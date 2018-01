Von Sully Prud'homme

Eine Klimaautomatik, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem oder eine Multi-View-Kamera zum Einparken oder für unübersichtliche Offroad-Passagen erwartet man nicht unbedingt in einem wirklich günstigen SUV-Modell, und doch bietet der neue Dacia Duster diese Komfortaccessoires an – zumindest in der Topausführung „Prestige“ beziehungsweise als Sonderausstattung.

Die zweite Generation des rumänischen Understatement-SUV orientiert sich sowohl in puncto Abmessungen als auch in Sachen Design relativ stark am weltweit erfolgreichen Vorgänger – und das obwohl zumindest laut Dacia kein einziges Bauteil von diesem übernommen worden sein soll. Für frischen Schwung sollen nicht zuletzt die neu gestaltete Front mit Gitter in Wabenform, die markant profilierte Motorhaube, das in drei Segmente geteilte LED-Tagfahrlicht, der weit nach unten gezogene Unterfahrschutz und das neu gezeichnete Heck sorgen.

Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die Windschutzscheibe um rund zehn Zentimeter nach vorne gerückt und etwas flacher geneigt. Hieraus ergibt sich ein besseres Raumangebot für die Insassen. Zudem wurde die seitliche Fensterkante ein Stück nach oben versetzt, was in Verbindung mit der neuen Dachreling einen SUV-typischen Eindruck von Kraft und Dynamik vermitteln soll. Mit einer Anhängelast von bis zu 1 500 Kilogramm (gebremst) ist der neue Duster zumindest bedingt als Zugfahrzeug geeignet.

Adieu Tristesse

Das Interieur wurde ebenfalls neu gezeichnet und präsentiert sich meilenweit entfernt von der tristen Bakelitwüste der ersten Duster-Generation. Zwar wurde auch bei der Neuauflage nicht ganz auf Hartplastik verzichtet, doch die mattere Ausführung mit einer feineren Oberflächenstruktur hinterlässt einen insgesamt sehr ordentlichen Eindruck. Die leicht dem Fahrer zugewandte Mittelkonsole mit dem höher und griffgünstiger positionierten Audiosystem oder dem Multimediasystem Media-Nav fällt ebenfalls positiv auf – auch wenn der Bildschirm bei direkter Sonneneinstrahlung nicht immer optimal ablesbar ist.

Das Duster-Interieur präsentiert sich sachlich und modern.

Foto: Dacia

Dacia-Fahrer dürfen sich zudem über ein neues Lenkrad im Vier-Speichen-Design – je nach Ausführung auch in der Tiefe verstellbar – und über besser gepolstertes und stärker konturiertes Gestühl mit längerer Sitzfläche freuen. Erstmals bei Dacia gibt es nun auch serienmäßig eine automatische Aktivierung des Abblendlichts und beim Topmodell „Prestige“ einen ultraschallbasierten Toter-Winkel-Warner.

Bewährte Renault-Motoren

Keine Überraschungen gibt es unter der Motorhaube des Rumänen. Dort verrichten altbekannte Renault-Motoren mit Start-Stopp-Automatik ihre Arbeit. Auf Dieselseite buhlen die 1,5-Liter-Vierzylinder dCi 90 (66 kW/90 PS) und dCi 110 (80 kW/110 PS) um die Gunst der Käufer, während bei den Benzinern der 1,6-Liter-Vierzylinder SCe 115 (84 kW/115 PS) und der 1,2-Liter-Turbo-Vierzylinder TCe 125 (92 kW/125 PS) zur Auswahl stehen.

Wer auch immer sich für einen Duster entscheidet, sollte nach Möglichkeit auch gleich den variablen Vierradantrieb ordern. Den gibt es für die stärkeren Selbstzünder und Benziner, die allesamt mit Schaltgetriebe angebote werden. Der 4x4-Monitor bei diesen Modellen informiert auf dem Touchscreen über wichtige Parameter im Gelände.

Für den Duster dCi 110 4x2 ist alternativ ein Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verfügbar. Eine geschwindigkeitsabhängige, elektrische Servolenkung sorgt für ein Komfortplus beim Rangieren im Stadtverkehr. Die serienmäßige Berganfahrhilfe und die Bergabfahrhilfe bei den 4x4-Modellen vervollständigen das Angebot.

Der neue Dacia Duster wird in den vier Ausstattungslinien „Access“, „Essential“, „Comfort“ und „Prestige“ angeboten. Die Preise beginnen bei 11 594 Euro. Für die nahezu komplett ausgestatteten „Prestige“-Topmodelle TCe 125 AWD und dCi 110 AWD müssen Interessenten mindestens 18 565 Euro beziehungsweise 19 242 Euro auf den Tisch blättern.

Technische Daten

Motoren: ein 1,2-Liter-Turbo-Vierzylinder-Benziner, ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner und zwei 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel; Leistung: 66 kW (90 PS) bis 92 kW (125 PS); Maximales Drehmoment: 156 bis 260 Nm; Kraftübertragung: Fünf- oder Sechs-Gang-Schaltgetriebe, Sechs-Gang-Automatik (optional für den dCi 110), Front- oder Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 341 x 1 804 x 1 693 (AWD: 1 682) Millimeter; Leergewicht: 1 179 bis 1 320 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 376 bis 1 478 Liter; 0-100 km/h: 10,4 bis 13,8 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 158 bis 179 km/h; ECE-Verbrauch: 4,4 bis 6,6 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 115 bis 149 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 11 594 Euro.