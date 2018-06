Dem hohen Sicherheitsgefühl genügen

Zuwachs in der Familie Eagle F1 Asymmetric: Nach den Reifentypen 2, SUV und 3 steht nunmehr der 3 SUV in den Startblöcken. Für sein jüngstes Produkt hat Goodyear den Fokus auf optimierte Performance beim Bremsen sowie beim Handling bei allen Bedingungen gelegt.

Der SUV-Markt boomt. 64 verschiedene Modelle wurden allein in den vergangenen fünf Jahren auf den Markt gebracht. Weitere 43 sind derzeit in der Entwicklung und sollen bis 2023 präsentiert werden.

Die Antwort von Goodyear auf diese sich ständig vergrößernde Nachfrage heißt Eagle F1 Asymmetric 3 SUV. Dabei hatten die Entwickler die Vorgabe, dem hohen Sicherheitsgefühl, das für viele SUV-Kunden an oberster Stelle – neben dem größeren Platzangebot – ihrer Kaufentscheidung steht, auch beim Reifen zu entsprechen. Der neue Reifen genügt dieser Anforderung: Sein verbessertes Handling einerseits sowie seine kürzeren Bremswege andererseits sorgen für mehr Sicherheit auf trockenen wie nassen Fahrbahnen.

Vorgänger weiter verbessert

"Bremsen ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Reifens, speziell bei Nässe. Deshalb sind wir begeistert, dass der Eagle F1 Asymmetric 3 SUV einen derart signifikant kürzeren Bremsweg auf nassen und auf trockenen Straßen aufweist", freut sich Chief Marketing Officer Mike Rytokoski von Goodyear Europe.

Tests des TÜV Süd bescheinigen dem Eagle F1 Asymmetric 3 SUV einen 1,2 Meter kürzeren Bremsweg auf nassen und trockenem Straßen (2,9 Meter auf nassen Straßen) sowie ein um 2,5 Prozent besseres Nasshandling gegenüber der Konkurrenz. Im Vergleich zum Vorgänger konnte Goodyear zudem einen 17 Prozent besseren Nassgrip, ein 4,6 Prozent besseres Nasshandling sowie ein 4,4 Prozent besseres Bremsen auf trockenen Straßen erzielen.

Bei der Entwicklung eines neuen Reifens ist es entscheidend, dass mit der Verbesserung bestimmter Eigenschaften keine Verschlechterung in anderen Bereichen einhergeht. Mit dem Eagle F1 Asymmetric 3 SUV gelang Goodyear zufolge dieses schwierige Unterfangen, an dem auch Mitarbeiter des "Innovation Center" in Colmar-Berg beteiligt waren. Sie erreichten nicht nur, dass der Reifen robuster wurde ohne an Gewicht zuzunehmen. Auf Grund seiner Beschaffenheit stellt sich zudem in einem schweren SUV dasselbe Fahrgefühl wie in einem kleinen Fahrzeug ein.



Haftungsintensive Harze

Grundlage hierfür ist eine spezielle Mischung der insgesamt 20 verschiedenen Rohmaterialien, die allein für die Lauffläche des Reifens benötigt werden. Für den verbesserten Grip sorgt neben haftungsintensiven Harzen auch die "Active Braking Technology". Sie bewirkt, dass sich der Straßenkontakt der Reifenaufstandsfläche während des Bremsvorgangs vergrößert, und verkürzt ihrerseits den Bremsweg.

Außerdem haben die Ingenieure das Laufflächendesign weiterentwickelt. Die "SUV-Optimized Construction Technology" begreift neue Abdecklagen im Reifenaufbau – u. a. werden erstmals die positiven Eigenschaften von Aramid und Nylon kombiniert –, die das Handling bei hohen Geschwindigkeiten verbessern und die Kurvenlage optimieren.

Dank der veränderten Außenkontur und des neuen Profildesigns will Goodyear zudem den Verschleiß des Eagle F1 Asymmetric 3 SUV reduzieren. Ein weiteres wesentliches Merkmal des neuen Goodyear-Reifens ist schließlich seine "UHP Cool Cashion"-Lage. Sie bewirkt, dass sich der Reifen während der Fahrt weniger erwärmt, was wiederum einen reduzierten Rollwiderstand und eine höhere Kraftstoffeffizienz zur Folge hat.