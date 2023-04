Die deutschen Hersteller kämpfen auf dem größten Automarkt der Welt mit Problemen. Die neuen E-Modelle treffen auf starke Konkurrenten aus China.

Lifestyle 5 6 Min.

Highlights der „Auto Shanghai“

Chinas Autobauer setzen die Platzhirsche unter Druck

Dustin MERTES Die deutschen Hersteller kämpfen auf dem größten Automarkt der Welt mit Problemen. Die neuen E-Modelle treffen auf starke Konkurrenten aus China.

(dpa/dme) – China ist längst der größte Automarkt der Welt und steht deshalb besonders im Fokus der PS-Branche: Während Motorshows im Rest der Welt zunehmend in die Bedeutungslosigkeit abdriften, zündet die Industrie bei der „Auto Shanghai“ (18. bis 27. April) ein gewaltiges Premieren-Feuerwerk.

BMW bringt den Wasserstoff-Prototypen iX5 nach Luxemburg BMW betont trotz stärkerem E-Fokus immer wieder seine Technologieoffenheit. Der aktuelle Wasserstoff-Prototyp iX5 Hydrogen belegt dies eindrücklich.

Zwar steuern dazu im Jahr eins nach dem Corona-Lockdown auch die vielen ausländischen Aussteller einiges bei. Doch haben die chinesischen Anbieter die Pandemie-Pause genutzt und sind zu ungeahnter Stärke gekommen. Waren sie früher vor allem für dreiste Kopien oder krude Karikaturen auf Rädern bekannt und allenfalls als Lieferanten solider Alltagsmodelle zu gebrauchen, stehen ihre Premieren denen aus dem Westen heute in nichts mehr nach.

Im Gegenteil lassen die Enthüllungen aus dem Reich der Mitte so manche Neuheit von VW oder Mercedes, Audi oder Toyota überraschend alt aussehen. Und anders als früher ist das keine regionale Angelegenheit mehr. Sondern nachdem sich die ersten Chinesen bereits nach Europa gewagt haben, sind nun die nächsten Newcomer auf dem Sprung. Die wichtigsten Neuheiten der mit Abstand bedeutendsten Autoshow des Jahres in der Zusammenstellung:

VW ID.7: Hoffnungsträger aus Wolfsburg

Nachdem VW für seine ersten ID-Modelle viel Kritik einstecken musste, soll der ID.7 jetzt endlich Rückenwind entfachen. Als Flaggschiff der Familie und elektrische Alternative zum Passat kommt die knapp fünf Meter lange Coupé-Limousine bei uns zum Jahreswechsel in den Handel. Sie soll bei „deutlich unter 60.000 Euro“ starten, unterstreichen die Niedersachsen bei der Messepremiere.

Nio ES6: Smartes SUV für die Mittelklasse

Nio stellt sich immer breiter auf: Nachdem die Chinesen ET7 und EL7 bei uns bereits am Start haben und jetzt der ET5 folgt, haben sie in Shanghai mit dem ES6 den vierten möglichen Kandidaten für den EU-Import enthüllt: Keine fünf Meter lang und eine halbe Generation weiter als der Rest der Familie, soll er in China noch in diesem Sommer in den Handel kommen. Bei uns könnte er dann zum Jahresende in der gehobenen Mittelklasse der Elektriker antreten.



In Europa könnte der Nio ES6 zum Jahresende in der gehobenen Mittelklasse antreten. Foto: Hector Retamal / AFP

Polestar 4: Coupé ohne Rücksichten

Polestar hat den Blick stur nach vorne gerichtet - und das kann man beim neuen Polestar 4 wörtlich nehmen. Denn wenn das elektrische Crossover-Coupé Anfang nächsten Jahres bei uns zu Preisen ab etwa 60.000 Euro in den Handel kommt, wird es zu einem Pkw ohne Heckscheibe. Statt des Rückspiegels gibt es nur Kameras, deren Bild auf einen Screen übertragen wird.

Polestar zeigt neues SUV-Coupé komplett ohne Heckscheibe Der neue Polestar 4 soll Anfang 2024 seinen Weg auf Europas Straßen finden und dürfte eines der ersten Autos ohne Heckscheibe werden.

Der Rest der Technik ist konventioneller und stammt aus dem Baukasten von Volvo und Geely - namentlich Batterien mit bis zu 102 kWh für maximal 560 Kilometer Reichweite und Motoren mit bis zu 400 kW/544 PS für Sprintwerte unter vier Sekunden.

Heckscheibe? Fehlanzeige! Beim Polestar 4 setzt der Volvo-Partner auf Kameratechnik für die Sicht nach hinten. Foto: Polestar

Mercedes-Maybach EQS SUV: Stromern im Smoking

Jetzt geht auch Maybach unter die Elektriker und staffiert dafür das EQS SUV gar vollends zum Luxusliner auf. Außen gibt es dafür Nadelstreifen am Grill und allerlei schillernden Zierrat, innen die bekannten Lounge-Liegen im Fond. Für Vortrieb sorgen zwei E-Motoren, deren Leistung um rund 20 Prozent auf 484 kW/658 PS steigt. Die Reichweite gibt Mercedes mit rund 600 Kilometern an.

Die deutsche Premiummarke BMW sieht sich auf dem chinesischen Markt gut aufgestellt. Das Unternehmen sei mit seiner Position sehr glücklich und blicke optimistisch auf das Geschäft, sagte Konzernchef Oliver Zipse auf der Messe. Auf dem in China hart umkämpften Markt für Elektroautos schneide BMW besser als alle deutschen Premium-Konkurrenten ab. Allein im ersten Quartal habe man den Absatz von Elektroautos in China auf rund 19.800 verdreifacht. Damit habe der Konzern im Bereich der elektrischen Premiumfahrzeuge einen Marktanteil von rund zehn Prozent.

