Von A wie Auswahl bis Z wie Zapfen - zum internationalen Tag des Bieres am 7. August alles rund um den auch in Luxemburg so beliebten Gerstensaft.

Lifestyle 3 6 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Das kleine Bier-ABC

Sarah SCHÖTT Von A wie Auswahl bis Z wie Zapfen - zum internationalen Tag des Bieres am 7. August alles rund um den auch in Luxemburg so beliebten Gerstensaft.

A wie Auswahl Weltweit gibt es etwa 140 Bierarten, schätzt der Luxemburger Biersommelier Sebastian Symolka. Im Großherzogtum, so Mathias Lentz von der Brasserie Nationale, gibt es ungefähr 23 Brauereien und Brauclubs, die in etwa 70 verschiedene Biere anbieten. B wie Binsenweisheiten „Bier auf Wein, das lass sein“ ist etwa eine davon. Für den Biersommelier gehören solche Sprüche dazu. Und einen gewissen wahren Kern haben sie auch, denn man sollte tatsächlich nicht zu viele Alkoholarten mischen. C wie Craft-Beer