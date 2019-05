Die aktuelle Kindermode ist geprägt von Motiven aus der Unterwasser- und Insektenwelt. Zugleich setzt sich der Trend zum Mini-Me fort.

Das Einhorn zieht nicht mehr

(dpa) - Klar, Kleinkinder tragen die Klamotten, die ihre Eltern für sie auswählen. Doch sobald sie können, wollen die Kleinen mitbestimmen, in was sie hineingesteckt werden. Gefällt das Ausgesuchte nicht, winden sie sich wie Aale, laufen weg, verschränken die Arme oder tun ihren Widerwillen durch ein lautstarkes Nein kund. Kein Wunder also, dass auch in diesem Sommer wieder kindgerechte Motive wie Eistüten und Wassermelonen von vielen T-Shirts prangen werden. Was gut schmeckt, kann auch getragen werden.

Streifenmuster sind bei Mädchen weiterhin beliebt, hier zum Beispiel in Kombination mit bunten Blumen von H&M. Foto: H&M

Summ, summ, summ

Bei den Jungs wird man in diesem Sommer wie immer Haie, Monster, Autos und maritime Motive sehen, bei den Mädchen Sterne, Streifen und Pferde. Verstärkt hinzu kommt bei Letzteren alles, was in der Luft umherfliegt - von Bienen über Marienkäfer, Schmetterlinge, Flamingos, Schwäne bis Kolibris. Der Einhorn- und Wendepailletten-Hype ebbt hingegen ab. Während die Mädchen abheben, tauchen die Jungs unter: Ihre Oberteile zeigen Unterwasserwelten voller Quallen, Fische, Wale, Haie, Algen und Korallen.

Insgesamt geht es weg von großflächigen Applikationen hin zu Allover-Prints. Aber auch Bordüren sind im Kommen. Unterwasserpflanzen schweben beispielsweise vom Saum aus ins Shirt hinein.

Double im Miniformat

Konträr zu dieser verspielten Kindermode steht der sogenannte Mini-Me-Look. Dieser Trend hält auch 2019 an. Hier kleiden die Erwachsenen die Kleinen wie sich selbst und adaptieren ihre Trends für den Nachwuchs. Konkret heißt das: Identische Schuhe, gleiche Jacken, Kleider und Hosen machen Mutter und Tochter sowie Vater und Sohn zur modischen Einheit. Geprägt ist der Look weniger von verspielten, kindlichen Motiven, sondern von lässiger Einfarbigkeit und sportiven Schnitten.

Navyblue wird in der Kleinkindermode zur Trendfarbe - unabhängig vom Geschlecht des Kindes. Gray Label hat die Farbe zum Beispiel im Programm. Foto: Gray Label

So wird auch die Kleinkindmode wie zuletzt die Erwachsenenmode wieder zunehmend sportlich. Man spricht hierbei auch vom Athleisure-Look. Stylische Trainingsjacken und -hosen führt fast jeder Anbieter. Damit einher geht die Wiedergeburt der Logos, wie man sie aus den 1990er-Jahren kennt. Insbesondere Marken, die ein Logo mit großem Wiedererkennungswert haben, zeigen dieses nun oft und gerne auf ihren Produkten, und nicht selten tonal leicht abgewandelt.

Während modische Jungs von Kopf bis Fuß sportlich eingekleidet werden, werden bei Mädchen häufig Kombinationen gewählt. Sie können beispielsweise einen feinen Rock zum lässigen Logo-Shirt tragen.

Schön bunt

Nicht nur die Grenzen zwischen Erwachsenen- und Kindermode verschwimmen, auch jene zwischen den klassischen Mädchen- und Jungenfarben, wenn auch nur bedingt. Insbesondere in der Babymode greifen Eltern gerne noch zu blauer und rosafarbener Kleidung. Man sieht aber auch eine Entwicklung zu mehr Farbvielfalt. 2019 stellt zum Beispiel Navy-blau eine Trendfarbe unabhängig des Geschlechts dar. Gleiches gilt für helle Pastelltöne kombiniert mit Metallic-Akzenten.

An ihnen kommt seit Jahrzehnten kein Mädchen vorbei: Pferdemotive auf der Kleidung sind weiterhin beliebt. Foto: Chloé

Gelb ist weiterhin eine beliebte Farbe der Kleinkindermode, auch wenn sie etwas dunkler wird. Das Mustard, also ein Senfton, aus der vergangenen Saison entwickelt sich zu einem Zimtton. Ergänzt wird die Farbpalette um Flieder und - bei den Mädchen - ein stumpfes Pink.

Zum Herbst kommen noch Grün-, Gelb-, Rost- und Olive-Töne dazu. Bei Jungs zudem Orange und bei Mädchen Hellblau. Auch Schwarz und Weiß liegen im Trend. Kombiniert werden sie mit knalligen Saisonartikeln.

Passend zum sportlichen Stil bleibt es an den Füßen auch lässig: Sneaker für Kinder werden ein immer größeres Thema. Modelle im Birkenstock-Style waren bei den Erwachsenen lange angesagt und sind nun auch in der Kleinkindmode angekommen.