Mit 660 PS in den E-Beschleunigungs-Himmel

Entsprechend selbstbewusst treten die Bayern auch mit der neuen Top-Version ihres im vergangenen Jahr vorgestellten Elektro-Flaggschiffs i7 in Shanghai auf. Der BMW i7 M70 xDrive klotzt mit bis zu 660 PS, welche die massive Luxus-Limousine in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer wuchten. Die 101,7 kWh große Batterie soll Reichweiten zwischen 488 und 560 Kilometer ermöglichen.

Ford zeigt neues Elektro-SUV für Europa - Gelingt das Aufholen? Jobs fallen weg, die heimische Entwicklung soll verkleinert werden. Relativ spät bringt der US-Autoriese jetzt ein Massenmodell als reinen Stromer an den Start.

Konkurrent Audi präsentiert derweil keine einzige elektrische Neuvorstellung und gerät damit noch weiter ins Hintertreffen. Experten munkeln jedoch, dass dieses Jahr noch mit dem elektrischen A6 und einem weiteren Elektro-SUV (Q6 e-tron) zu rechnen ist.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht die deutschen Hersteller generell vor großen Herausforderungen. Allein im Monat März sei der Absatz von reinen Verbrennern in China um rund ein Prozent zurückgegangen, während der Verkauf von reinen Elektroautos und Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb (NEV) um mehr als ein Viertel gestiegen sei. Laut Dudenhöffer macht den Deutschen auch der Preiskampf zu schaffen, der auf dem chinesischen Markt tobt. „Tesla und die Chinesen haben im Preis- und Kostenwettbewerb die Nase vorn“, sagte er. Elon Musks Unternehmen betreibt auf der „Auto Shanghai“ keinen Stand.

Smart #3: Schräge Nummer aus Shanghai

Der Bonsai-Benz ist Geschichte: Während im französischen Hambach noch die letzten Exemplare des Fortwo gebaut werden, wird die Marke unter dem Einfluss des chinesischen Joint-Venture-Partners Geely zunehmend erwachsen. So enthüllt sie ihr zweites neues Modell innerhalb eines Jahres - den Smart #3. Als SUV-Coupé soll er bei uns zum Jahresende den #1 flankieren und dürfte dann auch auf ähnliche Eckdaten kommen.

Smart als Autozwerg? Das war einmal, wie der neue #3 zeigt. Foto: Smart/dpa-tmn

Details gibt es zwar erst zur Europapremiere im September auf der IAA in München. Doch scheinen über 400 Kilometer Reichweite und Preise ab etwa 50.000 Euro realistisch.

Zeekr X: Noch ein Newcomer

Der Smart kommt allerdings nicht alleine, auf der gleichen Plattform steht der Zeekr X. Zusammen mit dem 001 im Stil des Porsche Taycan soll er die Geely-Tochter nach Europa führen, kündigte das Unternehmen an.

Der X tritt dabei mit knapp 4,50 Metern Länge und über 400 Kilometern Reichweite gegen Autos wie VW ID.3 oder Mercedes EQA an. Er zeigt seinen chinesischen Einfluss nicht zuletzt beim Infotainment: Anders als bei der Konkurrenz ist sein großer Touchscreen nicht fest montiert, sondern wandert auf Knopfdruck von der Mittelkonsole vor den Beifahrer.

Liefert BYD den ersten wirklich bezahlbaren Stromer?

Während sich immer noch die meisten Elektroautos im Premiumsegment tummeln, wagt sich Chinas größter E-Autobauer BYD mit seinem „Seagull“ in bezahlbarere Regionen vor. Der viertürige Kleinwagen soll trotz eines Einstiegspreises unter 12.000 Euro eine Reichweite von 305 bis 405 Kilometer (je nach Batteriegröße) ermöglichen. Der Verkaufsstart in China soll noch im April erfolgen, auch in Europa will BYD den kleinen Flitzer auf den Markt bringen.

Ehemalige Marktmacht der Japaner?



Ebenfalls Probleme mit der Umstellung zur nachhaltigen Mobilität haben auch die japanischen Autohersteller, die in der Vergangenheit zu den wichtigsten Playern der Branche gehörten. Toyota, der aktuell noch größte Autobauer der Welt, präsentiert in Shanghai zwei noch wenig ausgereifte Konzepte für zwei Elektro-Autos, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen. Auch Nissan, die mit ihrem Leaf im Jahr 2011 eigentlich eine Vorreiter-Stellung einnahmen, zeigt lediglich futuristische, aber wenig realistische Elektro-Studien. Mazda präsentierte keine einzige elektrische Neuvorstellung, will aber ab 2025 neue E-Autos liefern.

Der Kia EV9 und EV5 sollen der koreanischen Marke mit ihrem futuristischen SUV-Design weitere Marktanteile sichern. Foto: Hector Retamal / AFP

Deutlich weiter sind die koreanischen Hersteller Hyundai und Kia, von denen zwar lediglich letztere mit dem EV5-Konzept eine recht seriennahe Studie und den in der zweiten Jahreshälfte kommenden EV9 zeigen, aber generell schon mehrere erfolgreiche Elektroautos im Portfolio haben.



Mit der IAA Mobility in München (5. bis 10. September) und der Tokyo Motor Show (26. Oktober bis 5. November) stehen noch zwei weitere wichtige Automessen mit Neuvorstellungen dieses Jahr an.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.