(mid/MB) - Als der Dacia Duster im Frühjahr 2010 auf den Markt kam, wurde das neue SUV-Modell in der lauten und schnellen Autowelt ein wenig misstrauisch beäugt. Doch knapp acht Jahre später hat sich der Preisbrecher der rumänischen Renault-Tochter längst am Markt etabliert und eine treue Fan-Gemeinde um sich versammelt. Seit dem Verkaufsstart hat Dacia weltweit rund zwei Millionen Duster in mehr als 100 Märkten verkauft. Mit der Neuauflage wollen die Rumänen jetzt das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte schreiben.



Auch wenn Dacia von einem „komplett neuen, modernen Design“ spricht: Die Neuauflage ist auf Anhieb als Duster zu erkennen. Die optische Auffrischung, mit nach außen gerückten Scheinwerfern, den in drei Segmente unterteilten Tagfahrleuchten, dem neu gestalteten Kühlergrill und dem größeren Unterfahrschutz, macht das mit Front- und Allradantrieb angebotene SUV optisch allerdings präsenter. Praktischen Nutzen hat die um zehn Zentimeter nach vorne gerutschteund stärker geneigte Windschutzscheibe, sie verbessert das Platzangebot für die Passagiere.



Auch im Innenraum sammelt der neue Duster reichlich Pluspunkte. Der zentrale Sieben-Zoll-Touchscreen ist höher platziert; so geht die Bedienung des Multimediasystems leichter von der Hand. Darunter sind Bedientasten im Klavierstil angeordnet, noch eine Ebene tiefer liegen die Drehregler für die Temperierung. Das Vier-Speichen-Lenkrad ist jetzt ab der Ausstattungsstufe „Essential“ auch in der Tiefe einstellbar. Besser sind auch die Sitze mit neuem Innenleben und neuen Bezügen.



Ein Seitenhaltmeister ist der Duster damit zwar immer noch nicht, aber er hat dazugewonnen. Auch die Innenraummaterialien wirken nicht mehr ganz so rustikal wie bei der ersten Generation, ohne den für ein Auto dieser Preisklasse realisierbaren Rahmen zu sprengen – die Preise für den Rumänen beginnen schließlich bei verhältnismäßig bescheidenen 11 594 Euro.



In Sachen Sicherheit und Komfort hat der Duster ebenfalls zugelegt. So sind erstmals eine Klimaautomatik, ein schlüsselloses Zugangssystem oder vier Weitwinkelkameras für das Multiview-System an Bord. Wie gehabt rollt der Duster wieder mit Front- oder Allradantrieb an. Als Motorisierungen stehen zum Marktstart zwei Benziner – ein 1,6-Liter-Sauger mit 84 kW (115 PS) und ein 1,2-Liter-Turbo mit 92 kW (125 PS) – sowie zwei Diesel mit je 1,5 Liter Hubraum und 66 kW (90 PS) oder 80 kW (109 PS) zur Wahl.



Kombiniert sind die Triebwerke grundsätzlich mit einem recht leicht und geschmeidig schaltbaren Sechs-Gang-Getriebe – beim Basis-Benziner müssen die Käufer sich mit fünf Gängen begnügen. Das Diesel-Modell 4x2 dCi 110 gibt es auf Wunsch auch mit ei-nem Sechs-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Die Anhängelast des Rumänen beträgt je nach Antriebskombination zwischen 1 100 und 1 500 Kilogramm.

Ein Satz noch zu den Preisen: Das Einstiegsangebot („Access“) ist nicht unbedingt völlig nackt, aber um bei diesem Bild zu bleiben, nur unvollständig bekleidet. Auf Annehmlichkeiten wie Radio und Klimaanlage muss man beim Basismodell verzichten. Die gibt es für dieses nämlich nicht einmal für gutes Geld.