrenner: 250 kW (340 PS) bei 5.300-6.400 U/min; Leistung E-Antrieb: 94 kW (128 PS); Systemleistung: 330 kW (449 PS); Gesamtdrehmoment: 700 Nm; Batterie: Lithium-Ionen; Kapazität: 17,3 kWh; elektrische Reichweite (WLTP): 40 Kilometer; Kraftübertragung: Acht-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb; L x B x H: 5.125 x 2.222 x 1.710 Millimeter; Leergewicht: 2.648 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 480 bis 1.770 Liter; Beschleunigung 0-100 km/h: 5,5 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 254 km/h (rein elektrisch: 135 km/h); Kraftstoffverbrauch (WLTP): 3,4 l/100 km; Stromverbrauch (WLTP): 25,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen (WLTP): 82 g/km; Preis: ab 166.218 Euro.

