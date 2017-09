Nichts geändert hat sich an der Displayauflösung: Das iPhone 8 bietet 4,7 Zoll und 1334 zu 700 Pixel, beim iPhone 8 Plus sind es 5,5 Zoll und 1920 zu 1080 Pixel. Mit Hilfe der TrueTone-Technik wird die Farbdarstellung allerdings an die Umgebung angepasst, was für realistischere Farbwerte sorgen soll.

Foto: dpa