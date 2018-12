Neue Seat-Submarke Cupra macht den Ateca zum Sportler unter den kompakten Sports Utility Vehicles.

Cupra Ateca, Sportler aus dem Hause Seat

Besonders sportliche Modelle tragen bei Seat in der Regel die Zusatzbezeichnung Cupra (für Cup Racing). Jetzt ist Cupra eine eigenständige Marke, der 221 kW (300 PS) starke Cupra Ateca das erste Modell der neuen Submarke.

von Sully Prud'homme



Die Seat-Performance-Marke Cupra wurde erst im Februar 2018 offiziell vorgestellt. Jetzt folgt das erste Fahrzeug, das ganz auf den Namen Seat verzichtet und selbstbewusst als Cupra Ateca bei ausgewählten Seat-Händlern verkauft wird. Dem Spanier sieht man seine Sportlichkeit auf Anhieb an. An der Front prangt am oberen Wabengitter-Kühlergrill das neue, stilisierte Cupra-Logo, darunter befindet sich der in kupferfarbenem, mattem Aluminium gehaltene Schriftzug Cupra und am Heckdiffusor signalisieren die vier Auspuffrohre vehemente Sportlichkeit, die von schwarz glänzenden, äußeren Stilelementen unterstrichen wird.



In 5,2 Sekunden auf Tempo 100

Herzstück des Cupra Ateca ist natürlich sein Triebwerk. Es handelt sich dabei um einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner, der mit Direkteinspritzung und Turboaufladung 221 kW (300 PS) Maximalleistung und eine Drehmomentspitze von 400 Nm liefert. Das reicht, um das sportliche SUV-Modell in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen und bis zu 247 km/h schnell zu machen. Die Kraftübertragung erfolgt über ein neu entwickeltes Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das weiche und präzise Schaltvorgänge erlaubt.

Dank des Allradantriebs 4Drive wird die Kraft des Vierzylinders optimal auf die Straße gebracht, und zwar in sechs verschiedenen, einzeln anwählbaren Fahrmodi, die von „Normal“, über „Sport“, „Individual“ und „Snow“ bis „Off-Road“ und natürlich „Cupra“ reichen. In diesem speziellen Sportmodus ist die Gasannahme noch direkter; ein besonders satter und dennoch natürlicher Auspuffsound bietet eine passende Geräuschkulisse.

300 PS wollen bei Bedarf aber auch anständig gezügelt werden, weshalb der Cupra Ateca über größere Bremsscheiben verfügt als die übrigen Ateca-Modelle – optional gibt es zudem ein sogenanntes Performance-Paket mit 18-Zoll-Brembo-Bremsen in attraktivem Schwarz.

Auch im Innenraum präsentiert sich das neue Markenlogo wiederholt mit selbstbewusster Lässigkeit, etwa auf den Türschwellern, den Fußbodenmatten beziehungsweise beim Start des Multimediasystems. Schon beim Öffnen der Türen werden Logo und Schriftzug auf den Boden projiziert und dokumentieren so die exklusive Persönlichkeit des SUV-Sportlers.

Türverkleidungen und Sitzbezüge aus Alcantara, ein Sportlenkrad mit kupferfarbenen Nähten und Carbonfaser-Optik beherrschen den Innenraum, der je nach Kundenwunsch von Akzenten in Silber oder glänzendem Schwarz dominiert wird. Eine Pedalerie aus Aluminium vervollständigt den sportlichen Eindruck dieses Ateca, während ein digitales Cockpit alle relevanten Informationen wie auch beispielsweise Öltemperatur und G-Kräfte in brillanter Bildqualität und in herkömmlicher Analogansicht darstellt.

An alle gängigen Smartphone-Anbindungen wurde natürlich auch gedacht, und selbst ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine drahtlose Lademöglichkeit für Smartphones, das Navigationssystem Plus mit Acht-Zoll-Touchscreen und eine Einparkhilfe sind gleich mit an Bord.



Technische Daten des Cupra Ateca

Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-TSI-Turbobenziner; Leistung: 221 kW (300 PS) bei 5 300 bis 6 500 U/min; maximales Drehmoment: 400 Nm bei 2 000 bis 5 200 U/min; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 376 x 1 841 x 1 611 Millimeter; Leergewicht: 1 615 Kilogramm; zulässige Anhängelast: 2 100 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 485 Liter; 0-100 km/h: 5,2 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 247 km/h; WLTP-Verbrauch: 8,5 bis 8,9 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 192 bis 201 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 41 500 Euro.