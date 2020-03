Das Multitool von VW

Er bleibt das Schweizer Taschenmesser unter den Familientransportern: der Multivan 6.1. Seine Stärken liegen aber woanders, als bei Beschleunigung und Maximaltempo.

Jeder Lamborghini-Fahrer wäre neidisch gewesen: Nicht nur die Kinder – wenn sie denn wachstumsmäßig dazu in der Lage waren - drückten sich an den Fensterscheiben des VW Multivan die Nasen platt, als dieser in der Garagenzufahrt des trauten Heims parkte, auch die vielkindrigen Väter aus der Nachbarschaft stellten eine bis dato nicht bekannte Auto-Begeisterung unter Beweis ...